في مثل هذا اليوم.. توفي الفنان حسين رياض

تحرير:محمد عودة ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الفنان حسين رياض

في مثل هذا اليوم 17 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1966: توفي الممثل المصري حسين رياض. وفي عام 1968: الاطاحة بنظام عبد الرحمن عارف في العراق بما عرف بالثورة البيضاء، وتولي حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في العراق بقيادة أحمد حسن البكر ونائبه صدام حسين. وفي عام 1238: الصالح أيوب يتولى حكم مصر بعد وفاه السلطان الكامل محمد بن العادل.

وفي عام 1919: الاعلان عن الجمهورية الفنلندية.وفي عام 1955: افتتاح مدينة ملاهي ديزني لاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وفي عام 1958: العراق ينفصل عن الاتحاد العربي الهاشمي مع الأردن.وفي عام 1973: انقلاب عسكري في أفغانستان يطيح بالحكم الملكي وإعلان قيام الجمهورية برئاسة محمد داود خان.وفي عام 1913: ولد