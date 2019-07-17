جريمة

تكدس مروري على الدائرى بطريق السويس بسبب تصادم

تحرير:سماح عوض الله ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص
تصادم - أرشيفية
تصادم - أرشيفية
شهد الطريق الدائري فى الاتجاه القادم من نفق السلام إلى طريق السويس قبل المطار، وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى الطريق، مما تسبب فى إصابة شخصين، وتعطل حركة المرور على الطريق، فيما حضرت سيارة إسعاف لنقل المصابين، وجار الاستعانة بالأوناش والخدمات المرورية، لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة على الطريق، فيما تواصل إدارة مرور القاهرة حملاتها لرصد المخالفات المرورية، ورفع السيارات المتروكة بالشوارع تجنبًا لاستخدامها فى جرائم إرهابية، وسط خطة لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري فى الاتجاه من السويس إلى القاهرة، بعد نفق السلام وقبل الوصول إلى منطقة المطار، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، كما انتشرت خدمات المرور لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير. وشنت
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جريمة-الفيوم‎ (4)

«صلى الفجر و7 دقائق».. اعترافات قاتل أسرته بالفيوم

قال "خالد. م. ف. ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة في الفيوم، إنه عاد من السفر ليلة الواقعة، وذهب لشراء ساطور، وسَنّه كي لا يعذب أسرته في أثناء قتلهم ليموتوا بضربة واحدة، ثم عاد لمنزله وجلس وسط أسرته يلاطفهم ويداعبهم حتى ناموا جميعا عدا هو ظل مستيقظا حتى صلى الفجر، ثم استيقظت إحدى بناته وطلبت مياهًا فأحضرها لها ونامت مرة أخرى. وأضاف أمام النيابة العامة أنه استغرق 7 دقائق فقط لتنفيذ جريمته، إذ دقت الساعة الثامنة فاستل الساطور ودخل غرفة بناته وبدأ بقتل زوجته، ثم الطفلة وهي في حضن أمها، ثم قتل الطفلتين الأخريين، وبعدها ذهب إلى غرفة نجله وقتله.
محاكمة لجين

إحالة أوراق «الدكش» للمفتي بقضية قتل ضابط و3 مخبرين

قضت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق محمد حافظ أمين وشهرته «الدكش» وزوج شقيقته «علي سيد رزق» وشهرته «علي السمري»، وعلاء محمود، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي مع استمرار حبس المتهمين وتحديد جلسة 13 من أغسطس المقبل للنطق بالحكم في القضية، التي حازت اهتمام الرأي العام، نظرا لخطورة المتهم والتشكيل العصابي واعتياده جرائم القتل ومقاومة السلطات والاتجار في المواد المخدرة والسلاح، ووجهت إليه المحكمة تهم القتل العمد لضابط وأفراد الشرطة خلال قيامهم بدورية أمنية.
هيروين

ضبط تاجر مخدرات بـ«خرطوش وهيروين» في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية اليوم الأربعاء، من ضبط تاجر مخدرات فى نطاق مركز شرطة القناطر الخيرية قبل ترويج سمومه على عملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث القناطر يفيد ضبط المدعو "محمد ح س - 32 عاما - عاطل" ومقيم المنيرة دائرة المركز، سابق اتهامه في 9 قضايا مخدرات وبحوزته سلاح ناري "خرطوش محلى الصنع" وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن نحو ربع كيلو جرام ومبلغ 170 جنيها وهاتف محمول.
جثة (5)

حبس رجلين وسيدة ذبحوا سائق تاكسي لسرقته بالبحيرة

قررت نيابة مركز دمنهور بالبحيرة، حبس ربة منزل وزوجها وشقيقه؛ لاتهامهم بذبح سائق تاكسي لسرقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ استدرجت ربة المنزل سائق التاكسي بزعم توصيلها إلى محل إقامتها وفى الطريق استوقفه عاطل ومسجل خطر أحدهما زوج ربة المنزل، وفي أثناء سير السائق وبوصوله لمكان مهجور بالطريق الدولي، حاول المتهمون الاستيلاء على السيارة وعند مقاومة السائق قام أحدهم بشل حركة السائق بإيشارب وطعنه الثاني بسلاح أبيض عدة طعنات أودت بحياته، واستولوا على التاكسى ومتعلقاته وألقوا بجثته على أرض زراعية على جانب الطريق.
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انقلاب-اتوبيس-فى ترعة-بكفر-الشيخ

إصابة 6 أشخاص في انقلاب أتوبيس بكفر الشيخ

استقبل مستشفى مطوبس المركزى 6 مصابين، نتيجة حادث انقلاب أتوبيس ركاب فى ترعة على طريق برمبال منية المرشد بمركز مطوبس بكفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة مطوبس يفيد بانقلاب أتوبيس ركاب على طريق برمبال منية المرشد نتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة، ليتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف والأهالى إلى استقبال مستشفى مطوبس المركزى لتلقى العلاج اللازم.
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مصرع سيدتين وإصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة بالمنيا

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي، قبالة مركز أبو قرقاص، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وأزيلت آثار الحادث، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، يتضمن ورود إشارة من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي لمركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، ووقوع متوفاتين ومصابين.
انقلاب-اتوبيس

إصابة 14 شخصًا في انقلاب أتوبيس بطريق مطروح

أصيب 14 شخصًا، اليوم الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس بالكيلو 130 بنطاق قرية سيدي عبد الرحمن على طريق "مطروح - الإسكندرية"، في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالكيلو 130 بنطاق قرية سيدي عبد الرحمن على طريق "مطروح - الإسكندرية" في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور وجه بسرعة نقل المصابين للمستشفى.
حريق-العتبة -تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

قضاء وقدر أم بفعل فاعل.. كيف بدأ حريق العتبة؟

ضباط الشرطة والحماية المدنية وحتى ضباط الأمن العام الحاضرون للتعامل مع حريق سوق الخضار وشارع العطار بالعتبة، لا يعرفون على وجه التحديد كم محلا تجاريا أكلته النيران وكل لسان حاله يجيب: «لأ كتير.. حصر إيه دلوقتي»، فيما يجمع التجار والمتضررون أن المحال المحترقة بالمئات، أحدهم قال: "ما يزيد على 500 محل بدءًا من شارع العطار المطل على شارع الأزهر وحتى نهايته فى الناحية الثانية من شارع محمد علي، وأكلت النيران فى طريقها المحال التجارية فى الممرات من قلب الحريق حتى ناصية الشارع الموازي.. آخر محل فى الممر على الشارع الثاني أكلته النيران إلا ما رحم ربي».
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