الأرصاد: طقس شديد الحرارة اليوم.. و23 مدينة +40

تحرير:أ.ش.أ ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ ص

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، في حين يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة غربا ويكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقا كما تنشط على البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، بينما الرياح السطحية فيه جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 31 42شبين الكوم 29 41طنطا 28 40دمنهور 27 35الإسكندرية 25 32بلطيم 26 33مطروح 24 32السلوم 25 33سيوة 26 39بورسعيد 29 35دمياط 29 33الزقازيق 28 41الإسماعيلية 27 42السويس 28 40العريش 26 38رفح 25 37رأس سدر 29 42نخل 21 43نويبع 30 40طابا 28 39كاترين 21 35الطور

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى



القاهرة 31 42

شبين الكوم 29 41

طنطا 28 40

دمنهور 27 35

الإسكندرية 25 32

بلطيم 26 33

مطروح 24 32

السلوم 25 33

سيوة 26 39

بورسعيد 29 35

دمياط 29 33

الزقازيق 28 41

الإسماعيلية 27 42

السويس 28 40

العريش 26 38

رفح 25 37

رأس سدر 29 42

نخل 21 43

نويبع 30 40

طابا 28 39

كاترين 21 35

الطور 28 40

شرم الشيخ 30 41

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 38

الفيوم 30 42

بنى سويف 30 43

المنيا 28 45

أسيوط 28 45

سوهاج 29 45

قنا 29 45

الأقصر 29 45

أسوان 30 45

أبوسمبل 30 43

الوادى الجديد 28 46

شلاتين 28 40

أبو رماد 29 39

حلايب 30 36

رأس حدربة 30 35







