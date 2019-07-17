رياضة

مدرب باريس سان جيرمان يتهرب من صفقة كوتينيو

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
توماس توخيل
توماس توخيل
رفض الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التعليق على قدوم النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، مقابل الاستغناء عن نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية. ويسعى نيمار للخروج من باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما حدد النجم البرازيلي وجهته، وقرر العودة لناديه السابق برشلونة. وبشأن إمكانية قدوم فيليبي كوتينيو، مقابل الاستغناء عن نيمار، قال توخيل: "لا تسألوني عن لاعب آخر، هذا ليس هدفي في الوقت الحالي".
وفي سياق آخر، أكد مدرب بروسيا دورتموند السابق أنه يحتاج للاعب وسط مدافع، رافضا التعليق على ما تردد عن اهتمامه بضم السنغالي إدريسا جاي، لاعب إيفرتون الإنجليزي. وتابع توخيل: "لقد أدى أندير هيريرا مهام لاعب الوسط المدافع في ودية دريسدن، وبانضمام عبدو ديالو لكتيبة الدفاع، يمكننا أيضا الاعتماد على ماركينيوس
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هدف المحمدي‎ (2)

حازم إمام للمحمدي: أي لاعب يقف أمام الجمهور ليس ذكيا

يرى حازم إمام، عضو اتحاد الكرة السابق، أن أحمد المحمدي، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، ونادي أستون فيلا الإنجليزي، تعامل بشكل خاطئ مع جماهير الفراعنة خلال كأس أمم إفريقيا 2019. وقال حازم إمام: "أنت كلاعب بالطبع تشعر بالضيق من انتقادات الجمهور في الملعب وأعرف أن كل لاعب له طاقة تحمل معينة وأن هناك بعض اللاعبين لا يتحملون ذلك الضغط، وأحيانا كنا نفوز ونجد الجمهور ينتقدنا وكنا نشعر بالاستغراب، لكن المحمدي يعرف جيدا أنه أخطأ، أي لاعب يقف أمام الجمهور ليس ذكيا، الجمهور بمثابة مقياسك فهو من يجعلك تلعب أو لا".
ستيف-بروس

رسميًا.. ستيف بروس مدربًا لنيوكاسل يونايتد

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تعيين ستيف بروس مدرب شيفيلد وينزداي السابق بعقد مبدئي لمدة 3 سنوات اليوم الأربعاء. وسيتولى بروس مدرب سندرلاند وهال سيتي وأستون فيلا السابق البالغ عمره 58 عاما، المسؤولية خلفا للإسباني رافاييل بينيتيز، الذي رحل بعد نهاية عقده الشهر الماضي، عقب الإخفاق في التوصل إلى اتفاق جديد مع مايك آشلي مالك النادي. واحتل شيفيلد وينزداي المركز 12 في ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" الموسم الماضي، برصيد 64 نقطة، في حين أنهى نيوكاسل منافساته في البريميرليج محتلا المركز 13 برصيد 45 نقطة.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

تعليق صادم من توماس توخيل على رحيل نيمار

لا يجد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مشكلة في الاستغناء عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى نيمار للخروج من باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما حدد النجم البرازيلي وجهته، وقرر العودة لناديه السابق برشلونة الإسباني. فعندما سُئل عن إمكانية العمل بدون نيمار في الموسم الجديد، قال توخيل خلال تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أنا جاهز لكل شيء، يجب التأقلم على كل الظروف والتعامل بمرونة شديدة، وطالما تواجد نيمار سأعمل معه".
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توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

تعليق صادم من توماس توخيل على رحيل نيمار

لا يجد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مشكلة في الاستغناء عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى نيمار للخروج من باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما حدد النجم البرازيلي وجهته، وقرر العودة لناديه السابق برشلونة الإسباني. فعندما سُئل عن إمكانية العمل بدون نيمار في الموسم الجديد، قال توخيل خلال تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أنا جاهز لكل شيء، يجب التأقلم على كل الظروف والتعامل بمرونة شديدة، وطالما تواجد نيمار سأعمل معه".
نيمار - بي اس جي 2018

نيمار يخبر سان جيرمان برغبته في الرحيل

أخبر النجم البرازيلي نيمار، فريقه باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل، وذلك حسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وأكد نيمار، الذي تحوم الكثير من التكهنات حول مستقبله مع الفريق الفرنسي، نيته الرحيل عن الفريق العاصمي، بعدما أجرى أمس الإثنين مباحثات مع المدير الرياضي للفريق ليوناردو، ويحاول سان جيرمان إقناع نيمار بالعدول عن فكرة الرحيل، خاصة أن نيمار لم يخبر إدارة الفريق بالوجهة التي يرغب في الانتقال إليها حتى الآن، ولم يصدر باريس سان جيرمان أي تعليق رسمي حتى الآن.
نيمار

نيمار يعلن العصيان على باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، قرر اللجوء إلى خطة جديدة للهروب من النادي الفرنسي، وأضافت أن نيمار تمرد على سان جيرمان، وأبلغ إدارة النادي أنه لن يلعب للفريق الباريسي مرة أخرى، وأكد نيمار أن مشاعر الكراهية سيطرت عليه تجاه سان جيرمان فور الانضمام للنادي الفرنسي بأسابيع قليلة فقط، كما أنه ليس سعيدًا بالعيش في باريس، وأشار النجم البرازيلي أن علاقة حبه بالنادي الفرنسي استمرت فقط لعدة أيام، قبل أن تتخذ مسارًا آخر، رغم أنه يحصل في سان جيرمان على راتب أسبوعي يبلغ 900 ألف جنيه إسترليني.
نيمار

نجم البرازيل: عودة نيمار لبرشلونة ستكون بمثابة صدمة

اعترف فيليبي لويز، ظهير أيسر نادي أتليتكو مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل، اليوم الخميس، بأنه سيصاب بالصدمة، إذا عاد مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة هذا الصيف، وارتبط اسم نيمار بالعودة لبرشلونة هذا الصيف، بعد تصريح ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بعدم ممانعته في رحيل أي لاعب، وقال لويس، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعرف حقًا ما إذا كان ذلك ممكنًا أم لا، لكنه سيكون بمثابة صدمة كبيرة لي، وتوقيع رائع لبرشلونة".
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