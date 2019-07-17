تعيين الخليفة المحتملة لميركل وزيرة للدفاع بألمانيا

تحرير:وكالات ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ ص

أنجريت كرامب-كارينباور

أفاد بيان رسمي بأن أنجريت كرامب-كارينباور، رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستتولى وزارة الدفاع في ألمانيا، بعد انتخاب أورسولا فون دير لايين التي كانت تشغل هذا المنصب رئيسة للمفوضية الأوروبية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فمن المقرر تعيين كرامب-كارينباور، المعروفة في ألمانيا باسم «آي كاي كاي» و«ميني ميركل»، خلال حفل تسلم وتسليم في برلين، الأربعاء، وفقا لما أكده نائب رئيس مجلس الولايات الألمانية «البوندسرات» في بيان.

أما دير لايين، التي تولت وزارة الدفاع الألمانية منذ عام 2013، فقد باتت، الثلاثاء، أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية بعد انتخابها بأكثرية ضئيلة خلال جلسة للبرلمان الأوروبي.وكانت ميركل قد قالت قبل الإعلان عن تعيين كرامب-كارنباور إنه سيكون هناك بديل بشكل سريع على رأس وزارة الدفاع.وأضافت المستشارة