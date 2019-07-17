هاني رمزي: توضيحي للأمور ليس تهربا من المسؤولية

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ ص

أجيري

قال هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، إنه يتحمل جزءا من مسؤولية خروج منتخب مصر من نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وأكد رمزي، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء: «تحدثت عن كل الأمور بشكل صريح وعن رأيي في القائمة لأن البعض حملني مسئولية اختيار القائمة». وشدد قائد منتخب الفراعنة السابق: «لا أتنصل من تحملي لجزء من مسؤولية خروج منتخب مصر من كأس أمم إفريقيا، من الطبيعي أن أكون داعما لخافيير أجيري لأنه المسؤول الأول وأنا الرجل الثاني خلفه».

وأضاف: «لم أخطئ في حق أجيري، فهو كان يعمل بالرغم من أن هناك ضغوطا من بعض أعضاء مجلس اتحاد الكرة عليه فيما يخص اختياراته بقائمة أمم إفريقيا، لكنه لم يكن ينساق وراء أية ضغوط». وأضاف: «القائمة حق أصيل للمدير الفني، كان لي رأي وتيتو جارسيا له رأي، لكن نحن كمساعدين نقول وجهتي نظرنا، والمدير