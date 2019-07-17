رياضة

تونس تبحث عن الميدالية البرونزية أمام نيجيريا

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
تونس
تونس
يستضيف استاد السلام مواجهة نارية، عندما يواجه المنتخب التونسي نظيره منتخب نيجيريا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ويدخل المنتخبان بحثا عن الميدالية البرونزية، وتحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستختتم في مصر يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، في المباراة الختامية على استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن يدير لقاء اليوم الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
وكان «نسور قرطاج» حجز المركز الثاني في مجموعته بالدور الأول بعد التعادل مع أنجولا ومالي وموريتانيا، ثم أقصى نظيره الغاني من ثمن النهائي بعد ماراثون انتهى بركلات الجزاء الترجيحية، وتغلب على مدغشقر في ربع النهائي.  أما منتخب نيجيري فسقط في الدقيقة الأخيرة أمام الجزائر (1-2) في الدور
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ماتياس دي ليخت (1)

لماذا وضع دي ليخت شرطا جزائيا في عقده مع يوفنتوس؟

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، اليوم الأربعاء، بعض التفاصيل الجديدة في العقد المرتقب للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، مع نادي يوفنتوس، حيث ذكر الموقع أن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت ستبلغ 150 مليون يورو، لكن هذا البند سيظل غير مفعل حتى صيف 2021. وأشار كالتشيو ميركاتو إلى أن مسؤولي اليوفي يريدون تأمين بقاء نجم الطواحين لمدة موسمين، على الأقل، قبل التفاوض معه على عقد جديد لإزالة الشرط الجزائي، علمًا بأن دي ليخت أصر على وضع شرط جزائي في عقده مع ناديه الجديد، وهو ما أفسد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.
الإسماعيلي 2019

الإسماعيلي يستعد للزمالك بمواجهة المقاولون العرب

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، الاستعداد لمواجهة نظيره الزمالك، المقرر لها عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستنتهي في 19 يوليو الجاري، إذ يخوض الدراويش بقيادة محمود جابر، مباراة ودية مع المقاولون العرب، عصر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة القلعة البيضاء، بينما يستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلي ضمن مؤجلات الدوري. وخضع لاعبو الإسماعيلي لقياسات بدنية شاملة، من أجل الوقوف على نواقص كل لاعب لعلاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.
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رئيس الزمالك: محرز فخر العرب.. «مليش دعوة بليفربول»

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الشعب المصري يساند منتخب الجزائر، في نهائي بطولة الأمم الإفريقية أمام نظيره السنغالي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي. وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم»، على قناة «المحور»، أن لقب «فخر العرب» الذي يطلق على النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، سيكون من نصيب الجزائري رياض محرز، في حالة قيادته منتخب بلاده للقب بطولة إفريقيا.
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حنان مطاوع تساند تونس والجزائر بعد خروج الفراعنة

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن المنتخبات التي تساندها ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري خاصة بعد خروج مصر من البطولة أمام منتخب جنوب إفريقيا بدور الـ16 من الكأس بهدف نظيف، حيث نشرت الفنانة صورة لعلمي الجزائر وتونس على حسابها الشخصي عبر موقع الصور الفوتغرافية "إنستجرام" منذ ساعات قليلة، وكتبت: "يارب كل التوفيق لإخواتنا (تونس والجزائر) في كأس الأمم الإفريقية مصر". وتأهل منتخب الجزائر لدور الثمانية بعدما تغلب على نظيره الغيني بثلاثة أهداف دون رد، بينما تأهل منتخب تونس لنفس الدور بعد تخطيه لمنتخب غانا بركلات الترجيح.
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مدرب مدغشقر: مواجهة تونس لها حسابات خاصة

أكد نيكولا ديبوي، المدير الفني الفرنسي لمنتخب مدغشقر، تقديره للمنتخب التونسي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الأربعاء، فى استاد السلام، قبل انطلاق مباراة منتخب مدغشقر أمام نسور قرطاج، غدا الخميس، في الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات دور الـ8 بمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019. وأضاف مدرب مدغشقر: "المباراة غدا لها حسابات خاصة، فالمنتخب التونسى من الفرق القوية التي تلعب كرة هجومية، بالإضافة إلى نجاحه في الإطاحة بمنتخب قوي مثل المنتخب الغاني، ولديهم الطموح لبلوغ الدور قبل النهائى".
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«حماة الحمى».. كتبها الرافعي لمصر فأصبحت نشيد تونس

تحظى مباريات المنتخب التونسي باهتمام شديد من جانب الجماهير المصرية التي تحتشد من أجل تشجيعه في مدرجات ملعب استاد السويس الرياضي وتهتف للاعبيه لدعمه من أجل التأهل للأدوار التالية، وهو شيء جديد من جانب الجماهير التي أبدت اهتمامها بسبب وجود النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك. ويكفي للتدليل على الاهتمام الكبير الذي يحظى به منتخب نسور قرطاج في هذه البطولة، تصريح أدلى به المدير الفني الفرنسي آلان جيريس الذي داعب الصحفيين المصريين في المؤتمر الصحفي، عقب لقاء تونس الأخير أمام مالي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1- 1.
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تونس: ارتفاع الحرارة يضعنا أمام مشاكل في كان 2019

كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس أن مواجهة منتخب مالي، المقرر إقامتها، غدا الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، مصيرية لنسور قرطاج، وأضاف آلان جيريس في المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "الانتقادات جزء من عملي، ولا يشغلني الحديث عنها، هناك مباراة مهمة ومصيرية غدا أمام منتخب مالي، وعلينا أن نبتعد عما يشغلنا من انتقادات، والتركيز على الفوز ولا شيء غيره لإسعاد الجماهير".
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