الإسماعيلي يستعد للزمالك بمواجهة المقاولون العرب

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص

الإسماعيلي

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، الاستعداد لمواجهة نظيره الزمالك، المقرر لها عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستنتهي في 19 يوليو الجاري، إذ يخوض الدراويش بقيادة محمود جابر، مباراة ودية مع المقاولون العرب، عصر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة القلعة البيضاء، بينما يستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلي ضمن مؤجلات الدوري. وخضع لاعبو الإسماعيلي لقياسات بدنية شاملة، من أجل الوقوف على نواقص كل لاعب لعلاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة، فاز في 10 وتعادل في 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا، وتلقت شباكهم 33 هدفًا، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجاري. ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة، بعدما لعب

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة، فاز في 10 وتعادل في 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا، وتلقت شباكهم 33 هدفًا، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجاري.



ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة فاز في 12 وتعادل في 9 وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 44 هدفًا، وتلقت شباكهم 35 هدفًا، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من عمر الجولة الـ33 بالدوري، والمقرر إقامتها 24 يوليو الجاري.



يذكر أن مسابقة الدوري الممتاز ستنتهي بمباراة الأهلي والزمالك، حيث يتصدر الأحمر المسابقة بـ74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.