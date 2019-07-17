رئيس الزمالك: محرز فخر العرب.. «مليش دعوة بليفربول»

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ ص

رياض محرز

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الشعب المصري يساند منتخب الجزائر، في نهائي بطولة الأمم الإفريقية أمام نظيره السنغالي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي. وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم»، على قناة «المحور»، أن لقب «فخر العرب» الذي يطلق على النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، سيكون من نصيب الجزائري رياض محرز، في حالة قيادته منتخب بلاده للقب بطولة إفريقيا.

وتابع: «فخر العرب الحقيقي هو من يجلب هذه البطولة لبلده، ويتسبب في فرحة الملايين من أبناء وطنه في الشوارع، أنا مليش دعوة بليفربول ولا بروما، ولو الجزائر أخدت البطولة يبقى فخر العرب هو رياض محرز». وتحدث رئيس القلعة البيضاء عن ناديه، معلقًا: «الزمالك هو الوحيد الذي أسعد الشعب المصري منذ