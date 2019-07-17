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عودة هيفاء وهبي للسينما المصرية تفتح جروح الماضي

كان دائما ظهور هيفاء وهبي فى السينما مصحوبا بأزمات مع الرقابة، والسبب المشاهد الساخنة التي يتضمنها العمل، وتعود مرة أخرى بعد غياب سنوات بـ«عقد الخواجة»
تحرير:ريهام عبدالوهاب ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
الفنانة هيفاء وهبي
الفنانة هيفاء وهبي
تحضر الفنانة هيفاء وهبي، لعودتها إلى السينما المصرية التي غابت عنها منذ 5 أعوام، بسبب تركيزها فى الدراما وحرصها على المشاركة بمواسم رمضان المختلفة، الفيلم الجديد يشهد التعاون الأول بين الفنانة اللبنانية والكتاب أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرة، إضافة إلى المخرج محمد حماقي الذي يخوض أولى تجاربه. صناع العمل رشحوا كلا من؛ أحمد الفيشاوي وأحمد داوود للوقوف أمامها، ومن المقرر أن يصور العمل فى أكثر من دولة؛ وربما يكون جاهزًا للعرض خلال موسم رأس السنة أو منتصف العام.
قرار عودة هيفاء وهبي على الشاشة الذهبية يأتي بعد أن وضعت أقدامها فى الدراما التليفزيونية؛ وفقًا للنقاد الذين أشادوا بتطورها الكبير فى مسلسل «الحرباية» الذى عرض فى رمضان 2017 و«لعنة كارما» الذى عرض فى رمضان 2018، وقد وصل رصيدها فى الدرما إلى خمسة أعمال بينما تمتلك رصيدا أقل فى
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السعدني عن أزمة محمود العسيلي: المسامح كريم يا ناس

طالب الفنان أحمد السعدني الجمهور بقبول اعتذار المطرب محمود العسيلي، عن ما بدر منه خلال حفله الأخير، حين رفض طلب أحد المعجبين أن يلتقط معه صورة، إذ وصف البعض أسلوبه في الرد بـ"الحاد"، كما اتهموه بـ"التكبر". وأشاد السعدني أيضًا بموقف العسيلي، وتقديمه اعتذارًا عما بدر منه، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الاعتذار من شيم الرجال برا ويا عسيلي كلنا ممكن نغلط بس مش كلنا نقدر نعترف إننا غلطنا المسامح كريم يا ناس"، وتباينت ردود الأفعال حول تعليقه.
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محمود العسيلي يعتذر: أنا من غير جمهوري ولا حاجة

اعتذر المطرب محمود العسيلي للجمهور بعد حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إحراجه أحد المعجبين عندما طلب منه التقاط صورة في حفله الأخير، إذ وبخه بطريقة لاذعة أمام الجمهور، قائلا: "حضرتك جامد جدا، معاك واسطة أو حاجة، ولا بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها". وكتب العسيلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أي فنان عارف أنه من غير جمهوره ولا حاجة، وصفر على الشمال، وإن من تواضع لله رفعه".
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«كايرو شو» تعلن نتيجة مسابقة أفضل نص مسرحي

حددت «كايرو شو» يوم الأحد المقبل 21 يوليو، للإعلان عن نتائج مسابقتها لاختيار أفضل نص مسرحي، وهي المسابقة التي تمنح جوائز مالية مميزة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى جانب ترشيح أعمالهم ضمن خطة الإنتاج، وقد تحمست أسماء رفيعة المستوى للمشاركة في لجنة التحكيم تشجيعا للمؤلفين الموهوبين على الكتابة للمسرح، وتضم اللجنة؛ الناقدة عبلة الرويني والمخرج عصام السيد والسيناريست مدحت العدل والأديب حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون، وبدأت اللجنة أعمالها تمهيدا لإعلان النتيجة.
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طارق العريان: انتهاء تصوير «ولاد رزق 2»

أعلن المخرج طارق العريان انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الأضحى المقبل. ونشر العريان صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" تضم أبطال الفيلم، وكتب: "انتهينا من آخر مشاهد فيلم ولاد رزق، إن شاء الله (سيعرض) فى عيد الأضحى". ويستكمل حاليا عمليات مكساج ومونتاج للفيلم، كما يجهز لطرح بروموهات تشويقية ضمن الحملة الدعائية له، ويحرص النجوم المشاركون في العمل على الترويج له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صور من الكواليس، لتحميس الجمهور للعمل.
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«سرطان.. زهايمر.. بكتيريا».. شائعات نفاها النجوم

الجميع يشعر بالضيق حينما يجد المحيطين به فى دائرته يتحدثون عن إصابته بمرض خطير، رغم أنه لم يصرح لهم بمثل هذا الكلام، ويكون لديه مرض، لكنه ليس بهذا القدر من القلق، وهو ما يتسبب فى إزعاجه ليس خوفا على نفسه فقط، بل خوفا على أهله والمقربين منه، وبالمثل هذا الكلام ينطبق على المشاهير الذين تطاردهم الشائعات دوما، وربما اعتادوا عليها، ولكنهم يصابون بالجنون حينما يصل الأمر إلى صحتهم وحياتهم الشخصية. وخلال الفترة الماضية انتشرت الكثير من الشائعات عن إصابة بعض الفنانين بأمراض خطيرة، وهو ما تم رفضه تماما، خاصة أن الأمراض التي قيلت عنهم كانت أمراضا مميتة.
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أمراض خطيرة تهاجم مشاهير| ريهام سعيد وبكتيريا الأنف

«الدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا» عبرت بهذه الكلمات الإعلامية ريهام سعيد عن شعورها بالخوف من المرض والموت فجأة دون الترتيب له، الموت والمرض لا يفرق بين غني وفقير، فهو يأتي فجأة وهناك محظوظون ينجحون فى محاربة المرض والخروج من التجربة أقوى وآخرون يستسلمون.. فى الفترة الأخيرة تعرض الكثير من المشاهير للإصابة بأمراض خطيرة، وبعضها أمراض نادرة، وحرصوا جميعهم على مشاركة جمهورهم ومحبيهم خوفهم، حتى لا يكونوا بمفردهم فى تلك المرحلة، وأن يكون هناك دافع للعودة أقوى من السابق، بفضل الدعم والمؤازرة.
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طرح البرومو الرسمي لـ«ولاد رزق 2» خلال أيام

يستعد القائمون على فيلم "ولاد رزق 2"، لطرح البرومو الرسمي للعمل، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد طرح برومو أولي قبل عدة أسابيع، كما واصل أبطال العمل الدعاية له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث شاركوا صورًا لهم من الكواليس، مصحوبة بعبارات ترددها شخصياتهم في الفيلم. وفي سياق متصل، اقترب المخرج طارق العريان من إنهاء تصوير الفيلم كاملا، حيث لم يتبق له سوى المشاهد الأخيرة، التي من المفترض أن ينجزها قريبًا، حتى يلحق الفيلم بالعرض خلال موسم عيد الأضحى المبارك.
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