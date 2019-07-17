رياضة

الإسماعيلي يستعد للزمالك بمواجهة المقاولون العرب

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، الاستعداد لمواجهة نظيره الزمالك، المقرر لها عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستنتهي في 19 يوليو الجاري، إذ يخوض الدراويش بقيادة محمود جابر، مباراة ودية مع المقاولون العرب، عصر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة القلعة البيضاء، بينما يستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلي ضمن مؤجلات الدوري. وخضع لاعبو الإسماعيلي لقياسات بدنية شاملة، من أجل الوقوف على نواقص كل لاعب لعلاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة، فاز في 10 وتعادل في 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا، وتلقت شباكهم 33 هدفًا، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجاري. ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة، بعدما لعب
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تونس

تونس تبحث عن الميدالية البرونزية أمام نيجيريا

يستضيف استاد السلام مواجهة نارية، عندما يواجه المنتخب التونسي نظيره منتخب نيجيريا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ويدخل المنتخبان بحثا عن الميدالية البرونزية، وتحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستختتم في مصر يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، في المباراة الختامية على استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن يدير لقاء اليوم الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
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رئيس الزمالك: محرز فخر العرب.. «مليش دعوة بليفربول»

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الشعب المصري يساند منتخب الجزائر، في نهائي بطولة الأمم الإفريقية أمام نظيره السنغالي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي. وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم»، على قناة «المحور»، أن لقب «فخر العرب» الذي يطلق على النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، سيكون من نصيب الجزائري رياض محرز، في حالة قيادته منتخب بلاده للقب بطولة إفريقيا.
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هاني رمزي: توضيحي للأمور ليس تهربا من المسؤولية

قال هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، إنه يتحمل جزءا من مسؤولية خروج منتخب مصر من نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وأكد رمزي، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء: «تحدثت عن كل الأمور بشكل صريح وعن رأيي في القائمة لأن البعض حملني مسئولية اختيار القائمة». وشدد قائد منتخب الفراعنة السابق: «لا أتنصل من تحملي لجزء من مسؤولية خروج منتخب مصر من كأس أمم إفريقيا، من الطبيعي أن أكون داعما لخافيير أجيري لأنه المسؤول الأول وأنا الرجل الثاني خلفه».
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محمد عواد يفتح النار على مسؤولي الإسماعيلي

طالب محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي والمنتخب الوطني، إدارة الدراويش بالموافقة على العرض المقدم لإدارة النادي، والسماح له بخوض تجربة جديدة، وأشار إلى أن مسؤولي الإسماعيلي يعاندونه علاوة على أنهم لا يعاملونه باحترافية. وكتب عواد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حرصًا مني علي خروج صورة النادي أمام الجميع وأن تكون رائعة.. أتمنى من مجلس الإدارة الموافقة على العرض والسماح لى بخوض تجربة جديدة، كل التوفيق للنادي العظيم وكل الشكر للجماهير وأتمنى عودة الفريق لمكانته الطبيعية".
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فرجاني أساسي.. وتغيير جديد في تشكيلة تونس ضد مدغشقر

أعلن آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة مدغشقر، التي ستجمعهما في التاسعة مساء الخميس، على استاد السلام، في إطار دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الأول في البطولة، فرغم تأهله لدور الثمانية، فإنه ظل عاجزًا عن تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مبارياته الأربع التي خاضها. وعجز منتخب تونس عن بلوغ المربع الذهبي لأمم إفريقيا، منذ تتويجه بلقبه الوحيد قبل 15 عاما، وترى الجماهير التونسية أن الفرصة ربما ستكون مواتية أمام لاعبيه لتحقيق هذا الإنجاز في النسخة الحالية للبطولة.
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الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع رينارد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك ثقة واقتناع باستمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مديرًا فنيًا للفريق، الموسم القادم وأنه لا يوجد أي توجه أو نية لتغييره. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كافة الأنباء التي تم تدوالها عن بدء مفاوضات مع هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب غير صحيحة. وأوضح المصدر أن لاسارتي انطلق بالفعل في مرحلة التجهيز والإعداد للموسم الجديد، وأيضًا استكمال بطولة الدوري الممتاز، التي يسعي الأهلي لحسمها في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، لذلك هناك تركيز تام في دعم المدرب الأوروجوياني وتلبية طلباته.
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الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب رغبة القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب. ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمي مع فريق نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن تلقى اللاعب عروضًا محلية، لكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.
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