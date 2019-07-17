ضبط 20 ألف عبوة دواء «محظورة» في صيدلية بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

صيدلية - أرشيفية

شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب، مديرة الإدارة، وإشراف الدكتورة رحاب عبدالحي، مدير عام إدارة الصيدلة، على عدد من الصيدليات ومخازن ومراكز بيع وتداول الأدوية بمركزي ومدينتي فاقوس والحسينية؛ وذلك لإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وضبط الأماكن غير المرخصة التى تقوم بالاتجار في الأدوية بالمخالفة للقانون.

أسفرت الحملة عن مداهمة إحدى الصيدليات؛ لإدارتها بدون تراخيص من الجهات المُختصة بمركز ومدينة الحسينية، حيث جرى ضبط وتحريز 20 ألف و732 عبوة لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، منها أدوية جدول ثالث «مُخدرات»، وأخرى منتهية الصلاحية ومؤثرة على الحالة النفسية، وأدوية خاصة بالمستشفيات التابعة لوزارة