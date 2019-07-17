تصل لـ5 ملايين جنيه| تفاصيل قروض «تشطيب» وحدات السكن

تتيح البنوك العاملة في مصر للعملاء إمكانية الحصول على قروض خاصة تمكنهم من تشطيب الوحدات السكنية، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 5 ملايين جنيه، وبنسبة تمويل تصل إلى 100%
تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم، مثل قروض التمويل العقاري، والسيارات، والتعليم، إلى جانب إتاحة تمويلات خاصة بتشطيب الوحدات، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكلفة التشطيب بعد قرار تعويم الجنيه المصري.
وتقدم البنوك التمويلات الخاصة بتشطيب الوحدات بمختلف أنواعها، سواء كانت سكنية، أو إدارية، أو مصيفية، أو تجارية، من خلال مجموعة من الشروط والمحددات، التي تختلف من بنك إلى آخر، وبسعر فائدة مناسب.
ونعرض في هذا التقرير تفاصيل الحصول على قرض تشطيب الوحدات السكنية في البنوك وفقا لما يلي:
البنك الأهلي المصري
يقدم البنك الأهلي نظاما مميزا لتمويل بناء وتشطيب وحدات سكنية وتجارية وإدارية تصل نسبة التمويل فيها إلى 70% من قيمة مقايسة الأعمال للوحدة المطلوب بناؤها أو تشطيبها، على أن يقوم العميل بتحمل نسبة
ونعرض في هذا التقرير تفاصيل الحصول على قرض تشطيب الوحدات السكنية في البنوك وفقا لما يلي:
البنك الأهلي المصري
يقدم البنك الأهلي نظاما مميزا لتمويل بناء وتشطيب وحدات سكنية وتجارية وإدارية تصل نسبة التمويل فيها إلى 70% من قيمة مقايسة الأعمال للوحدة المطلوب بناؤها أو تشطيبها، على أن يقوم العميل بتحمل نسبة 30%.
وتمنح شركة الأهلي للتمويل العقاري تمويلا يمكن العميل من بناء أو تشطيب الوحدة أو العقار.
بنك مصر
يقدم بنك مصر قرض تشطيب الوحدات السكنية بالتقسيط على 10 سنوات، وتصل قيمة التمويل إلى حوالي 1.5 مليون جنيه ويبدأ من 10 آلاف جنيه، ويشترط البنك إحضار سند تسجيل الوحدة السكنية، وإيصالات مرافق إقامة العميل للحصول على القرض في حالة التمويل للمهن الحرة والتجارية.
المزايا
-التمويل بغرض التشطيب أو التحسين لكل الوحدات القائمة سواء المسجلة أو غير المسجلة.
-تأمين مجاني على الحياة (في حالة الوفاة لا تتم المطالبة بأي مستحقات للبنك من الورثة).
برامج التمويل
-برنامج تعهد تحويل الراتب أو القسط وذلك للعملاء المتعاقدين مع البنك بتحويل الراتب.
-برنامج إثبات دخل.
-برنامج المهن الحرة والأنشطة التجارية.
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بنك التعمير والإسكان
يقدم بنك التعمير والإسكان قرض تشطيب الوحدات السكنية بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه، والوحدات الإدارية والتجارية بتمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه، وتصل فترة السداد إلى 7 سنوات.
ويشترط البنك أن يتم منح التمويل بحد أقصى 15% من إجمالي ثمن الوحدة المطلوب تشطيبها، على ألا يتجاوز القسط الشهري 35% من الدخل.
ويصرف البنك التمويل على دفعتين، الأولى بنسبة 50% من قيمة التمويل تصرف فور التعاقد، والـ50% الأخرى تصرف عند الانتهاء من تنفيذ أعمال تعادل الدفعة الأولى.
المستندات المطلوبة
-عقد الوحدة أو عقد التخصيص أو عقد إيجار.
-مقايسة أعمال.
-بطاقة الرقم القومي.
-إيصال غاز أو كهرباء أو تليفون.
-بيان مفردات الراتب معتمدا أو بيان الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنك.
وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو المهن الحرة:
-السجل التجاري.
-شهادة محاسب قانوني بالدخل.
-شهادة الموقف الضريبي.
البنك التجاري الدولي (CIB)
يقدم البنك التجاري الدولي للعملاء إمكانية الحصول على قرض تمويل تشطيب الوحدات السكنية بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه، ويبدأ من 120 ألف جنيه كحد أدنى، وتبلغ نسبة التمويل حوالي 100%، على أن تتراوح فترة السداد ما بين عام و20 عاما.
ويشترط البنك ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن 10 آلاف جنيه كحد أدنى، وتبلغ فائدة القرض حوالي 22.77% في حالة تحويل الراتب، ونحو 23.35% في حالة عدم تحويل الراتب.
الشروط والمستندات
-أن يكون العميل مصري الجنسية ولا تقل سنه عن 21 عاما ولا تزيد على 65 عامًا.
-أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.
-إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
-إحضار وصل مرافق حديث.
-بيان مفردات راتب.
-إحضار السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب الأعمال.
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بنك البركة
يقدم بنك البركة قرض تشطيب الوحدات السكنية بقيمة تصل إلى 750 ألف جنيه، بمقدم 20%، وتصل مدة السداد إلى 5 سنوات، وتتراوح فائدة القرض ما بين 18 و23% على حسب وظيفة العميل.
ويشترط البنك أن يكون الحد الأدنى لدخل العميل نحو 3 آلاف جنيه، في ما عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج فإن الحد الأدنى لإجمالي الدخل يبلغ حوالي 5 آلاف جنيه، كما يشترط البنك أن يكون القسط الشهري لا يزيد على 35% من قيمة الدخل الشهري بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)
يقدم بنك قطر الوطني للعملاء إمكانية الحصول على قرض لتمويل تشطيب الوحدات السكنية بنسبة تبلغ 100% من إجمالي مبلغ التشطيب، وبقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه سواء كان للموظفين أو أصحاب الأعمال الحرة، وبحد أدنى يبلغ نحو 15 ألف جنيه.
وتصل مدة سداد القرض إلى 5 سنوات، بفائدة تتراوح ما بين 19.25 و20.75% على حسب وظيفة العميل.
ويشترط البنك ألا تقل سن العميل عن 21 عامًا، ولا تزيد عن 60 أو 65 عامًا عند نهاية مدة القرض حسب سن التقاعد.
بنك ناصر الاجتماعي
يقدم بنك ناصر قرض تشطيب الوحدات السكنية بتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه، بنسبة تمويل تصل إلى 100% من إجمالي تكاليف تشطيب الوحدة السكنية، بينما تتراوح فترة سداد القرض ما بين عام و7 سنوات.
ويشترط البنك أن يكون راتب العميل يسمح بسداد قسط القرض، على أن يتم احتساب الفائدة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ليتوافق مع قواعد البنك.
بنك الإسكندرية
يقدم بنك الإسكندرية قرض تشطيب الوحدات السكنية لموظفي القطاع العام والخاص فقط، بشرط تحويل الراتب، وتصل قيمة التمويل إلى 1.5 مليون جنيه، وبحد أدنى يبلغ نحو 50 ألف جنيه، على فترة سداد تصل إلى 12 عاما.
وتتراوح فائدة القرض ما بين 23.25% و23.75% على حسب وظيفة العميل وقدرته على السداد.