«فصل الهلالي وغرق طفل النزهة» أبرز محاكمات الأربعاء

دعوى بمجلس الدولة تطالب بفصل الدكتور سعد الهلالي بسبب تصريحات مساواة المرأة بالرجل في الميراث وإبداء تأييده القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي

تحرير:سماح عوض الله ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ ص

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها أولى جلسات محاكمة 3 مشرفين على حمام سباحة بالنزهة، بتهمة قتل طفل بالخطأ عن طريق الإهمال فى متابعة عملهم، ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على عامل قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار مبررا جريمته بشكه فى سلوك المجني عليها، بينما تنظر هيئة المفوضين بمجلس الدولة دعوى تطالب بفصل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر، بحجة إدلائه بتصريحات وآراء تخالف الشريعة الإسلامية وثوابتها.

غرق طفل بالنزهة تبدأ محكمة جنح النزهة نظر أولى جلسات محاكمة 3 مشرفين على حمام سباحة، بتهمة الإهمال وتسببهم فى وفاة طفل داخل حمام سباحة في نادٍ رياضي. واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذى اتهم مشرفى حمام السباحة بالتسبب فى وفاة ابنه (5 سنوات)، مشيرا إلى أن ابنه تم تسليمه إلى مشرف حمام

غرق طفل بالنزهة



فصل الهلالي من جامعة الأزهر

تبدأ محكمة جنح النزهة نظر أولى جلسات محاكمة 3 مشرفين على حمام سباحة، بتهمة الإهمال وتسببهم فى وفاة طفل داخل حمام سباحة في نادٍ رياضي.واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذى اتهم مشرفى حمام السباحة بالتسبب فى وفاة ابنه (5 سنوات)، مشيرا إلى أن ابنه تم تسليمه إلى مشرف حمام السباحة فى النادى، وطلب منه الاعتناء به بعض الوقت بسبب إلحاح ابنه للنزول إلى حمام السباحة وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه، وأنه لم يتأخر سوى دقائق، ثم عاد إلى حمام السباحة فلم يجد ابنه فى المكان، وعقب البحث عنه تم استخراجه من قاع المياه بحمام السباحة جثة هامدة.



تبدأ هيئة المفوضين بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، والتي طالب فيها بعزل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر على خلفية تصريحاته بشأن الميراث.

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تحمل الدعوى رقم 15525 لسنة 73 قضائية، واختصمت رئيس جامعة الأزهر بصفته، واستندت فى طلب فصل الهلالي إلى تصريحات بشأن مساواة المرأة بالرجل في الميراث وإبداء تأييده القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي، وهو ما يعد مخالفة للثابت من الدين الحنيف، وما أجمع عليه علماء المسلمين، وهو ما أكده فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، من كلام قاطع وحاسم حول هذا الموضوع، وأن كلام فضيلته أنهى جدالا حول هذه المسألة، فإذا بأحد أساتذة جامعة الأزهر يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث، معتمدا على منهج متخبط ومترَدٍّ استدلالا واستنباطا.



وورد فى الدعوى أن "الهلالي اعتاد على مثل هذه الأقوال الغريبة، إذ إنه صاحب مقولات منها أن البيرة حلال، وأن الراقصة إذا ماتت وهى خارجة للعمل فهي شهيدة، وأن الإسلام هو القرآن ولا وجود للشريعة الإسلامية، وأن الخمر حلال ما دام لم يسبب السكر أو يُذهب عقل الشارب، ومنها أنه يجوز شرعا الزواج بابنة الزوجة بعد موتها أو طلاقها، وأن شهادة لا إله إلا الله تكفى للإسلام دون الشهادة بنبوة محمد، وأن أجر عامل الخمر حلال وأجر محفظ القرآن حرام"، وفقا لما ورد في الدعوى.

قتل زوجة بمنشأة ناصر

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، حكمها في اتهام عامل بقتل زوجته لشكه في سلوكها في منطقة منشأة ناصر.

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نسبت النيابة إلى المتهم "عادل. ح"، عامل، قتل زوجته المجني عليها "خديجة. م" عمدا عقب نشوب خلافات بينهما بسبب شكه في سلوكها، بعد أن قام بطعن المجني عليها بـ"سكين" استقرت في صدرها قاصدا بذلك إزهاق روحها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.



وكشفت التحريات عن أن الجريمة تمت على أثر خلافات زوجية بين المتهم والمجني عليها بعد مشادة كلامية بسبب شك الزوج في المجني عليها بوجود علاقة غير شرعية مع آخر فاستشاط غضبا، وانتظر حتى خروج المجني عليها من المنزل وانتزع سلاحا أبيض (سكين) وتوجه نحوها وسدد طعنتين لها محدثا إصابتها التي أودت بحياتها.



