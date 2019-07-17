مصرع 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين فى تصادمات بالعياط

تحرير:سماح عوض الله ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص

تصادم- أرشيفية

شهد طريق الدائرى الإقليمى فى منطقة العياط، تصادم 3 سيارات (نقل وربع نقل) تقل عمالا؛ ما تسبب فى مصرع عاملين وإصابة 14 آخرين، كما أدى إلى توقف حركة المرور، وعلى الفور جاءت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين، وأغلبهم عمال زراعات، إلى أقرب مستشفى، بينما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، كما شهد صباح اليوم وقوع حادث مروري بمنطقة النزهة، حيث صدمت سيارة مسرعة مواطنا تصادف عبوره الطريق، ما تسبب فى مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة أقرب مستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق (العياط- الجيزة)، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين إصابة شخصين فى تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة العياط بالجيزة، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق (العياط- الجيزة)، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين إصابة شخصين فى تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة العياط بالجيزة، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.



وبعد مرور قرابة ساعة من البلاغ الأول تلقت غرفة العمليات بلاغا ثانيا بوقوع حادث تصادم بالعياط أيضًا لكن على الطريق الدائرى الإقليمي، وتبين تصادم ثلاث سيارات نقل وربع نقل، تقل عمال زراعات، ما أسفر عن مصرع عاملين وإصابة 14 آخرين.



وفى إطار حوادث الطرق صباح اليوم، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى النزهة، بوقوع حادث مرورى، وتبين مصرع مواطن صدمته سيارة مسرعة.



