ضبط تاجر مخدرات بـ«خرطوش وهيروين» في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية اليوم الأربعاء، من ضبط تاجر مخدرات فى نطاق مركز شرطة القناطر الخيرية قبل ترويج سمومه على عملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث القناطر يفيد ضبط المدعو "محمد ح س - 32 عاما - عاطل" ومقيم المنيرة دائرة المركز، سابق اتهامه في 9 قضايا مخدرات وبحوزته سلاح ناري "خرطوش محلى الصنع" وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن نحو ربع كيلو جرام ومبلغ 170 جنيها وهاتف محمول.

وأمام رجال الشرطة، أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته الآثمة والمبلغ المالى حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية