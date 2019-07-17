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أمريكا تُعاقب 4 جنرالات بسبب قتل مسلمي الروهينجا

تحرير:أ.ش.أ ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
الروهينجا
الروهينجا
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على أربعة من كبار الجنرالات في ميانمار بما في ذلك قائد الجيش ونائبه جراء عمليات القتل الجماعي بحق مسلمي الروهينجا. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الأربعة جنرالات هم، القائد الأعلى مين أونج هيلينج، ونائبه سوي وين، بالإضافة إلى مرؤوسين اثنين مسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشمل عمليات قتل خارج نطاق القضاء ضمن حملة تطهير عرقي ضد الروهينجيا في ولاية راخين شمالي ميانمار.
وأوضح بومبيو، أن هذه العقوبات تمنع المستهدفين وعائلاتهم من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ويتهم جيش ميانمار بانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع، مما دفع نحو 700 ألف من أقلية الروهينجيا المسلمة إلى الفرار من البلاد منذ أغسطس 2017.وكانت الحكومة الكندية، قد أعلنت تخصيص مبلغ 100 مليون دولار كمساعدات
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مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

واشنطن تفرض قيودا على دبلوماسيين إيرانيين في نيويورك

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، قيودا صارمة على حركة أكثر من 10 من الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم بنيويورك، وفقا لمذكرة دبلوماسية أمريكية أرسلت إلى البعثة الإيرانية للأمم المتحدة. وذكرت المذكرة حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، أن الدبلوماسيين سيخضعون لنفس القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي وصل في وقت سابق من الأسبوع الجاري وسط توترات متزايدة بين البلدين. وأضافت أنه سيتاح لهم فقط التنقل بين الأمم المتحدة وبعثة طهران للمنظمة الدولية ومقر سفير إيران لدى الأمم المتحدة ومطار جون كيندي.
ترامب

أمريكا: لا تسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس اليوم الأربعاء، أن واشنطن لن تتسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز، كما أنها لم تتلق رسالة خاصة بشأن نية الإيرانيين للتفاوض حول البرنامج النووي وقالت أورتاجوس في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، إنه ما من خيار أمام الإيرانيين سوى التفاوض، وإلا سيظلون تحت العقوبات التي جرى فرضها. وأضافت المتحدثة الأمريكية: "نحن نستطيع بمفردنا أن نحافظ على حرية الملاحة، لكننا نريد أن يكون شركاؤنا وحلفاؤنا معنا في هذه الجهود".
مجلس النواب الأمريكي

«النواب الأمريكي» يدين تعليقات ترامب «العنصرية»

صوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، لصالح قرار يدين «التعليقات العنصرية» التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، والتى هاجم خلالها نائبات ديمقراطيات بالكونجرس ينحدرن من أقليات عرقية أو دينية. وبحسب قناة «الحرة»، انضم 4 نواب جمهوريين، ومستقل واحد، إلى 235 نائبا ديمقراطيا يملكون الغالبية في المجلس للتصويت دعما للقرار. وجاء فى نص القرار: «ندين بشدة التعليقات العنصرية للرئيس دونالد ترامب التي شرعت وزادت الخوف والكراهية تجاه الأمريكيين الجدد والأشخاص الملونين».
ترامب (1)

ترامب: لا نسعى لتغيير نظام إيران وعلاقتي بأردوغان جيدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، ولكنها مصممة على منعها من امتلاك أسلحة نووية، بحسب "فرانسب برس". وقال ترامب خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، إن "واشنطن تُريد من إيران أن تخرج من اليمن". والعام الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى بهدف خفض نشاطها النووي، وفرضت على طهران مجموعة من العقوبات.
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مجلس الأمن

بسبب إيران.. واشنطن تدعو مجلس الأمن لاجتماع مغلق

إثر تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس وإسقاطها، دعت أمريكا، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع مغلق بشأن إيران، يوم الإثنين المقبل، وأرسلت البعثة الأمريكية مذكرة لأعضاء المجلس تقول فيها: "نريد بحث آخر التطورات المتعلقة بإيران، وسنطلع المجلس على أحدث هذه التطورات، ونقدم المزيد من المعلومات بناءً على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن قناة "سكاي نيوز".
كيم وشي

شي يركز على الاقتصاد والنووي خلال قمته مع كيم

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، أمس الخميس في زيارة رسمية استغرقت يومين، وهي الأولى التي يقوم بها زعيم صيني منذ 14 عاما لكوريا الشمالية. وتلقى شي ترحيبا كبيرا شمل عرضا لأغنية "أنا أحب الصين"، ومشاركة آلاف الأشخاص الذي كانوا يحملون لافتات ملونة شكلت صورة لوجه شي والعلم الصيني. وتعد الصين هي الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، وتهدف زيارة شي إلى دعم بيونج يانج في مواجهة ضغوط العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية وانهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.
الحرس-الثوري-الإيراني (2)

إيران: امتنعنا عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصًا

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن طهران أحجمت عن استهداف طائرة أمريكية على متنها 35 راكبا كانت ترافق الطائرة المسيرة، التي جرى استهدافها الخميس. ونقلت وكالة رويترز عن قائد الحرس الثوري الإيراني، قوله "امتنعنا عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة التي أسقطناها". وزعم قائد عسكري إيراني أن قواته أطلقت تحذيرين قبل إسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية المسيرة، مضيفا "لمرتين، قمنا بتوجيه تحذيرات". وأوضح الجنرال أمير علي حاجي زاده "لدى هذه الطائرة نظام يسمح لها بنقل الإشارات والمعلومات التي تتلقاها إلى نظام مركزي خاص".
الأمير خالد بن سلمان

نائب وزير الدفاع السعودي: ندعم عقوبات أمريكا ضد إيران

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية بريان هوك، دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات صارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة. وقال الأمير خالد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة: "سعدت بلقاء بريان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، لبحث آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".
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