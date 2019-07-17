جريمة

مصرع 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين فى تصادمات بالعياط

تحرير:سماح عوض الله ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص
تصادم- أرشيفية
تصادم- أرشيفية
شهد طريق الدائرى الإقليمى فى منطقة العياط، تصادم 3 سيارات (نقل وربع نقل) تقل عمالا؛ ما تسبب فى مصرع عاملين وإصابة 14 آخرين، كما أدى إلى توقف حركة المرور، وعلى الفور جاءت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين، وأغلبهم عمال زراعات، إلى أقرب مستشفى، بينما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، كما شهد صباح اليوم وقوع حادث مروري بمنطقة النزهة، حيث صدمت سيارة مسرعة مواطنا تصادف عبوره الطريق، ما تسبب فى مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة أقرب مستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق (العياط- الجيزة)، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين إصابة شخصين فى تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة العياط بالجيزة، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام
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جثة (5)

حبس رجلين وسيدة ذبحوا سائق تاكسي لسرقته بالبحيرة

قررت نيابة مركز دمنهور بالبحيرة، حبس ربة منزل وزوجها وشقيقه؛ لاتهامهم بذبح سائق تاكسي لسرقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ استدرجت ربة المنزل سائق التاكسي بزعم توصيلها إلى محل إقامتها وفى الطريق استوقفه عاطل ومسجل خطر أحدهما زوج ربة المنزل، وفي أثناء سير السائق وبوصوله لمكان مهجور بالطريق الدولي، حاول المتهمون الاستيلاء على السيارة وعند مقاومة السائق قام أحدهم بشل حركة السائق بإيشارب وطعنه الثاني بسلاح أبيض عدة طعنات أودت بحياته، واستولوا على التاكسى ومتعلقاته وألقوا بجثته على أرض زراعية على جانب الطريق.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

«فصل الهلالي وغرق طفل النزهة» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها أولى جلسات محاكمة 3 مشرفين على حمام سباحة بالنزهة، بتهمة قتل طفل بالخطأ عن طريق الإهمال فى متابعة عملهم، ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على عامل قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار مبررا جريمته بشكه فى سلوك المجني عليها، بينما تنظر هيئة المفوضين بمجلس الدولة دعوى تطالب بفصل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر، بحجة إدلائه بتصريحات وآراء تخالف الشريعة الإسلامية وثوابتها.
هيروين

ضبط «القرد» وبحوزته 188 لفافة هيروين في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخصين، أحدهما مسجل شقى خطر، كونا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما للاتجار فى المخدرات، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائى، بالقبض على شخصين بحوزتهما 188 لفافة هيروين، بمركز شربين. كانت معلومات قد وردت إلى أجهزة الأمن، أكدتها التحريات السرية، عن قيام «محمد. ع»، 35 سنة، وشهرته «القرد»، مسجل شقي خطر، و«محمد. ع»، 30 سنة، عامل، بالاتجار فى المخدرات.
جثة

مصرع مسن في مشاجرة بين عائلتين بكفر الشيخ

لقى مسن مصرعه فى مستشفى بيلا المركزى، متأثرا بإصابته التى لحقت به فى مشاجرة نشبت بين جيرانه بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن بلاغ ورد إلى ضباط مباحث مركز شرطة بيلا، من المستشفى المركزى، باستقبال مسن جثة هامدة، نتيجة إصابته فى مشاجرة. وانتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتبين أن المتوفى «عبد الفتاح. ع»، 70 سنة، وبإخطار النيابة العامة، أمرت بتحويل الجثة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، والتحفظ عليها لحين التحقيق فى الواقعة.
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تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

«فصل الهلالي وغرق طفل النزهة» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها أولى جلسات محاكمة 3 مشرفين على حمام سباحة بالنزهة، بتهمة قتل طفل بالخطأ عن طريق الإهمال فى متابعة عملهم، ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على عامل قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار مبررا جريمته بشكه فى سلوك المجني عليها، بينما تنظر هيئة المفوضين بمجلس الدولة دعوى تطالب بفصل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر، بحجة إدلائه بتصريحات وآراء تخالف الشريعة الإسلامية وثوابتها.
مدينة-فرنسية-تغلق حمامات-السباحة

17 يوليو.. محاكمة مشرفي حمام سباحة في غرق طفل النزهة

حددت نيابة النزهة، جلسة 17 من يوليو الجاري، لبدء محاكمة مشرفين حمام سباحة بمنطقة النزهة، أمام دائرة محكمة جنح النزهة، على خلفية بلاغ تقدم به والد الطفل المجني عليه، الذي لقى مصرعه غرقا داخل الحمام، يتهم فيه المشرفين على الحمام بالتقاعس عن حماية ابنه، وقررت النيابة في وقت سابق، سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، لبيان ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة النزهة، عن تفاصيل الحادث، وصرحت بتسليم جثة الطفل لذويه، بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه.
جثه -علي-الطريق (2)

طلب صداقة و13 طعنة.. حكاية «أميرة» والحبيب الخائن

طلب صداقة ومكالمة فلقاء فخيانة فجريمة قتل، تلخص الكلمات السابقة تفاصيل جريمة دارت أحداثها في صحراء مركز العياط جنوبي محافظة الجيزة، عندما دافعت فتاة قاصر عن أعز ما تملك، رافضة التفريط في شرفها وتسليم جسدها إلى شاب غلبته شهوته الدنيئة وسيطرت نزواته الشيطانية على أفكاره وجوارحه، اتفق مع صديقه على خطة غلب عليها المكر والدهاء بمساعدته في استدراج صديقته، ومن ثم مواقعتها جنسيا، اتخذ من سيارته الميكروباص التي يقودها وسيلة لتنفيذ ما يدور في مخيلته لكن الفتاة أردته قتيلا.
طعن-بالسكين

قاصر تمزق سائقا وتعترف للشرطة: «حاول يغتصبني»

أقدمت فتاة قاصر على قتل سائق سيارة ميكروباص بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة؛ بسبب محاولته هتك عرضها داخل السيارة قيادته، بعدما استدرجها إلى منطقة نائية بجبال العياط بحجة تسليمها هاتف صديق لها عثر عليه بالصدفة داخل السيارة، وما أن فرغت الفتاة من جريمتها حتى أسرعت إلى ديوان قسم شرطة العياط بملابس ملطخة بالدماء ممسكة في يدها سكين مُدممة وطلبت مقابلة مأمور القسم العميد ياسر يوسف للإبلاغ عن جريمة قتل قبل أن تفاجئ رجال الشرطة بأنها القاتلة "قتلته علشان حاول يغتصبني".
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