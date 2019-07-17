صحف الإمارات: مخطط قطري يستهدف نشر الفوضى في اليمن

الصحف تناولت مطالبة بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، إسرائيل بوقف سياسة هدم المنازل وتهجير وطرد الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الممارسات تقوض إمكانية تحقيق السلام.

تحرير:وفاء بسيوني ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص

لا تزال تطورات الأوضاع بين طهران وواشنطن تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما طالعتنا على الأحداث في اليمن وتطورات اتفاق الحديدة بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" كشفت عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تحقيق تقدم كبير مع إيران، مؤكداً أنه يريد مساعدة إيران والعمل معها، فيما هدد المرشد الإيراني علي خامنئي، بالرد على اختطاف بريطانيا لناقلة النفط، بينما صرح مصدر مسؤول بأن ناقلة النفط "إم تي رياح" التي تحمل علم بنما ويُزعم أنها اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز، غير مملوكة للإمارات.

ولم يتم تشغيل ناقلة النفط قبل الإمارات، ولا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة، وأضاف "نحن حالياً بصدد مراقبة الوضع عن كثب مع شركائنا الدوليين". وتحت عنوان "ترامب: على إيران الخروج من اليمن" ، ذكرت صحيفة "البيان" أن الرئيس الأمريكي قال خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض: "نحن

ولم يتم تشغيل ناقلة النفط قبل الإمارات، ولا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة، وأضاف "نحن حالياً بصدد مراقبة الوضع عن كثب مع شركائنا الدوليين".





وتحت عنوان "ترامب: على إيران الخروج من اليمن" ، ذكرت صحيفة "البيان" أن الرئيس الأمريكي قال خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض: "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام في إيران، لا نسعى إلى ذلك على الإطلاق"، لكنه استدرك: "لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي". مضيفا: "نريد أن تخرج إيران من اليمن".



وبالانتقال إلى اليمن، كشفت صحيفة "الاتحاد" عن مخطط قطري يستهدف نشر الفوضى في اليمن، حيث كشفت مصادر يمنية في محافظة المهرة، أن قيادات محلية معروفة بولائها لقطر، بدأت تحركاتها من أجل تنفيذ مخطط تخريبي، يهدف إلى نشر الفوضى والعنف واستهداف كل الجهود التنموية، التي تقوم بها السلطة المحلية بإسناد ودعم من التحالف العربي.



وتحت عنوان "لجنة الحديدة تتوقف ومقترح جديد حول المخطوفين"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء؛ للبحث عن إنجاز؛ من خلال إقناع الحوثيين بتنفيذ التزاماتهم، في وقت علّقت لجنة الحديدة لإعادة الانتشار أعمالها، إلى أن تبت قيادة الحكومة الشرعية والانقلابيون الحوثيون في قضايا ظلت مستعصية منذ محاولة الشروع بتنفيذ "اتفاق استوكهولم"؛ حيث إن أبرز القضايا المستعصية؛ هي: هوية السلطة المحلية وقوات الأمن وخفر السواحل، التي تتسلم مدينة وموانئ الحديدة.

وأشارت صحيفة "الاتحاد"إلى أن هذه الزيارة هي التاسعة لجريفيث إلى صنعاء خلال العام الجاري والـ17 منذ تعيينه مبعوثاً أممياً خاصاً في مارس 2018.

ومن المتوقع أن يبحث جريفيث مع قيادات الميليشيات المسائل العالقة في اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة للدفع بعملية السلام المتعثرة.



فيما أوضحت "الإمارات اليوم" أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران واصلت خروقاتها اليومية للهدنة الأممية، بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، وذلك غداة إعلان الأمم المتحدة اتفاق وفدي الحكومة الشرعية اليمنية، وميليشيات الحوثي، على آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد في المحافظة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، فيما تمكنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية من تدمير مخزن أسلحة تابع للميليشيات في محيط صنعاء، وواصل الجيش اليمني استعداداته لاستكمال إعادة الانتشار في الضالع.



وحول الأوضاع في فلسطين، أفادت "الخليج" بأن أسير فلسطيني استشهد في عزل انفرادي إسرائيلي بعد اعتقاله بأقل من شهر. وقال نادي الأسير الفلسطيني: "إن نصار ماجد عمر طقاطقة (31 عاماً) من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، استشهد في عزل انفرادي بمعتقل نيتسان الرملة صباح الثلاثاء.



وأضاف نادي الأسير في بيان له، أنه "لم تعرف أي تفاصيل عن ظروف استشهاده". وأشار إلى أن نصار اعتقل في 19 يونيو 2019 وبقي موقوفاً وقيد التحقيق.



وأشارت "الإمارات اليوم" إلى مطالبة بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، أمس، إسرائيل بوقف سياسة هدم المنازل وتهجير وطرد السكان الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الممارسات "تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم"، بالتزامن مع مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في ملابسات وفاة أسير فلسطيني لدى إسرائيل.



وبالانتقال إلى الأوضاع الميدانية في سوريا ، ذكرت "الخليج" أن 11 مدنياً قتلوا أمس الثلاثاء، في غارات جوية مستمرة تستهدف محافظة إدلب ومحيطها في شمال غربي سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري، فيما نفذ التحالف الدولي، بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إنزالاً على قرية الطيكحي بريف دير الزور شرقي سوريا، مستهدفاً منزلاً اختبأ فيه أحد قياديي تنظيم "داعش" مما أدى إلى مقتل 13 مدنياً إلى جانب القيادي الداعشي.

وأفاد المرصد بأن طائرات حكومية استهدفت قرية معرشورين في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، بعدما كان أفاد سابقاً عن مقتل تسعة أشخاص مرجحاً ارتفاع الحصيلة لوجود جرحى في حالات خطرة.

وشنت الطائرات الحربية السورية والروسية أمس أيضاً عشرات الغارات على مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى حماة الشمالي. وأسفر القصف أيضاً عن مقتل رجل في شمال حماة، وفق المصدر نفسه.

وتحت عنوان "البنتاجون: شراء تركيا "إس 400" مخيب للآمال" ، ذكرت "البيان" أن وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر اعتبر أن قرار تركيا شراء صواريخ إس 400 الروسية رغم معارضة الولايات المتحدة هو «سيئ ومخيب للآمال»، من دون أن يوضح كيفية رد الإدارة الأمريكية عليه.



وقال إسبر أمام أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة تعيينه في منصبه الجديد: «إنهم حلفاء منذ وقت طويل داخل حلف شمال الأطلسي وأقوياء جداً، لكن قرارهم في شأن (صواريخ) إس 400 سيئ ومخيب للآمال»، وهو أول رد فعل رسمي لـ"البنتاجون" منذ أن بدأت تركيا الجمعة تسلّم أول دفعة من صواريخ إس-400 روسية، التي تعتبر واشنطن أنها تناقض ترتيبات الحلف الأطلسي، علماً بأن أنقرة عضو فيه.