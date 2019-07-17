تكدس مروري على الدائرى بطريق السويس بسبب تصادم

تحرير:سماح عوض الله ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

تصادم - أرشيفية

شهد الطريق الدائري فى الاتجاه القادم من نفق السلام إلى طريق السويس قبل المطار، وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى الطريق، مما تسبب فى إصابة شخصين، وتعطل حركة المرور على الطريق، فيما حضرت سيارة إسعاف لنقل المصابين، وجار الاستعانة بالأوناش والخدمات المرورية، لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة على الطريق، فيما تواصل إدارة مرور القاهرة حملاتها لرصد المخالفات المرورية، ورفع السيارات المتروكة بالشوارع تجنبًا لاستخدامها فى جرائم إرهابية، وسط خطة لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري فى الاتجاه من السويس إلى القاهرة، بعد نفق السلام وقبل الوصول إلى منطقة المطار، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، كما انتشرت خدمات المرور لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير. وشنت



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري فى الاتجاه من السويس إلى القاهرة، بعد نفق السلام وقبل الوصول إلى منطقة المطار، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، كما انتشرت خدمات المرور لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.



وشنت إدارة المرور حملة بالتعاون مع الأحياء، لرفع السيارات المتروكة، أسفرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن رصد 14 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكيها و5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 6 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه وقائع الضبط.



