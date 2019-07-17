«العسكري» والمعارضة يتوصلان لاتفاق سياسي بالسودان

تحرير:وكالات ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

اجتماع سابق للمجلس العسكري السوداني والمعارضة

أفادت «سكاي نيوز عربية»، بأن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، وقوى الحرية والتغيير، توصلا إلى اتفاق سياسي طال انتظاره. وكشف مراسل «سكاي نيوز»، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق بعد قليل، على أن تتم مناقشة الإعلان الدستوري في وقت لاحق. ونقلت «سكاي نيوز» عن مراسلها قوله إن الاتفاق يتضمن قضايا المرحلة الانتقالية، لكنه لا يتضمن الإعلان الدستوري. وجاء الاتفاق بعد اجتماع وفدي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مساء الثلاثاء، بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي.

والاجتماع كان الأول منذ الخميس الماضي، حيث منذ ذلك الحين تم تأجيله أكثر من مرة.وكانت المعارضة السودانية قد أعلنت، الثلاثاء، رفضها منح الحكام العسكريين حصانة قضائية «مُطلقة» من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكري، بحسب «رويترز».وقال إسماعيل التاج، القيادي في تجمع