مدرب باريس سان جيرمان يتهرب من صفقة كوتينيو

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

توماس توخيل

رفض الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التعليق على قدوم النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، مقابل الاستغناء عن نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية. ويسعى نيمار للخروج من باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما حدد النجم البرازيلي وجهته، وقرر العودة لناديه السابق برشلونة. وبشأن إمكانية قدوم فيليبي كوتينيو، مقابل الاستغناء عن نيمار، قال توخيل: "لا تسألوني عن لاعب آخر، هذا ليس هدفي في الوقت الحالي".

وفي سياق آخر، أكد مدرب بروسيا دورتموند السابق أنه يحتاج للاعب وسط مدافع، رافضا التعليق على ما تردد عن اهتمامه بضم السنغالي إدريسا جاي، لاعب إيفرتون الإنجليزي. وتابع توخيل: "لقد أدى أندير هيريرا مهام لاعب الوسط المدافع في ودية دريسدن، وبانضمام عبدو ديالو لكتيبة الدفاع، يمكننا أيضا الاعتماد على ماركينيوس

وفي سياق آخر، أكد مدرب بروسيا دورتموند السابق أنه يحتاج للاعب وسط مدافع، رافضا التعليق على ما تردد عن اهتمامه بضم السنغالي إدريسا جاي، لاعب إيفرتون الإنجليزي.



وتابع توخيل: "لقد أدى أندير هيريرا مهام لاعب الوسط المدافع في ودية دريسدن، وبانضمام عبدو ديالو لكتيبة الدفاع، يمكننا أيضا الاعتماد على ماركينيوس مجددا في خط الوسط، إلا أننا بحاجة لتدعيم هذا المركز قبل بداية الموسم، أناقش المدير الرياضي ليوناردو ونتبادل الآراء في هذا الشأن، والتعاون بيننا جيد".



ولم ينس توخيل الإشادة بمهاجمه كيليان مبابي، الذي سجل هدفين خلال الفوز (6-1) على دريسدن وديا، قائلًا: "كيليان يحتفل بالأهداف في المباريات مثل التدريبات، فهو يتطلع للتسجيل دائما، وأعجبني أيضا التزامه بالواجبات الدفاعية.. لقد بدا عليه التركيز والسعادة منذ اليوم الأول لفترة الإعداد".

