رياضة

لماذا وضع دي ليخت شرطا جزائيا في عقده مع يوفنتوس؟

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت
كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، اليوم الأربعاء، بعض التفاصيل الجديدة في العقد المرتقب للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، مع نادي يوفنتوس، حيث ذكر الموقع أن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت ستبلغ 150 مليون يورو، لكن هذا البند سيظل غير مفعل حتى صيف 2021. وأشار كالتشيو ميركاتو إلى أن مسؤولي اليوفي يريدون تأمين بقاء نجم الطواحين لمدة موسمين، على الأقل، قبل التفاوض معه على عقد جديد لإزالة الشرط الجزائي، علمًا بأن دي ليخت أصر على وضع شرط جزائي في عقده مع ناديه الجديد، وهو ما أفسد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.
وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية قد زعمت أن لاعب أياكس أمستردام يهدف من وراء الشرط الجزائي إلى الانتقال لصفوف برشلونة مستقبلا، عقب تطوره دفاعيا من خلال اللعب في الدوري الإيطالي. ووصل ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، إلى المركز الطبي في يوفنتوس، صباح اليوم الأربعاء، ووفقا للحساب الرسمي
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حازم إمام للمحمدي: أي لاعب يقف أمام الجمهور ليس ذكيا

يرى حازم إمام، عضو اتحاد الكرة السابق، أن أحمد المحمدي، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، ونادي أستون فيلا الإنجليزي، تعامل بشكل خاطئ مع جماهير الفراعنة خلال كأس أمم إفريقيا 2019. وقال حازم إمام: "أنت كلاعب بالطبع تشعر بالضيق من انتقادات الجمهور في الملعب وأعرف أن كل لاعب له طاقة تحمل معينة وأن هناك بعض اللاعبين لا يتحملون ذلك الضغط، وأحيانا كنا نفوز ونجد الجمهور ينتقدنا وكنا نشعر بالاستغراب، لكن المحمدي يعرف جيدا أنه أخطأ، أي لاعب يقف أمام الجمهور ليس ذكيا، الجمهور بمثابة مقياسك فهو من يجعلك تلعب أو لا".
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رسميًا.. ستيف بروس مدربًا لنيوكاسل يونايتد

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مدرب باريس سان جيرمان يتهرب من صفقة كوتينيو

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رسميا.. دى ليخت ينضم لصفوف السيدة العجوز

كشف نادى يوفنتوس الإيطالى عن وصول اللاعب الهولندى دى ليخت مدافع اياكس الهولندى سابقا تمهيدا لإبرام صفقة انتقاله إلى صفوف البيانكونيرى، وأعلن نادى يوفنتوس وصول اللاعب إلى تورينو بإيطاليا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث علقت على صورة للاعب فى إيطاليا: "نحن سعداء جدا بوجودك"، ثم نشرت بعد ذلك فيديو لحظة نزول صاحب الـ19 عاما من الطائرة التى هبطت على أرض تورينو فى إشارة إلى أن الصفقة انتهت وأن الإعلان عن اللاعب بألوان السيدة العجوز بات قريبا.
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رابيو عن الانضمام ليوفنتوس: تحدثت مع بوفون قبلها

أبدى الدولى الفرنسي أدريان رابيو، المنتقل مؤخرا إلى يوفنتوس الإيطالى، سعادته بالإنضمام إلى صفوف السيدة العجوز، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال رابيو في تصريحات نقلها موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالية: "أنا سعيد لوجودي هنا، يوفنتوس فريق رائع ويتمتع بمكانة كبيرة وتاريخ عظيم". وأضاف صاحب الـ24 عاما عن دوره فى الملعب قائلا: "أنا لاعب يساري، ولكنني أشارك بدوري في كل المراكز، فأنا أجيد الهجوم والدفاع أيضًا".
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يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع أياكس على ضم دي ليخت

توصل يوفنتوس إلى اتفاق لضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس الهولندي، وذلك حسب موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية، ومن المنتظر بالتالي أن يصل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى تورينو مساء اليوم الثلاثاء، على أن يجرى الفحوصات الطبية غدًا الأربعاء، تمهيدًا لضمه مقابل 67,5 مليون جنيه إسترليني (75 مليون يورو) شاملة كل الإضافات والحوافز، واتفق اليوفي على البنود الشخصية في عقد المدافع مع وكيل أعماله مينو رايولا، حيث سيمتد العقد لمدة 5 أعوام، على أن يحصل دي ليخت على أجر سنوى يصل إلى 10,8 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى المكافآت.
ماتياس-دي-ليخت

رايولا يرفض ارتكاب نفس خطأ بوجبا مع دي ليخت

يجد وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا، صعوبة كبيرة في نقل أحد أبرز لاعبيه وهو بول بوجبا، خارج أسوار مانشستر يونايتد، بسبب رفض الأخير التفاوض على رحيله تحت أي ثمن، وبالتالي يبحث رايولا عدم تكرار نفس الخطأ مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، والذي بات قريبًا من الانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي، وتوصل الطرفان إلى اتفاق لانتقال اللاعب من صفوف أياكس، إلا أن رايولا يرغب في وضع شرط جزائي في عقد اللاعب يصل إلى 120 مليون يورو يتم تفعيله في العام الثالث من التعاقد.
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