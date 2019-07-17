في مثل هذا اليوم.. توفي الفنان حسين رياض

في مثل هذا اليوم 17 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم:
في عام 1966: توفي الممثل المصري حسين رياض.
وفي عام 1968: الاطاحة بنظام عبد الرحمن عارف في العراق بما عرف بالثورة البيضاء، وتولي حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في العراق بقيادة أحمد حسن البكر ونائبه صدام حسين.
وفي عام 1238: الصالح أيوب يتولى حكم مصر بعد وفاه السلطان الكامل محمد بن العادل.
وفي عام 1919: الاعلان عن الجمهورية الفنلندية.وفي عام 1955: افتتاح مدينة ملاهي ديزني لاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وفي عام 1958: العراق ينفصل عن الاتحاد العربي الهاشمي مع الأردن.وفي عام 1973: انقلاب عسكري في أفغانستان يطيح بالحكم الملكي وإعلان قيام الجمهورية برئاسة محمد داود خان.وفي عام 1913: ولد
وفي عام 1919: الاعلان عن الجمهورية الفنلندية.
وفي عام 1955: افتتاح مدينة ملاهي ديزني لاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وفي عام 1958: العراق ينفصل عن الاتحاد العربي الهاشمي مع الأردن.
وفي عام 1973: انقلاب عسكري في أفغانستان يطيح بالحكم الملكي وإعلان قيام الجمهورية برئاسة محمد داود خان.
وفي عام 1913: ولد رجاء جارودي، كاتب فرنسي.
وفي عام 1935: ولد دونالد سثيرلاند، ممثل.
وفي عام 1944: ولد كارلوس ألبرتو، لاعب كرة قدم برازيلي سابق ومدرب كرة قدم حالي.
وفي عام 1947: ولدت كاميلا، دوقة كورنوال وزوجة الأمير تشارلز ولي العهد المملكة المتحدة.
وفي عام 1952: ولد دحان ولد أحمد محمود، دبلوماسي موريتاني.
وفي عام 1959: توفيت بيلي هوليداي، مغنية أمريكية.
وفي عام 1978: توفيت عائشة المرطة، مغنية كويتية.