سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«العسكري» والمعارضة يوقعان الاتفاق السياسي بالسودان

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص
السودان
السودان
وقع المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، اليوم الأربعاء، على الاتفاق السياسي في السودان. وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، أن توقيع الاتفاق لحظة تاريخية في مسار السودان، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكشفت قوى الحرية والتغيير، أنه تم التوقيع على الوثيقة الأولى من الاتفاق السياسي على أن توقع الثانية المتعلقة بالشق الدستوري الجمعة المقبلة وكانت المعارضة السودانية قد أعلنت، رفضها منح الحكام العسكريين حصانة قضائية «مُطلقة» من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكري، بحسب «رويترز».
قال إسماعيل التاج، القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، إن أعضاء التحالف اتفقوا على أن تكون الحصانة مقيدة. وتمثل الخلافات بشأن مسألة الحصانة إحدى النقاط الشائكة التي تعوق إبرام اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه هذا الشهر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير. وقال رئيس
اقرأ المزيد
اجتماع المجلس العسكري السوداني بالمعارضة

«العسكري» والمعارضة يتوصلان لاتفاق سياسي بالسودان

أفادت «سكاي نيوز عربية»، بأن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، وقوى الحرية والتغيير، توصلا إلى اتفاق سياسي طال انتظاره. وكشف مراسل «سكاي نيوز»، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق بعد قليل، على أن تتم مناقشة الإعلان الدستوري في وقت لاحق. ونقلت «سكاي نيوز» عن مراسلها قوله إن الاتفاق يتضمن قضايا المرحلة الانتقالية، لكنه لا يتضمن الإعلان الدستوري. وجاء الاتفاق بعد اجتماع وفدي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مساء الثلاثاء، بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي.
مظاهرات-السودان (2)

المعارضة السودانية ترفض منح الحكام العسكريين حصانة

أعلنت المعارضة السودانية رفض منح الحكام العسكريين حصانة قضائية "مُطلقة" من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكري، بحسب "رويترز". وقال إسماعيل التاج، القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، إن أعضاء التحالف اتفقوا على أن تكون الحصانة مقيدة. وتمثل الخلافات بشأن مسألة الحصانة إحدى النقاط الشائكة التي تعوق إبرام اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه هذا الشهر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.
العقيد الركن تركي المالكي

التحالف العربي يسقط طائرتين للحوثيين في اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الثلاثاء، إسقاط طائرتين "درون" أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه جازان في الأجواء اليمنية، بحسب "العربية". وتمكنت قوات التحالف، أمس الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار (درون) أطلقتهما الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المدنيين في خميس مشيط بالسعودية. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعادية نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية ما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح.
اجتماع مجلس الوزراء السعودى

بمقابل مالي.. السعودية تسمح للمحلات بالعمل 24 ساعة

قرر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، السماح للمحلات التجارية في البلاد بالعمل على مدار الساعة وفق شروط محددة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وقال المجلس في بيان عقب جلسة ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز: "قرر مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة". وذكر البيان أن هذا السماح سيكون "بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها". وأعطى مجلس الوزراء وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحيات أن "يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة".
اقرأ المزيد من الأخبار
الزراعة-فى-السودان

الرياض ودبي تحاولان إنقاذ الموسم الزراعي بالسودان

أرسلت دولتا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، سفنية تحمل أكثر من 50 طنا من المغذيات الزراعية إلى السودان، لإنقاذ الموسم الزراعي، جاء ذلك في نبأ عاجل أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال شهود إن آلاف السودانيين نزلوا إلى شوارع عدة مدن في أنحاء البلاد، أمس السبت، لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على فض قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم ما أسفر عن مقتل العشرات، بحسب "رويترز".
الفريق-عبد-الفتاح-البرهان (2)

البرهان: جهات سياسية تتربص بثورة السودان

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن "هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف" السودانية، مشيرا إلى "جهات سياسية تتربص بالثورة". وأضاف البرهان في تصريح لـ"العربية"، أنه سيتم "حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة"، مضيفا أنه "لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي". وتابع، هناك عملية تشاور مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير بشان الأسماء التي سيتم ترشيحها للمجلس السيادي".
مظاهرات-السودان (1)

أهلا بالمفاوضات.. قوى التغيير والعسكري على مائدة واحدة بالسودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير، أنها قررت المشاركة في جلسة التفاوض المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي اليوم الأربعاء، بما فيها قوى الإجماع التي شاركت في الاجتماع بأربعة أعضاء، بحسب ما أفادت العربية.. وتسلمت الوساطة الإفريقية الاثيوبية بالسودان ردود كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، للجلوس على طاولة مفاوضات مباشرة اليوم، لحسم الخلاف حول مجلس السيادة، واصفة الردود بالايجابية، حيث تقدمت الوساطة بمقترح لتشكيل المجلس السيادي من 15 عضوا سبعة لكل طرف.
مظاهرات-السودان

السودان.. مقتل 5 متظاهرين في «مليونية 30 يونيو»

أفادت تقارير واردة من السودان بمقتل 5 محتجين في أثناء مظاهرات حاشدة خرجت، اليوم الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من مدن البلاد، بحسب "بي بي سي عربي". وشهدت مناطق واسعة في العاصمة الخرطوم إضافة إلى أمدرمان وبحري، حراكا جماهيريا هو الأكبر منذ فض اعتصام قيادة الجيش في مطلع الشهر الجاري. وكان نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو وشهرته "حميدتي" صرح في وقت سابق بأن قناصة مجهولين أطلقوا النار على مدنيين وقوات الدعم السريع خلال مشاركة عشرات الآلاف في "مليونية 30 يونيو".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org