سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

واشنطن تفرض قيودا على دبلوماسيين إيرانيين في نيويورك

تحرير:أ.ش.أ ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، قيودا صارمة على حركة أكثر من 10 من الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم بنيويورك، وفقا لمذكرة دبلوماسية أمريكية أرسلت إلى البعثة الإيرانية للأمم المتحدة. وذكرت المذكرة حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، أن الدبلوماسيين سيخضعون لنفس القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي وصل في وقت سابق من الأسبوع الجاري وسط توترات متزايدة بين البلدين. وأضافت أنه سيتاح لهم فقط التنقل بين الأمم المتحدة وبعثة طهران للمنظمة الدولية ومقر سفير إيران لدى الأمم المتحدة ومطار جون كيندي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تفاقمت فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي لعام 2015 للحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس اليوم الأربعاء، أن واشنطن لن تتسامح مع
اقرأ المزيد
ترامب

أمريكا: لا تسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس اليوم الأربعاء، أن واشنطن لن تتسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز، كما أنها لم تتلق رسالة خاصة بشأن نية الإيرانيين للتفاوض حول البرنامج النووي وقالت أورتاجوس في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، إنه ما من خيار أمام الإيرانيين سوى التفاوض، وإلا سيظلون تحت العقوبات التي جرى فرضها. وأضافت المتحدثة الأمريكية: "نحن نستطيع بمفردنا أن نحافظ على حرية الملاحة، لكننا نريد أن يكون شركاؤنا وحلفاؤنا معنا في هذه الجهود".
مجلس النواب الأمريكي

«النواب الأمريكي» يدين تعليقات ترامب «العنصرية»

صوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، لصالح قرار يدين «التعليقات العنصرية» التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، والتى هاجم خلالها نائبات ديمقراطيات بالكونجرس ينحدرن من أقليات عرقية أو دينية. وبحسب قناة «الحرة»، انضم 4 نواب جمهوريين، ومستقل واحد، إلى 235 نائبا ديمقراطيا يملكون الغالبية في المجلس للتصويت دعما للقرار. وجاء فى نص القرار: «ندين بشدة التعليقات العنصرية للرئيس دونالد ترامب التي شرعت وزادت الخوف والكراهية تجاه الأمريكيين الجدد والأشخاص الملونين».
ترامب (1)

ترامب: لا نسعى لتغيير نظام إيران وعلاقتي بأردوغان جيدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، ولكنها مصممة على منعها من امتلاك أسلحة نووية، بحسب "فرانسب برس". وقال ترامب خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، إن "واشنطن تُريد من إيران أن تخرج من اليمن". والعام الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى بهدف خفض نشاطها النووي، وفرضت على طهران مجموعة من العقوبات.
دونالد ترامب

اتهام ترامب بالعنصرية بعد هجومه على نائبات بالكونجرس

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات بالعنصرية بعد أن نشر تغريدة هاجم فيها عددا من عضوات الكونجرس الديمقراطيات، مدعيا أنهن "جئن أصلا من بلدان تعد حكوماتها كارثية"، قبل أن يقترح عليهن "العودة إليها". التغريدة كانت موجهة إلى 4 من عضوات الكونجرس من الأقليات، 3 منهن ولدن ونشأن في الولايات المتحدة، بينما انتقلت الرابعة إلى الولايات المتحدة وهي طفلة. وقد ردت النائبات الأربع "ألكسندريا أوكاسيو كورتيز ورشيدة طالب وإيان بريسلي وإلهان عمر" المقصودات بتغريدة ترامب، على الرئيس بأنه عنصري، وسط دعم من الديمقراطيين، بينما تجاهل الجمهوريون القضية.
اقرأ المزيد من الأخبار
ترامب

ترامب: إيران لن تمتلك أبدًا سلاحا نوويا

في أول تعليق له على رفع إيران من مستوى تخصيب اليورانيوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن طهران لن تحصل على السلاح النووي أبدًا، بحسب "العربية.نت". وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تفعل "أمورا سيئة كثيرة"، مشددا على أنه من الأفضل لنظام طهران توخي الحذر. وأعلنت إيران استعدادها للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم فى حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها، وذلك بحسب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم".
الاتفاق-النووى

إيران تدق المسمار الأخير في نعش الاتفاق النووي

أعلنت إيران، اليوم الأحد، نيتها رفع زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي لعام 2015. حيث قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيراني، في مؤتمر صحفي: "سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق". ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله: "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ5%".
روحانى

رسميا.. إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، منذ قليل. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ومن المقرر زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية.
قافلة-المهاجرين-انتخابات-الكونجرس

ترحيل المهاجرين يفتح جبهة سياسية جديدة ضد ترامب

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين تحت الأضواء، خاصة بعد تأكيده مؤخرًا أن ترحيلهم بات وشيكًا للغاية، الأمر الذي من المتوقع أن يُحدث حالة من البلبلة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. بوادر الأزمات التي قد تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت ملامحها من خلال حالة الرفض الواضحة لعمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين التي أعلن ترامب، أمس الجمعة، أنها ستبدأ في القريب العاجل، الأمر الذي قد يكون بداية لأزمة سياسية جديدة في واشنطن.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org