«النواب الأمريكي» يدين تعليقات ترامب «العنصرية»

تحرير:وكالات ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ ص

مجلس النواب الأمريكي

صوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، لصالح قرار يدين «التعليقات العنصرية» التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، والتى هاجم خلالها نائبات ديمقراطيات بالكونجرس ينحدرن من أقليات عرقية أو دينية. وبحسب قناة «الحرة»، انضم 4 نواب جمهوريين، ومستقل واحد، إلى 235 نائبا ديمقراطيا يملكون الغالبية في المجلس للتصويت دعما للقرار. وجاء فى نص القرار: «ندين بشدة التعليقات العنصرية للرئيس دونالد ترامب التي شرعت وزادت الخوف والكراهية تجاه الأمريكيين الجدد والأشخاص الملونين».

وكان ترامب قد هاجم 4 نساء في الكونجرس ينتمين لأقليات، الإثنين، وهون من شأن المخاوف من أن تكون تصريحاته «عنصرية»، وهو ما أثار غضب الديمقراطيين، الذين تحركوا لإدانته في مجلس النواب.وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب إن الأشخاص الذين وصفهم بأنه منتقدون للولايات المتحدة ينبغي أن يرحلوا عن البلاد.وجاءت تصريحات