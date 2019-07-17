واشنطن تفرض قيودا على دبلوماسيين إيرانيين في نيويورك

تحرير:أ.ش.أ ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

وزير الخارجية الأمريكي

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، قيودا صارمة على حركة أكثر من 10 من الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم بنيويورك، وفقا لمذكرة دبلوماسية أمريكية أرسلت إلى البعثة الإيرانية للأمم المتحدة. وذكرت المذكرة حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، أن الدبلوماسيين سيخضعون لنفس القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي وصل في وقت سابق من الأسبوع الجاري وسط توترات متزايدة بين البلدين. وأضافت أنه سيتاح لهم فقط التنقل بين الأمم المتحدة وبعثة طهران للمنظمة الدولية ومقر سفير إيران لدى الأمم المتحدة ومطار جون كيندي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تفاقمت فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي لعام 2015 للحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس اليوم الأربعاء، أن واشنطن لن تتسامح مع