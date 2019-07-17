حبس رجلين وسيدة ذبحوا سائق تاكسي لسرقته بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

جثة- أرشيفية

قررت نيابة مركز دمنهور بالبحيرة، حبس ربة منزل وزوجها وشقيقه؛ لاتهامهم بذبح سائق تاكسي لسرقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ استدرجت ربة المنزل سائق التاكسي بزعم توصيلها إلى محل إقامتها وفى الطريق استوقفه عاطل ومسجل خطر أحدهما زوج ربة المنزل، وفي أثناء سير السائق وبوصوله لمكان مهجور بالطريق الدولي، حاول المتهمون الاستيلاء على السيارة وعند مقاومة السائق قام أحدهم بشل حركة السائق بإيشارب وطعنه الثاني بسلاح أبيض عدة طعنات أودت بحياته، واستولوا على التاكسى ومتعلقاته وألقوا بجثته على أرض زراعية على جانب الطريق.

تلقى أمن البحيرة بلاغا بالعثور على جثة سائق ملقاة على أرض زراعية بالمنطقة المشار إليها، وتبين وجود عدة طعنات بأماكن متفرقة بجثة السائق "محمد. ع" 44 سنة، مقيم بعزبة الحوشي بمركز دمنهور، وتم تشكيل فريق بحث لسرعة التحرى عن الواقعة وضبط مرتكبيها. تمكن المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز دمنهور، من العثور على