سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«النواب الأمريكي» يدين تعليقات ترامب «العنصرية»

تحرير:وكالات ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ ص
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
صوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، لصالح قرار يدين «التعليقات العنصرية» التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، والتى هاجم خلالها نائبات ديمقراطيات بالكونجرس ينحدرن من أقليات عرقية أو دينية. وبحسب قناة «الحرة»، انضم 4 نواب جمهوريين، ومستقل واحد، إلى 235 نائبا ديمقراطيا يملكون الغالبية في المجلس للتصويت دعما للقرار. وجاء فى نص القرار: «ندين بشدة التعليقات العنصرية للرئيس دونالد ترامب التي شرعت وزادت الخوف والكراهية تجاه الأمريكيين الجدد والأشخاص الملونين».
وكان ترامب قد هاجم 4 نساء في الكونجرس ينتمين لأقليات، الإثنين، وهون من شأن المخاوف من أن تكون تصريحاته «عنصرية»، وهو ما أثار غضب الديمقراطيين، الذين تحركوا لإدانته في مجلس النواب.وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب إن الأشخاص الذين وصفهم بأنه منتقدون للولايات المتحدة ينبغي أن يرحلوا عن البلاد.وجاءت تصريحات
اقرأ المزيد
ترامب (1)

ترامب: لا نسعى لتغيير نظام إيران وعلاقتي بأردوغان جيدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، ولكنها مصممة على منعها من امتلاك أسلحة نووية، بحسب "فرانسب برس". وقال ترامب خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، إن "واشنطن تُريد من إيران أن تخرج من اليمن". والعام الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى بهدف خفض نشاطها النووي، وفرضت على طهران مجموعة من العقوبات.
دونالد ترامب

اتهام ترامب بالعنصرية بعد هجومه على نائبات بالكونجرس

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات بالعنصرية بعد أن نشر تغريدة هاجم فيها عددا من عضوات الكونجرس الديمقراطيات، مدعيا أنهن "جئن أصلا من بلدان تعد حكوماتها كارثية"، قبل أن يقترح عليهن "العودة إليها". التغريدة كانت موجهة إلى 4 من عضوات الكونجرس من الأقليات، 3 منهن ولدن ونشأن في الولايات المتحدة، بينما انتقلت الرابعة إلى الولايات المتحدة وهي طفلة. وقد ردت النائبات الأربع "ألكسندريا أوكاسيو كورتيز ورشيدة طالب وإيان بريسلي وإلهان عمر" المقصودات بتغريدة ترامب، على الرئيس بأنه عنصري، وسط دعم من الديمقراطيين، بينما تجاهل الجمهوريون القضية.
نظام هواوي الجديد

«هواوي» تعتزم خفض عدد الوظائف في أمريكا

قالت مصادر إن شركة "هواوي" الصينية تعتزم خفض عدد الوظائف في أفرع الشركة بالولايات المتحدة، بسبب تضرر الشركة من استمرار إدراجها على القائمة السوداء، قائلة إنه من المتوقع أن يؤثر الخفض على العاملين بشركة "فيوتشراوي تكنولوجيز"، التابعة لـ"هواوي" والرائدة في مجال البحث والتطوير والتي توظف أكثر من 850 شخصا في واشنطن وتكساس وكاليفورنيا، وبعض العاملين بالفعل داخل الشركة تلقوا إخطارات بالفصل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من الخفض في الأيام المقبلة، وذلك حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر، في تقرير لها، اليوم الأحد.
ترامب (2)

رسائل داروش تكشف مزيدا من الانقسامات بالبيت الأبيض

لا تزال أزمة الرسائل المسربة للسير كيم داروش، الذي عمل سفيرا لبريطانيا في الولايات المتحدة، تهز الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة بعد أن تم الكشف عن العديد من التسريبات التي أوضحت مدى الانقسام الذي عاشته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الملف الإيراني. وخلال التسريب الجديد، الذي نقلته العديد من وسائل الإعلام البريطانية، تم الكشف عن آراء جديدة للسير داروش بشأن طريقة تناول الإدارة الأمريكية للأمور في الملف الإيراني، خاصة عندما جهزت للانسحاب الكامل من الاتفاق النووي الإيراني، في مايو من العام الماضي.
اقرأ المزيد من الأخبار
دونالد-ترامب (3)

ترامب يتراجع عن سؤال الجنسية في التعداد السكاني

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن إضافة سؤال حول الجنسية إلى التعداد العام للسكان المقرر في 2020 بعد اعتراض جهات حقوقية. وبحسب قناة «الحرة»، فإن المعترضون اعتبروا أن السؤال حول جنسية المشاركين في الإحصاء يهدف إلى تخويف المهاجرين من المشاركة في التعداد الذى اقره الدستور بواقع مرة كل 10 سنوات، والذي يستخدم لإقرار وتوزيع الموازنات على المجتمعات المحلية وعدد النواب في الدوائر الانتخابية. وقال ترامب، إن إدارته تدرس «خيارات أخرى» لضمان تعداد كامل ودقيق للسكان الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية.
جاريد كوشنر

«قضائية النواب الأمريكي» تستدعي كوشنر ومقربين من ترامب

قررت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، استدعاء حوالى 12 شخصًا مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينهم صهره جاريد كوشنر، للشهادة، بهدف تحديد ما إذا كان ترامب قد حاول عرقلة التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي فى انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. وبحسب وكالة «فرانس برس»، تنوي هذه اللجنة التي يسيطر عليها الديموقراطيون أن تواصل تحقيقاتها، على الرغم من انتهاء التحقيق حول التدخل الروسي الذي قاده المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر. وكان مولر قد انتهى إلى أنه لا يوجد دليل على تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا>
دونالد ترامب

ترامب: حملات ترحيل المهاجرين ستبدأ قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين ستبدأ «قريبا جدا». جاء ذلك بينما تعهد فيه مدافعون أمريكيون عن المهاجرين بأن مجتمعاتهم ستكون «مستعدة» عندما يأتي ضباط الهجرة، وفقا لوكالة «رويترز». وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة قضية رئيسية في رئاسته وفي مساعيه للفوز بولاية ثانية في 2020. وأجل الرئيس الأمريكي العملية الشهر الماضي بعد تسرب موعدها للصحافة، لكنه قال يوم الإثنين إن الاعتقالات ستبدأ بعد عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو الحالي.
دونالد-ترامب (3)

ترامب يستعرض القوة: أمتنا هي الأقوى.. السماء ملك لنا

شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتفال بعيد الاستقلال، حيث أشاد ترامب بالجيش وحث الشبان على الانضمام إلى القوات المسلحة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، شهد الاحتفال عروضا عسكرية، حيث شهد عرضا للدبابات، وحلقت خلاله الطائرات الحربية على ارتفاع منخفض. وأعرب ترامب عن إعجابه بالعروض المبهجة التي تجسد الفخر الوطني والقوة العسكرية، ورفض المخاوف بشأن النفقات والإشارات العسكرية للحدث الذي أقيم أمام نصب لنكولن التذكاري المقام منذ 97 عاما، والذي يرمز للوحدة الوطنية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org