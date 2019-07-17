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صحف الإمارات: مخطط قطري يستهدف نشر الفوضى في اليمن

الصحف تناولت مطالبة بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، إسرائيل بوقف سياسة هدم المنازل وتهجير وطرد الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الممارسات تقوض إمكانية تحقيق السلام.
تحرير:وفاء بسيوني ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
لا تزال تطورات الأوضاع بين طهران وواشنطن تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما طالعتنا على الأحداث في اليمن وتطورات اتفاق الحديدة بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" كشفت عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تحقيق تقدم كبير مع إيران، مؤكداً أنه يريد مساعدة إيران والعمل معها، فيما هدد المرشد الإيراني علي خامنئي، بالرد على اختطاف بريطانيا لناقلة النفط، بينما صرح مصدر مسؤول بأن ناقلة النفط "إم تي رياح" التي تحمل علم بنما ويُزعم أنها اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز، غير مملوكة للإمارات.
ولم يتم تشغيل ناقلة النفط قبل الإمارات، ولا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة، وأضاف "نحن حالياً بصدد مراقبة الوضع عن كثب مع شركائنا الدوليين". وتحت عنوان "ترامب: على إيران الخروج من اليمن" ، ذكرت صحيفة "البيان" أن الرئيس الأمريكي قال خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض: "نحن
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المجلس العسكري

لحظة مؤثرة.. دموع إثيوبية في لحظات الحسم بالسودان

وصف الوسيط الإثيوبي محمود درير مغالبة، اتفاق المجلس العسكري في السودان وتحالف المعارضة بـ"التاريخي" بعد تغلبه على دموعه خلال كلمته عقب التوقيع بالأحرف الأولى، بحسب "سكاي نيوز عربية". ويظهر في المقطع المصور تأثر درير وهو يتحدث عن الاتفاق السياسي، قائلا إنه "مرحلة حاسمة من تاريخ السودان، ولهذا الشعب العريق الأصيل". وكان المجلس العسكري في السودان وتحالف لجماعات معارضة وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة، يهدف لانتقال البلد الإفريقي إلى الديمقراطية.
المجلس العسكري السوداني

مجلسان وخلاف.. بنود اتفاق العسكري والمعارضة بالسودان

وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. ويشمل "الإعلان السياسي" الذي وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة ليلا لإنجاز التفاصيل، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية" و"المجلس التشريعي"، و"لجنة التحقيق"، و"مهام المرحلة الانتقالية"، و"المساندة الإقليمية والدولية".
صحف سعودية

صحف سعودية: اختفاء ناقلة وفتح متاجر المملكة 24 ساعة

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدّر اختفاء ناقلة في الخليج عناوين الصحف، كما تناولت إقرار المملكة بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة. وتحت عنوان "اختفاء ناقلة في الخليج.. والاشتباه بإيران"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن اختفاء ناقلة نفط صغيرة خلال عبورها مضيق هرمز، وسط تهديدات إيرانية لبريطانيا على خلفية احتجازها ناقلة نفط كانت في طريقها إلى سوريا عبر جبل طارق.
مظاهرات-السودان (1)

«العسكري» والمعارضة يوقعان الاتفاق السياسي بالسودان

وقع المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، اليوم الأربعاء، على الاتفاق السياسي في السودان. وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، أن توقيع الاتفاق لحظة تاريخية في مسار السودان، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكشفت قوى الحرية والتغيير، أنه تم التوقيع على الوثيقة الأولى من الاتفاق السياسي على أن توقع الثانية المتعلقة بالشق الدستوري الجمعة المقبلة وكانت المعارضة السودانية قد أعلنت، رفضها منح الحكام العسكريين حصانة قضائية «مُطلقة» من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكري، بحسب «رويترز».
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صحف-سعودية1

صحف سعودية: ميليشيات الحوثي تستهدف مطار أبها مجددا

تصدر استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها مجددا عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما أطلعتنا على الضربات الإسرائيلية على سوريا وانتهاك إيران الاتفاق النووي، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إصابة 9 مدنيين في هجوم إرهابي من قبل ميليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إنه "عند الساعة 12.35 من فجر اليوم، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي".
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تضغط على أوروبا بانتهاك «النووي»

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، انتهاك إيران للاتفاق النووي، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، حيث أطلعتنا على الأوضاع في ليبيا واليمن واستهداف الحوثيين مجددا مطار أبها في السعودية. في مقدمة عناوينها ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أعلن أمس، أن بلاده تخطت الحد المسموح لها به من مخزون اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية، في تحد لمطالبة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لها بضرورة الالتزام به رغم العقوبات الأمريكية.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: ختام «العشرين» دون اتفاق وقلق بالسودان

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين اختتام قمة العشرين في اليابان، واستعراض آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" تناولت اختتام القمة، حيث ذكرت أن قمة مجموعة العشرين اختتمت أعمالها بأوساكا في اليابان، أمس، دون اتفاق حول قضايا التجارة وتغير المناخ. وصدر في ختام أعمال القمة بيان مشترك لم يتضمن تعهداً بمحاربة الحمائية، للسنة الثانية على التوالي، على الرغم من أن رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، كان يأمل استخدام القمة لمحاربة الحمائية في مختلف أنحاء العالم.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: التصعيد الإيراني على طاولة قمة العشرين

تصدّر انطلاق قمة العشرين عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، واستعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. صحيفة "الإمارات اليوم" تناولت اختتام قادة مجموعة الـ20، أمس، اجتماعات اليوم الأول في قمتهم المنعقدة بمدينة أوساكا غربي اليابان، بعد أن انطلقت بجو من الانسجام، وبمهادنة لافتة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإلقائه دعابة ذات مغزى حول روسيا، وسط عدم تحقيق تقدم حقيقي حول الملفات الخلافية، ومن ضمنها المناخ.
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