جريمة

ضبط تاجر مخدرات بـ«خرطوش وهيروين» في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
أرشيفية
أرشيفية
تمكنت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية اليوم الأربعاء، من ضبط تاجر مخدرات فى نطاق مركز شرطة القناطر الخيرية قبل ترويج سمومه على عملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث القناطر يفيد ضبط المدعو "محمد ح س - 32 عاما - عاطل" ومقيم المنيرة دائرة المركز، سابق اتهامه في 9 قضايا مخدرات وبحوزته سلاح ناري "خرطوش محلى الصنع" وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن نحو ربع كيلو جرام ومبلغ 170 جنيها وهاتف محمول.
وأمام رجال الشرطة، أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته الآثمة والمبلغ المالى حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية
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جريمة-الفيوم‎ (4)

«صلى الفجر و7 دقائق».. اعترافات قاتل أسرته بالفيوم

قال "خالد. م. ف. ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة في الفيوم، إنه عاد من السفر ليلة الواقعة، وذهب لشراء ساطور، وسَنّه كي لا يعذب أسرته في أثناء قتلهم ليموتوا بضربة واحدة، ثم عاد لمنزله وجلس وسط أسرته يلاطفهم ويداعبهم حتى ناموا جميعا عدا هو ظل مستيقظا حتى صلى الفجر، ثم استيقظت إحدى بناته وطلبت مياهًا فأحضرها لها ونامت مرة أخرى. وأضاف أمام النيابة العامة أنه استغرق 7 دقائق فقط لتنفيذ جريمته، إذ دقت الساعة الثامنة فاستل الساطور ودخل غرفة بناته وبدأ بقتل زوجته، ثم الطفلة وهي في حضن أمها، ثم قتل الطفلتين الأخريين، وبعدها ذهب إلى غرفة نجله وقتله.
محاكمة لجين

إحالة أوراق «الدكش» للمفتي بقضية قتل ضابط و3 مخبرين

قضت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق محمد حافظ أمين وشهرته «الدكش» وزوج شقيقته «علي سيد رزق» وشهرته «علي السمري»، وعلاء محمود، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي مع استمرار حبس المتهمين وتحديد جلسة 13 من أغسطس المقبل للنطق بالحكم في القضية، التي حازت اهتمام الرأي العام، نظرا لخطورة المتهم والتشكيل العصابي واعتياده جرائم القتل ومقاومة السلطات والاتجار في المواد المخدرة والسلاح، ووجهت إليه المحكمة تهم القتل العمد لضابط وأفراد الشرطة خلال قيامهم بدورية أمنية.
جثة (5)

حبس رجلين وسيدة ذبحوا سائق تاكسي لسرقته بالبحيرة

قررت نيابة مركز دمنهور بالبحيرة، حبس ربة منزل وزوجها وشقيقه؛ لاتهامهم بذبح سائق تاكسي لسرقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ استدرجت ربة المنزل سائق التاكسي بزعم توصيلها إلى محل إقامتها وفى الطريق استوقفه عاطل ومسجل خطر أحدهما زوج ربة المنزل، وفي أثناء سير السائق وبوصوله لمكان مهجور بالطريق الدولي، حاول المتهمون الاستيلاء على السيارة وعند مقاومة السائق قام أحدهم بشل حركة السائق بإيشارب وطعنه الثاني بسلاح أبيض عدة طعنات أودت بحياته، واستولوا على التاكسى ومتعلقاته وألقوا بجثته على أرض زراعية على جانب الطريق.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

تكدس مروري على الدائرى بطريق السويس بسبب تصادم

شهد الطريق الدائري فى الاتجاه القادم من نفق السلام إلى طريق السويس قبل المطار، وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى الطريق، مما تسبب فى إصابة شخصين، وتعطل حركة المرور على الطريق، فيما حضرت سيارة إسعاف لنقل المصابين، وجار الاستعانة بالأوناش والخدمات المرورية، لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة على الطريق، فيما تواصل إدارة مرور القاهرة حملاتها لرصد المخالفات المرورية، ورفع السيارات المتروكة بالشوارع تجنبًا لاستخدامها فى جرائم إرهابية، وسط خطة لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
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قطار - أرشيفية

مصرع عامل سقط من القطار أثناء زيارة صديقه بالقليوبية

لقى عامل مصرعه متأثرا بإصابته إثر سقوطه من قطار، في طريقه لزيارة أحد أصدقائه بالقناطر الخيرية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات. البداية، بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة قليوب من عمليات النجدة بوجود جثة لأحد الأشخاص على شريط السكة الحديد بناحية عرب شركس دائرة القسم. على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ لكشف هوية الجثة وملابسات الحادث بالكامل.
بانجو - أرشيفية

حبس 3 عاطلين بـ«بانجو وهيروين» في بنها

قررت نيابة قسم أول بنها، بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات، إذ ضُبط بحوزتهم 5 كيلوجرامات بانجو و500 جرام هيروين ومطواة، ووجهت النيابة لهم تهمتي الاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح أبيض، كما قررت النيابة إرسال حرز المخدرات للمعمل الجنائى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. البداية كانت بمعلومات سرية وردت للعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها، تفيد قيام 3 عاطلين بالاتجار فى المخدرات وترويجها.
كمين-شرطه-في-سيناء

مداهمات وحملات.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالمحافظات

حملات تفتيشية مكبرة نفذتها أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، شملت استهداف بؤر إجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة من أرباب السوابق ومثيري الشغب والقبض على الهاربين من الأحكام القضائية وشيكة النفاذ ومطاردة مروجي المواد المخدرة، لا سيما المواد التخليقية (الفودو- الإستروكس - الشادو) لما تمثله من خطورة على الشباب.
حريق-هائل-بمصنع كرتون-فى البحيرة

3 سيارات للسيطرة على حريق مخزن كرتون بالقناطر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق شب في مخزن كرتون بشلقان بالقناطر الخيرية دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمخزن كرتون بشلقان بالقناطر الخيرية. وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن الحريق بمخزن كرتون بشلقان التابعة لمدينة القناطر الخيرية على مساحة 300 متر.
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