لماذا وضع دي ليخت شرطا جزائيا في عقده مع يوفنتوس؟

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

ماتياس دي ليخت

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، اليوم الأربعاء، بعض التفاصيل الجديدة في العقد المرتقب للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، مع نادي يوفنتوس، حيث ذكر الموقع أن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت ستبلغ 150 مليون يورو، لكن هذا البند سيظل غير مفعل حتى صيف 2021. وأشار كالتشيو ميركاتو إلى أن مسؤولي اليوفي يريدون تأمين بقاء نجم الطواحين لمدة موسمين، على الأقل، قبل التفاوض معه على عقد جديد لإزالة الشرط الجزائي، علمًا بأن دي ليخت أصر على وضع شرط جزائي في عقده مع ناديه الجديد، وهو ما أفسد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية قد زعمت أن لاعب أياكس أمستردام يهدف من وراء الشرط الجزائي إلى الانتقال لصفوف برشلونة مستقبلا، عقب تطوره دفاعيا من خلال اللعب في الدوري الإيطالي. ووصل ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، إلى المركز الطبي في يوفنتوس، صباح اليوم الأربعاء، ووفقا للحساب الرسمي