تصل لـ5 ملايين جنيه| تفاصيل قروض «تشطيب» وحدات السكن

تتيح البنوك العاملة في مصر للعملاء إمكانية الحصول على قروض خاصة تمكنهم من تشطيب الوحدات السكنية، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 5 ملايين جنيه، وبنسبة تمويل تصل إلى 100%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

وحدات سكنية

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم، مثل قروض التمويل العقاري، والسيارات، والتعليم، إلى جانب إتاحة تمويلات خاصة بتشطيب الوحدات، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكلفة التشطيب بعد قرار تعويم الجنيه المصري. وتقدم البنوك التمويلات الخاصة بتشطيب الوحدات بمختلف أنواعها، سواء كانت سكنية، أو إدارية، أو مصيفية، أو تجارية، من خلال مجموعة من الشروط والمحددات، التي تختلف من بنك إلى آخر، وبسعر فائدة مناسب.

ونعرض في هذا التقرير تفاصيل الحصول على قرض تشطيب الوحدات السكنية في البنوك وفقا لما يلي: البنك الأهلي المصري يقدم البنك الأهلي نظاما مميزا لتمويل بناء وتشطيب وحدات سكنية وتجارية وإدارية تصل نسبة التمويل فيها إلى 70% من قيمة مقايسة الأعمال للوحدة المطلوب بناؤها أو تشطيبها، على أن يقوم العميل بتحمل نسبة