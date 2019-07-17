«العسكري» والمعارضة يوقعان الاتفاق السياسي بالسودان

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

السودان

وقع المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، اليوم الأربعاء، على الاتفاق السياسي في السودان. وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، أن توقيع الاتفاق لحظة تاريخية في مسار السودان، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكشفت قوى الحرية والتغيير، أنه تم التوقيع على الوثيقة الأولى من الاتفاق السياسي على أن توقع الثانية المتعلقة بالشق الدستوري الجمعة المقبلة وكانت المعارضة السودانية قد أعلنت، رفضها منح الحكام العسكريين حصانة قضائية «مُطلقة» من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكري، بحسب «رويترز».

قال إسماعيل التاج، القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، إن أعضاء التحالف اتفقوا على أن تكون الحصانة مقيدة. وتمثل الخلافات بشأن مسألة الحصانة إحدى النقاط الشائكة التي تعوق إبرام اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه هذا الشهر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير. وقال رئيس