أمريكا تُعاقب 4 جنرالات بسبب قتل مسلمي الروهينجا

تحرير:أ.ش.أ ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

الروهينجا

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على أربعة من كبار الجنرالات في ميانمار بما في ذلك قائد الجيش ونائبه جراء عمليات القتل الجماعي بحق مسلمي الروهينجا. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الأربعة جنرالات هم، القائد الأعلى مين أونج هيلينج، ونائبه سوي وين، بالإضافة إلى مرؤوسين اثنين مسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشمل عمليات قتل خارج نطاق القضاء ضمن حملة تطهير عرقي ضد الروهينجيا في ولاية راخين شمالي ميانمار.

وأوضح بومبيو، أن هذه العقوبات تمنع المستهدفين وعائلاتهم من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ويتهم جيش ميانمار بانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع، مما دفع نحو 700 ألف من أقلية الروهينجيا المسلمة إلى الفرار من البلاد منذ أغسطس 2017.وكانت الحكومة الكندية، قد أعلنت تخصيص مبلغ 100 مليون دولار كمساعدات