عودة هيفاء وهبي للسينما المصرية تفتح جروح الماضي

كان دائما ظهور هيفاء وهبي فى السينما مصحوبا بأزمات مع الرقابة، والسبب المشاهد الساخنة التي يتضمنها العمل، وتعود مرة أخرى بعد غياب سنوات بـ«عقد الخواجة»

تحرير:ريهام عبدالوهاب ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

الفنانة هيفاء وهبي

تحضر الفنانة هيفاء وهبي، لعودتها إلى السينما المصرية التي غابت عنها منذ 5 أعوام، بسبب تركيزها فى الدراما وحرصها على المشاركة بمواسم رمضان المختلفة، الفيلم الجديد يشهد التعاون الأول بين الفنانة اللبنانية والكتاب أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرة، إضافة إلى المخرج محمد حماقي الذي يخوض أولى تجاربه. صناع العمل رشحوا كلا من؛ أحمد الفيشاوي وأحمد داوود للوقوف أمامها، ومن المقرر أن يصور العمل فى أكثر من دولة؛ وربما يكون جاهزًا للعرض خلال موسم رأس السنة أو منتصف العام.

قرار عودة هيفاء وهبي على الشاشة الذهبية يأتي بعد أن وضعت أقدامها فى الدراما التليفزيونية؛ وفقًا للنقاد الذين أشادوا بتطورها الكبير فى مسلسل «الحرباية» الذى عرض فى رمضان 2017 و«لعنة كارما» الذى عرض فى رمضان 2018، وقد وصل رصيدها فى الدرما إلى خمسة أعمال بينما تمتلك رصيدا أقل فى