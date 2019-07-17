جريمة

«فصل الهلالي وغرق طفل النزهة» أبرز محاكمات الأربعاء

دعوى بمجلس الدولة تطالب بفصل الدكتور سعد الهلالي بسبب تصريحات مساواة المرأة بالرجل في الميراث وإبداء تأييده القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي
تحرير:سماح عوض الله ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها أولى جلسات محاكمة 3 مشرفين على حمام سباحة بالنزهة، بتهمة قتل طفل بالخطأ عن طريق الإهمال فى متابعة عملهم، ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على عامل قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار مبررا جريمته بشكه فى سلوك المجني عليها، بينما تنظر هيئة المفوضين بمجلس الدولة دعوى تطالب بفصل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر، بحجة إدلائه بتصريحات وآراء تخالف الشريعة الإسلامية وثوابتها.
غرق طفل بالنزهة    تبدأ محكمة جنح النزهة نظر أولى جلسات محاكمة 3 مشرفين على حمام سباحة، بتهمة الإهمال وتسببهم فى وفاة طفل داخل حمام سباحة في نادٍ رياضي. واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذى اتهم مشرفى حمام السباحة بالتسبب فى وفاة ابنه (5 سنوات)، مشيرا إلى أن ابنه تم تسليمه إلى مشرف حمام
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جثة (5)

حبس رجلين وسيدة ذبحوا سائق تاكسي لسرقته بالبحيرة

قررت نيابة مركز دمنهور بالبحيرة، حبس ربة منزل وزوجها وشقيقه؛ لاتهامهم بذبح سائق تاكسي لسرقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ استدرجت ربة المنزل سائق التاكسي بزعم توصيلها إلى محل إقامتها وفى الطريق استوقفه عاطل ومسجل خطر أحدهما زوج ربة المنزل، وفي أثناء سير السائق وبوصوله لمكان مهجور بالطريق الدولي، حاول المتهمون الاستيلاء على السيارة وعند مقاومة السائق قام أحدهم بشل حركة السائق بإيشارب وطعنه الثاني بسلاح أبيض عدة طعنات أودت بحياته، واستولوا على التاكسى ومتعلقاته وألقوا بجثته على أرض زراعية على جانب الطريق.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (1)

مصرع 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين فى تصادمات بالعياط

شهد طريق الدائرى الإقليمى فى منطقة العياط، تصادم 3 سيارات (نقل وربع نقل) تقل عمالا؛ ما تسبب فى مصرع عاملين وإصابة 14 آخرين، كما أدى إلى توقف حركة المرور، وعلى الفور جاءت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين، وأغلبهم عمال زراعات، إلى أقرب مستشفى، بينما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، كما شهد صباح اليوم وقوع حادث مروري بمنطقة النزهة، حيث صدمت سيارة مسرعة مواطنا تصادف عبوره الطريق، ما تسبب فى مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة أقرب مستشفى.
هيروين

ضبط «القرد» وبحوزته 188 لفافة هيروين في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخصين، أحدهما مسجل شقى خطر، كونا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما للاتجار فى المخدرات، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائى، بالقبض على شخصين بحوزتهما 188 لفافة هيروين، بمركز شربين. كانت معلومات قد وردت إلى أجهزة الأمن، أكدتها التحريات السرية، عن قيام «محمد. ع»، 35 سنة، وشهرته «القرد»، مسجل شقي خطر، و«محمد. ع»، 30 سنة، عامل، بالاتجار فى المخدرات.
جثة

مصرع مسن في مشاجرة بين عائلتين بكفر الشيخ

لقى مسن مصرعه فى مستشفى بيلا المركزى، متأثرا بإصابته التى لحقت به فى مشاجرة نشبت بين جيرانه بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن بلاغ ورد إلى ضباط مباحث مركز شرطة بيلا، من المستشفى المركزى، باستقبال مسن جثة هامدة، نتيجة إصابته فى مشاجرة. وانتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتبين أن المتوفى «عبد الفتاح. ع»، 70 سنة، وبإخطار النيابة العامة، أمرت بتحويل الجثة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، والتحفظ عليها لحين التحقيق فى الواقعة.
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مدينة-فرنسية-تغلق حمامات-السباحة

17 يوليو.. محاكمة مشرفي حمام سباحة في غرق طفل النزهة

حددت نيابة النزهة، جلسة 17 من يوليو الجاري، لبدء محاكمة مشرفين حمام سباحة بمنطقة النزهة، أمام دائرة محكمة جنح النزهة، على خلفية بلاغ تقدم به والد الطفل المجني عليه، الذي لقى مصرعه غرقا داخل الحمام، يتهم فيه المشرفين على الحمام بالتقاعس عن حماية ابنه، وقررت النيابة في وقت سابق، سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، لبيان ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة النزهة، عن تفاصيل الحادث، وصرحت بتسليم جثة الطفل لذويه، بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه.
غرق

غرق طفل في حمام سباحة بالنزهة والنيابة تحبس 4 مشرفين

تباشر نيابة النزهة تحقيقاتها في واقعة غرق طفل صغير داخل أحد حمامات السباحة، وأمرت بحبس 4 مشرفين على الحمام 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإهمال، وذلك على خلفية بلاغ تقدم به والد الطفل المجني عليه يتهم فيه المشرفين على الحمام بالتقاعس عن حماية ابنه، وقررت النيابة العامة سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، لبيان ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة النزهة، حول تفاصيل الحادث، وصرحت بتسليم جثة الطفل لذويه، بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه.
جماعة الإخوان في الجزائر

«اقتحام الحدود وسرقة النزهة» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات اليوم الإثنين بالعديد من المحاكمات الهامة، على رأسها نظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، ويحاكم بالقضية أعضاء من التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وآخرون.
كلبش

أنوثة وإجرام.. قصة «مسجلتي خطر» حيرتا مباحث القاهرة

"هند" و"سهيلة" -أسماء مستعارة- شقيقتان تربطهما أواصر الدم والإخوة، بل امتد الأمر إلى عالم الإجرام، إذ بحثتا عن طريقة تنتشلهما من غياهب الفقر وويلاته، وقع اختيارهما على استخدام حيلة شيطانية يغلب عليها المكر والدهاء بل وجبروت سيدتين تجمعتا على حب المال والرغبة الكاملة لعبور مطبات وصعاب الحياة التي تحاصرهما منذ الصغر، إذ نشأتا في بيئة بسيطة لأبوين يعملان على توفير احتياجات الأسرة داخل منزل بالكاد يضمن ملاذا آمنا للقابعين تحت سقفه وبين جدران تشققت بفعل الزمن وعوامل الجو.
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