هاني رمزي: توضيحي للأمور ليس تهربا من المسؤولية
تحرير:سعد الدين محمود
١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ ص
أجيري
قال هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، إنه يتحمل جزءا من مسؤولية خروج منتخب مصر من نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
وأكد رمزي، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء: «تحدثت عن كل الأمور بشكل صريح وعن رأيي في القائمة لأن البعض حملني مسئولية اختيار القائمة».
وشدد قائد منتخب الفراعنة السابق: «لا أتنصل من تحملي لجزء من مسؤولية خروج منتخب مصر من كأس أمم إفريقيا، من الطبيعي أن أكون داعما لخافيير أجيري لأنه المسؤول الأول وأنا الرجل الثاني خلفه».
وأضاف: «لم أخطئ في حق أجيري، فهو كان يعمل بالرغم من أن هناك ضغوطا من بعض أعضاء مجلس اتحاد الكرة عليه فيما يخص اختياراته بقائمة أمم إفريقيا، لكنه لم يكن ينساق وراء أية ضغوط».
وأضاف: «القائمة حق أصيل للمدير الفني، كان لي رأي وتيتو جارسيا له رأي، لكن نحن كمساعدين نقول وجهتي نظرنا، والمدير
وأضاف: «لم أخطئ في حق أجيري، فهو كان يعمل بالرغم من أن هناك ضغوطا من بعض أعضاء مجلس اتحاد الكرة عليه فيما يخص اختياراته بقائمة أمم إفريقيا، لكنه لم يكن ينساق وراء أية ضغوط».
وأضاف: «القائمة حق أصيل للمدير الفني، كان لي رأي وتيتو جارسيا له رأي، لكن نحن كمساعدين نقول وجهتي نظرنا، والمدير الفني هو من يضع القائمة النهائية».
وكان رمزي قد أثار الجدل، خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته عن بعض كواليس المنتخب في معسكر بطولة الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أنه كان لديه تحفظات على بعض الأسماء في قائمة المنتخب التي شاركت في البطولة، موضحًا أنه تناقش مع خافيير أجيري في هذه الاختيارات وشرح له وجهة نظره لكنه لم يأخذ بها وتمسك باختياراته.