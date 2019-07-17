تعليق صادم من توماس توخيل على رحيل نيمار

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

نيمار دا سيلفا - توماس توخيل

لا يجد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مشكلة في الاستغناء عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى نيمار للخروج من باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما حدد النجم البرازيلي وجهته، وقرر العودة لناديه السابق برشلونة الإسباني. فعندما سُئل عن إمكانية العمل بدون نيمار في الموسم الجديد، قال توخيل خلال تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أنا جاهز لكل شيء، يجب التأقلم على كل الظروف والتعامل بمرونة شديدة، وطالما تواجد نيمار سأعمل معه".

وأردف توخيل: "بشكل عام لا أجد مشكلة في فترة الإعداد، لوجود وفرة من اللاعبين في المعسكر، بعكس ما حدث قبل بداية الموسم الماضي، كما أن لاعبي البرازيل بصدد العودة للتدريبات يوم 31 يوليو (تموز)، وسيسبقهم بأيام قليلة إدينسون كافاني". وواصل المدرب الألماني: "نيمار أبلغني بالفعل برغبته في الرحيل بنهاية الموسم

وأردف توخيل: "بشكل عام لا أجد مشكلة في فترة الإعداد، لوجود وفرة من اللاعبين في المعسكر، بعكس ما حدث قبل بداية الموسم الماضي، كما أن لاعبي البرازيل بصدد العودة للتدريبات يوم 31 يوليو (تموز)، وسيسبقهم بأيام قليلة إدينسون كافاني".



وواصل المدرب الألماني: "نيمار أبلغني بالفعل برغبته في الرحيل بنهاية الموسم الماضي، والآن لا أعلم ما سيحدث، فالأمر بين اللاعب وإدارة النادي، ولن أشارك في المفاوضات، أنا مدرب فقط، وإذا تواجد نيمار سأعمل معه، رغم أنني بالطبع محبط من تأخر انضمامه لفترة الإعداد".



وأضاف مدرب باريس سان جيرمان: "هو يؤدي برنامجا بدنيا قويا لمدة يومين، في خطوة مهمة لتجهيزه، خاصةً أن زملاءه تدربوا لمدة أسبوع، ليكونوا مستعدين لخوض أول مباراة ودية، ونفس الأمر يسري على نيمار، فهو ما زال لاعبا بصفوف بي إس جي".

