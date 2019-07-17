عودة هيفاء وهبي للسينما المصرية تفتح جروح الماضي
كان دائما ظهور هيفاء وهبي فى السينما مصحوبا بأزمات مع الرقابة، والسبب المشاهد الساخنة التي يتضمنها العمل، وتعود مرة أخرى بعد غياب سنوات بـ«عقد الخواجة»
تحرير:ريهام عبدالوهاب
١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
الفنانة هيفاء وهبي
تحضر الفنانة هيفاء وهبي، لعودتها إلى السينما المصرية التي غابت عنها منذ 5 أعوام، بسبب تركيزها فى الدراما وحرصها على المشاركة بمواسم رمضان المختلفة، الفيلم الجديد يشهد التعاون الأول بين الفنانة اللبنانية والكتاب أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرة، إضافة إلى المخرج محمد حماقي الذي يخوض أولى تجاربه.
صناع العمل رشحوا كلا من؛ أحمد الفيشاوي وأحمد داوود للوقوف أمامها، ومن المقرر أن يصور العمل فى أكثر من دولة؛ وربما يكون جاهزًا للعرض خلال موسم رأس السنة أو منتصف العام.
قرار عودة هيفاء وهبي على الشاشة الذهبية يأتي بعد أن وضعت أقدامها فى الدراما التليفزيونية؛ وفقًا للنقاد الذين أشادوا بتطورها الكبير فى مسلسل «الحرباية» الذى عرض فى رمضان 2017 و«لعنة كارما» الذى عرض فى رمضان 2018، وقد وصل رصيدها فى الدرما إلى خمسة أعمال بينما تمتلك رصيدا أقل فى
قرار عودة هيفاء وهبي على الشاشة الذهبية يأتي بعد أن وضعت أقدامها فى الدراما التليفزيونية؛ وفقًا للنقاد الذين أشادوا بتطورها الكبير فى مسلسل «الحرباية» الذى عرض فى رمضان 2017 و«لعنة كارما» الذى عرض فى رمضان 2018، وقد وصل رصيدها فى الدرما إلى خمسة أعمال بينما تمتلك رصيدا أقل فى السينما، فيلمان فقط، هما؛ «دكان شحاته» و«حلاوة روح»، اللذان صاحبتهما الكثير من الأزمات قبل العرض وبعد العرض بسبب اعتراض الجمهور والرقابة على بعض المشاهد، فهل يكون فيلم «عقد الخواجة» مصيره مثل أفلامها السابقة؟
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الفيلم الجديد يعيد إلى الأذهان أزمات هيفاء وهبي السابقة:
«دكان شحاتة».. أزمة سياسية ومشاهد غير مقبولة
كان أول فيلم تشارك فيه هيفاء وهبي هو «بحر النجوم» عام 2008، وظهرت بشخصيتها الحقيقية، حيث كانت فكرة الفيلم تتمحور حول شاب مغرم بالموسيقى والغناء، فيقوم بإحياء مهرجان موسيقى كبير بمساعدة جده ومن هنا تبدأ رحلة تعاقده مع كبار النجوم للمشاركة فى المهرجان، الفيلم من تأليف ديكلان أوبراين وإخراج رندة، ولم يضف الفيلم تمثيليا للفنانة اللبنانية شيئًا، خاصة أنه ليس به مشاهد تمثيلية، ولكن فى العام التالي نجحت فى أن تدخل السينما المصرية بدور بطولة على يد المخرج خالد يوسف.
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ولكن الفيلم الذى كان يراهن مخرجه على موهبة هيفاء وهبي التمثيلية وليس الغنائية، صاحبه الكثير من الأزمات بداية من اعتراض الرقابة على أحد المشاهد به ووقفت خروج تصريح بعرضه فى السينمات، وكان الاعتراض بسبب المشهد الأخير فى الفيلم الذى ينذر بوقوع حالة فوضى جماعية بالشارع المصري، وطالبت الرقابة بحذفه ولكن المخرج خالد يوسف، أصر على المشهد للحفاظ على الرؤية الفنية للفيلم، وحولت الرقابة على المصنفات الفنية الأمر إلى وزارة الداخلية والجهات الأمنية، ولكن الضجة الكبيرة أدت إلى خروج الفيلم إلى النور بمشهد النهاية، الذى اعتبره البعض تنبؤا من المخرج بثورة 25 من يناير.
الأزمة لم تنتهِ بعد فقد تم رفع دعاوى ضد الفيلم أمام النائب العام من أجل منع عرض «دكان شحاتة» بسبب المشاهد الساخنة التى احتوى عليها الفيلم، والتى جمعت بين اللبنانية هيفاء وهبي والفنان عمرو سعد والفنان محمد كريم، فضلا عن أزمة أغنية الفيلم التي غناها الفنان أحمد سعد «مش باقى منى» التى حققت نجاحا كبيرا، حيث جاءت معبرة عن الأوضاع الاقتصادية والظلم خلال تلك الفترة، حيث رفعت إحدى شركات الإنتاج دعوى ضد أحمد سعد ومنتج الفيلم، بسبب استغلال صوته دون الحصول على موافقة الشركة باعتباره صاحب الحق في استغلال صوت المطرب، وطالبت بتعويض مالي قدرة 5 ملايين جنيه.
«حلاوة روح».. استغلال الأطفال ومشاهد جنسية
وبعد مرور 5 سنوات على فيلم «دكان شحاتة» كررت هيفاء وهبي، التجربة السينمائية مرة أخرى مع المخرج سامح عبدالعزيز، في فيلم «حلاوة روح»، ولعبت دور (روح) سيدة متزوجة تعيش فى حى شعبي بولاق الدكرور، اضطرت إلى أن تسكن برفقة والدة زوجها، بعد أن سافر زوجها خارج البلاد، وتتعرض للكثير من المضايقات من قبل الرجال الطامعين في جمالها، ومع طرح الفيلم فى دور العرض، خرجت الكثير من الدعوات تطالب برفعه من السينمات ومنع عرضه، وذلك عدة أسباب على رأسها استغلال الأطفال، فكيف لفيلم بطله طفل والفيلم مصنف فى دور العرض للكبار فقط، وهو ما وجده مجلس الأمومة والطفولة، تعديا واضحا وصريحا على حقوق الطفل، بسبب ظهور الطفل كريم الأبنودي وهو يتلصص على هيفاء وهبي وهى تستعرض مفاتن جسدها، وفى مشهد آخر حينما حلم بأنه يقيم معها علاقة جنسية، كما اعترض الكثيرون على المشاهد الخادشة للحياء التي يتضمنها الفيلم والألفاظ الخارجة التي تأتي على لسان الأبطال، وتلك الأسباب أدت إلى صدور قرار من رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، وقتها بوقف عرضه فيلم «حلاوة روح» فى دور العرض وتحويله إلى الجهات الرقابية مرة أخرى، والتي أكدت أن هناك 10 مشاهد تم إضافتها من قبل المخرج ولا تعرف الرقابة عنها شيئا.
وفى النهاية.. دائما ما يكون أى عمل تشارك فيه هيفاء وهبى مصحوبا بالأزمات، ربما بسبب الاتهام الموجه لها دائما من قبل الكثيرين، باعتمادها على جمالها واستغلاله فى جذب الجمهور.