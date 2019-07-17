تونس تبحث عن الميدالية البرونزية أمام نيجيريا

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

تونس

يستضيف استاد السلام مواجهة نارية، عندما يواجه المنتخب التونسي نظيره منتخب نيجيريا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ويدخل المنتخبان بحثا عن الميدالية البرونزية، وتحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستختتم في مصر يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، في المباراة الختامية على استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن يدير لقاء اليوم الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وكان «نسور قرطاج» حجز المركز الثاني في مجموعته بالدور الأول بعد التعادل مع أنجولا ومالي وموريتانيا، ثم أقصى نظيره الغاني من ثمن النهائي بعد ماراثون انتهى بركلات الجزاء الترجيحية، وتغلب على مدغشقر في ربع النهائي. أما منتخب نيجيري فسقط في الدقيقة الأخيرة أمام الجزائر (1-2) في الدور

وكان «نسور قرطاج» حجز المركز الثاني في مجموعته بالدور الأول بعد التعادل مع أنجولا ومالي وموريتانيا، ثم أقصى نظيره الغاني من ثمن النهائي بعد ماراثون انتهى بركلات الجزاء الترجيحية، وتغلب على مدغشقر في ربع النهائي.



أما منتخب نيجيري فسقط في الدقيقة الأخيرة أمام الجزائر (1-2) في الدور نصف النهائي، بهدف رياض محرز، في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما كانت المباراة تتجه إلى الشوطين الإضافيين بالتعادل (1-1).



ويرغب منتخب نيجيريا في حصد المركز الثالث ليعوضه عن إخفاق نصف النهائي، ويدخل المباراة وهو مكتمل الصفوف بقيادة هداف البطولة أوديون إيجالو، صاحب الـ4 أهداف، وعلى الجانب الآخر يدخل تونس اللقاء راغبًا أيضا في تعويض إخفاق مواجهة السنغال لإسعاد جماهيره، خاصة أن الفريق تأهل إلى المربع الذهبي للكان بعد غياب دام 15 عامًا.