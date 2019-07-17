مجلسان وخلاف.. بنود اتفاق العسكري والمعارضة بالسودان

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. ويشمل "الإعلان السياسي" الذي وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة ليلا لإنجاز التفاصيل، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية" و"المجلس التشريعي"، و"لجنة التحقيق"، و"مهام المرحلة الانتقالية"، و"المساندة الإقليمية والدولية".

بنود وثيقة الاتفاق:- تشكيل مجلسين الأول مجلس السيادة والثاني مجلس الوزراء.- تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا "5 عسكريين و5 مدنيين" بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.- التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر 3 أعوام.- ترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية