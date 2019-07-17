جريمة

حبس رجلين وسيدة ذبحوا سائق تاكسي لسرقته بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
قررت نيابة مركز دمنهور بالبحيرة، حبس ربة منزل وزوجها وشقيقه؛ لاتهامهم بذبح سائق تاكسي لسرقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ استدرجت ربة المنزل سائق التاكسي بزعم توصيلها إلى محل إقامتها وفى الطريق استوقفه عاطل ومسجل خطر أحدهما زوج ربة المنزل، وفي أثناء سير السائق وبوصوله لمكان مهجور بالطريق الدولي، حاول المتهمون الاستيلاء على السيارة وعند مقاومة السائق قام أحدهم بشل حركة السائق بإيشارب وطعنه الثاني بسلاح أبيض عدة طعنات أودت بحياته، واستولوا على التاكسى ومتعلقاته وألقوا بجثته على أرض زراعية على جانب الطريق.
تلقى أمن البحيرة بلاغا بالعثور على جثة سائق ملقاة على أرض زراعية بالمنطقة المشار إليها، وتبين وجود عدة طعنات بأماكن متفرقة بجثة السائق "محمد. ع" 44 سنة، مقيم بعزبة الحوشي بمركز دمنهور، وتم تشكيل فريق بحث لسرعة التحرى عن الواقعة وضبط مرتكبيها. تمكن المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز دمنهور، من العثور على
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مصرع 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين فى تصادمات بالعياط

شهد طريق الدائرى الإقليمى فى منطقة العياط، تصادم 3 سيارات (نقل وربع نقل) تقل عمالا؛ ما تسبب فى مصرع عاملين وإصابة 14 آخرين، كما أدى إلى توقف حركة المرور، وعلى الفور جاءت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين، وأغلبهم عمال زراعات، إلى أقرب مستشفى، بينما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، كما شهد صباح اليوم وقوع حادث مروري بمنطقة النزهة، حيث صدمت سيارة مسرعة مواطنا تصادف عبوره الطريق، ما تسبب فى مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة أقرب مستشفى.
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«فصل الهلالي وغرق طفل النزهة» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها أولى جلسات محاكمة 3 مشرفين على حمام سباحة بالنزهة، بتهمة قتل طفل بالخطأ عن طريق الإهمال فى متابعة عملهم، ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على عامل قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار مبررا جريمته بشكه فى سلوك المجني عليها، بينما تنظر هيئة المفوضين بمجلس الدولة دعوى تطالب بفصل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر، بحجة إدلائه بتصريحات وآراء تخالف الشريعة الإسلامية وثوابتها.
هيروين

ضبط «القرد» وبحوزته 188 لفافة هيروين في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخصين، أحدهما مسجل شقى خطر، كونا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما للاتجار فى المخدرات، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائى، بالقبض على شخصين بحوزتهما 188 لفافة هيروين، بمركز شربين. كانت معلومات قد وردت إلى أجهزة الأمن، أكدتها التحريات السرية، عن قيام «محمد. ع»، 35 سنة، وشهرته «القرد»، مسجل شقي خطر، و«محمد. ع»، 30 سنة، عامل، بالاتجار فى المخدرات.
جثة

مصرع مسن في مشاجرة بين عائلتين بكفر الشيخ

لقى مسن مصرعه فى مستشفى بيلا المركزى، متأثرا بإصابته التى لحقت به فى مشاجرة نشبت بين جيرانه بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن بلاغ ورد إلى ضباط مباحث مركز شرطة بيلا، من المستشفى المركزى، باستقبال مسن جثة هامدة، نتيجة إصابته فى مشاجرة. وانتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتبين أن المتوفى «عبد الفتاح. ع»، 70 سنة، وبإخطار النيابة العامة، أمرت بتحويل الجثة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، والتحفظ عليها لحين التحقيق فى الواقعة.
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جثة-طفل

جثة ثانية.. رعب بالبحيرة بعد العثور على طفل مخنوق

بعد ساعات من العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة بكفر الدوار، شهدت قرية منشية المغازى التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، حالة من الذعر، عقب عثور الأهالي على جثة طفل عمره 3 سنوات بترعة قرية منشية المغازى بمركز المحمودية مخنوقة بحبل، وعلى الفور تم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة، وجار انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تكثف مباحث البحيرة من جهودها لكشف غموض الحادث.
ثعبان

ثعبان يلدغ فلاحا خلال «زراعة الأرض» في البحيرة

أصيب فلاح، اليوم الإثنين، بلدغة ثعبان في قرية زبيدة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء عمله في الأرض الزراعية، ما تسبب في حالة من الخوف والفزع بين الأهالي والفلاحين على ذويهم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، بوصول "محمد. أ. ش- 26 عامًا"، مصابا بلدغة ثعبان في أثناء عمله بالأرض الزراعية.
سيارة -اسعاف

«جثة رضيعة داخل شنطة» تثير الذعر في البحيرة

حالة من الذعر انتابت أهالي كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عقب عثور الأهالي على جثة طفلة عمرها أسبوع تقريبا داخل شنطة وملقاة على الطريق، وتم نقلها لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة وتحليل الـ"DNA" لمعرفة هوية الجثة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تكثف مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بالاشتراك مع الأمن العام من جهودهم لكشف العثور الجثة وتحديد هويتها.
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إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في انهيار سقف مطحن

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل بسحجات وكدمات وكسور وجروح في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، على أثر سقوط سقف مبنى ماكينة طحين آيل للسقوط على المواطنين في أثناء طحنهم الغلة والأرز الخاصين بهم داخل المبنى بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان، وانتشال المصابين ونقلهم إلى مستشفى الرحمانية العام لتلقي العلاج اللازم. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مركز شرطة الرحمانية بانهيار مبنى قديم آيل للسقوط بدائرة المركز.
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