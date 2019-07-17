رياضة

رئيس الزمالك: محرز فخر العرب.. «مليش دعوة بليفربول»

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ ص
رياض محرز
رياض محرز
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الشعب المصري يساند منتخب الجزائر، في نهائي بطولة الأمم الإفريقية أمام نظيره السنغالي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي. وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم»، على قناة «المحور»، أن لقب «فخر العرب» الذي يطلق على النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، سيكون من نصيب الجزائري رياض محرز، في حالة قيادته منتخب بلاده للقب بطولة إفريقيا.
وتابع: «فخر العرب الحقيقي هو من يجلب هذه البطولة لبلده، ويتسبب في فرحة الملايين من أبناء وطنه في الشوارع، أنا مليش دعوة بليفربول ولا بروما، ولو الجزائر أخدت البطولة يبقى فخر العرب هو رياض محرز». وتحدث رئيس القلعة البيضاء عن ناديه، معلقًا: «الزمالك هو الوحيد الذي أسعد الشعب المصري منذ
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مؤتمر أجيري‎ (7)

هاني رمزي: توضيحي للأمور ليس تهربا من المسؤولية

قال هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، إنه يتحمل جزءا من مسؤولية خروج منتخب مصر من نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وأكد رمزي، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء: «تحدثت عن كل الأمور بشكل صريح وعن رأيي في القائمة لأن البعض حملني مسئولية اختيار القائمة». وشدد قائد منتخب الفراعنة السابق: «لا أتنصل من تحملي لجزء من مسؤولية خروج منتخب مصر من كأس أمم إفريقيا، من الطبيعي أن أكون داعما لخافيير أجيري لأنه المسؤول الأول وأنا الرجل الثاني خلفه».
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (3)

هاني رمزي: أحترم تاريخ المحمدي ولم أقصد الإساءة إليه

تحدث هاني رمزي. المدرب العام السابق للمنتخب المصري لكرة القدم، عن حقيقة إساءته لأحمد المحمدي، قائد منتخب الفراعنة، والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي. وأبدى المحمدي، غضبه من تصريحات هاني رمزي، التي أدلي بها قبل ساعات. وكان رمزي قد علق، مساء الثلاثاء، على مستوى أحمد المحمدي، ودوره كقائد لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه تحدث معه كقائد من أجل جمع اللاعبين وشرح له السلبيات، وطالبه بالسيطرة على اللاعبين وتعنيفهم، وأبلغه بأن هناك حالة من عدم التركيز، وأن اللاعبين يتعاملون مع الأمر وكأنه نزهة ويجب إنهاء هذه الحالة.
هدف المحمدي‎ (2)

المحمدي: تاريخي أكبر من الرد على تصريحات هاني رمزي

أبدى أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، غضبه من تصريحات هاني رمزي المدرب المساعد السابق لمنتخب الفراعنة، التي أدلي بها قبل ساعات. وكان رمزي، قد تحدث، مساء الثلاثاء، عن أحمد المحمدي ودوره كقائد لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه تحدث معه كقائد من أجل جمع اللاعبين وشرح له السلبيات، وطالبه بالسيطرة على اللاعبين وتعنيفهم، وأبلغه بأن هناك حالة من عدم التركيز، وأن اللاعبين يتعاملون مع الأمر وكأنه نزهة ويجب إنهاء هذه الحالة.
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مصر-والكونغو (5)

وائل جمعة: المنتخب بلا حلول.. وأفكار أجيري غريبة

أبدى وائل جمعة، نجم دفاع المنتخب الوطني، والنادي الأهلي السابق، قلقه من المستوى الذي ظهر به منتخب الفراعنة في مباراة الكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أنه حقق فوزا بلا روح. وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
مصر-والكونغو (10)

مدرب الكونغو: كنا الأفضل في لقاء مصر

قال فلوران إبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن فريقه كان أفضل في مباراته أمام منتخب مصر، وقدم مستوى أفضل من المباراة الأولى، واستطاع أن يهدد مرمى الفراعنة في أوقات كثيرة من اللقاء. وأوضح مدرب الكونغو أن فريقه كان عليه أن يكون أكثر جرأة على مرمى منتخب مصر من أجل إحراز الأهداف، خاصة أنهم صنعوا أكثر من فرصة للتسجيل، مؤكدًا أنهم حاولوا اللعب من الناحية اليمنى للفراعنة لكن وجود صلاح حال دون ذلك بل إن الأخير استطاع أن يستغل الاخطاء والمساحات ويسجل الهدف الثاني لمصر.
مصر-والكونغو (2)

كيف علقت الصحف الإنجليزية على تأهل مصر في كأس الأمم؟

تناولت وسائل الإعلام الإنجليزية، ضمان تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، الأربعاء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
مصر-والكونغو (5)

أجيري: المنتخب لن يقف على أحد والتغييرات تصنع الفارق

علق المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني على فوز الفراعنة في مباراته أمام الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، والتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا. وبدا أجيري المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بتوجيه التحية للمدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية على الأداء الذي قدمه فريقه. وقال أجيري: «أود أن أهنئ مدرب الكونغو على المستوى الذي ظهر به فريقه خاصة في الشوط الثاني من اللقاء لأنهم كانوا الأفضل».
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