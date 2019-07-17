رياضة

هاني رمزي: توضيحي للأمور ليس تهربا من المسؤولية

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ ص
أجيري
أجيري
قال هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، إنه يتحمل جزءا من مسؤولية خروج منتخب مصر من نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وأكد رمزي، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء: «تحدثت عن كل الأمور بشكل صريح وعن رأيي في القائمة لأن البعض حملني مسئولية اختيار القائمة». وشدد قائد منتخب الفراعنة السابق: «لا أتنصل من تحملي لجزء من مسؤولية خروج منتخب مصر من كأس أمم إفريقيا، من الطبيعي أن أكون داعما لخافيير أجيري لأنه المسؤول الأول وأنا الرجل الثاني خلفه».
وأضاف: «لم أخطئ في حق أجيري، فهو كان يعمل بالرغم من أن هناك ضغوطا من بعض أعضاء مجلس اتحاد الكرة عليه فيما يخص اختياراته بقائمة أمم إفريقيا، لكنه لم يكن ينساق وراء أية ضغوط». وأضاف: «القائمة حق أصيل للمدير الفني، كان لي رأي وتيتو جارسيا له رأي، لكن نحن كمساعدين نقول وجهتي نظرنا، والمدير
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مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (3)

هاني رمزي: أحترم تاريخ المحمدي ولم أقصد الإساءة إليه

تحدث هاني رمزي. المدرب العام السابق للمنتخب المصري لكرة القدم، عن حقيقة إساءته لأحمد المحمدي، قائد منتخب الفراعنة، والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي. وأبدى المحمدي، غضبه من تصريحات هاني رمزي، التي أدلي بها قبل ساعات. وكان رمزي قد علق، مساء الثلاثاء، على مستوى أحمد المحمدي، ودوره كقائد لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه تحدث معه كقائد من أجل جمع اللاعبين وشرح له السلبيات، وطالبه بالسيطرة على اللاعبين وتعنيفهم، وأبلغه بأن هناك حالة من عدم التركيز، وأن اللاعبين يتعاملون مع الأمر وكأنه نزهة ويجب إنهاء هذه الحالة.
هدف المحمدي‎ (2)

المحمدي: تاريخي أكبر من الرد على تصريحات هاني رمزي

أبدى أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، غضبه من تصريحات هاني رمزي المدرب المساعد السابق لمنتخب الفراعنة، التي أدلي بها قبل ساعات. وكان رمزي، قد تحدث، مساء الثلاثاء، عن أحمد المحمدي ودوره كقائد لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه تحدث معه كقائد من أجل جمع اللاعبين وشرح له السلبيات، وطالبه بالسيطرة على اللاعبين وتعنيفهم، وأبلغه بأن هناك حالة من عدم التركيز، وأن اللاعبين يتعاملون مع الأمر وكأنه نزهة ويجب إنهاء هذه الحالة.
هانى-رمزى

مدرب منتخب مصر يفتح النار على هاني رمزي

علق تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على تصريحات مدرب الفراعنة السابق هاني رمزي، مساء الثلاثاء، قائلًا إنه لا يعرف سبب تصريحات الأخير في الوقت الحالي عن تفاصيل عمل الجهاز الفني. وكان رمزي قد أدلn بتصريحات صحفية، في أول رد فعل من جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، بقيادة خافيير أجيري. وتطرق رمزي للحديث عن كواليس وأسباب الخروج الإفريقي المُهين، مؤكدًا أنه كان لديه عدد من الملاحظات منذ اختيار قائمة الفريق التي ستشارك في البطولة، وعلى تركيز اللاعبين في المعسكر الذي كان أشبه بالرحلة على حد وصفه.
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مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (3)

هاني رمزي: أحترم تاريخ المحمدي ولم أقصد الإساءة إليه

تحدث هاني رمزي. المدرب العام السابق للمنتخب المصري لكرة القدم، عن حقيقة إساءته لأحمد المحمدي، قائد منتخب الفراعنة، والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي. وأبدى المحمدي، غضبه من تصريحات هاني رمزي، التي أدلي بها قبل ساعات. وكان رمزي قد علق، مساء الثلاثاء، على مستوى أحمد المحمدي، ودوره كقائد لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه تحدث معه كقائد من أجل جمع اللاعبين وشرح له السلبيات، وطالبه بالسيطرة على اللاعبين وتعنيفهم، وأبلغه بأن هناك حالة من عدم التركيز، وأن اللاعبين يتعاملون مع الأمر وكأنه نزهة ويجب إنهاء هذه الحالة.
هدف المحمدي‎ (2)

المحمدي: تاريخي أكبر من الرد على تصريحات هاني رمزي

أبدى أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، غضبه من تصريحات هاني رمزي المدرب المساعد السابق لمنتخب الفراعنة، التي أدلي بها قبل ساعات. وكان رمزي، قد تحدث، مساء الثلاثاء، عن أحمد المحمدي ودوره كقائد لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه تحدث معه كقائد من أجل جمع اللاعبين وشرح له السلبيات، وطالبه بالسيطرة على اللاعبين وتعنيفهم، وأبلغه بأن هناك حالة من عدم التركيز، وأن اللاعبين يتعاملون مع الأمر وكأنه نزهة ويجب إنهاء هذه الحالة.
اجيرى-والجهاز-الفنى

رمزي يكشف كواليس أزمات وإخفاق الفراعنة في كأس الأمم

في أول رد فعل من أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خرج هاني رمزي المدرب العام في جهاز المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، ليكشف كواليس وأسباب الخروج الإفريقي المُهين، بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا 2019 وقال رمزي أنه كان لديه تحفظات على بعض الأسماء في قائمة المنتخب التي شاركت في البطولة موضحًا أنه تناقش مع خافيير أجيري في هذه الاختيارات وشرح له وجهة نظره لكنه لم يأخذ بها وتمسك باختياراته
هانى-رمزى

مدرب منتخب مصر يفتح النار على هاني رمزي

علق تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على تصريحات مدرب الفراعنة السابق هاني رمزي، مساء الثلاثاء، قائلًا إنه لا يعرف سبب تصريحات الأخير في الوقت الحالي عن تفاصيل عمل الجهاز الفني. وكان رمزي قد أدلn بتصريحات صحفية، في أول رد فعل من جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، بقيادة خافيير أجيري. وتطرق رمزي للحديث عن كواليس وأسباب الخروج الإفريقي المُهين، مؤكدًا أنه كان لديه عدد من الملاحظات منذ اختيار قائمة الفريق التي ستشارك في البطولة، وعلى تركيز اللاعبين في المعسكر الذي كان أشبه بالرحلة على حد وصفه.
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