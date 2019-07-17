مضاد للميكروبات.. الخل علاج منزلي يقي من الأمراض

يساعد الخل في التقليل من الشهية، ويزيد من معدلات الشبع، وبالتالي يعزز بشكل كبير من فقدان الوزن، كما أنه يعمل على الحماية من متلازمة الأيض من خلال تقليل خطورة السمنة.

تحرير:إسراء سليمان ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

فوائد الخل

تناول طبق من السلطة بجانب الوجبات الأساسية هو أفضل ما يمكن أن تقدمه لجسمك، فالخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادان الهامة ستحافظ على صحتك بشكل كبير، بجانب ذلك يمكنك وضع قطرات قليلة من الخل على السلطة لكي تكتمل الفوائد الغذائية الرائعة مع المذاق اللاذع الذي يشجعك على تناول الطعام، ويتميز الخل بعدة فوائد تتمثل في التحكم في مرض السكري، وضبط معدلات ضغط الدم، إضافة إلى التحسين من صحة القلب والوقاية من أمراض الكليتين، كما أنه يتيمز بخصائص مضادة للميكروبات، نقلًا عن "organicfacts".

عند الحديث عن القيمة الغذائية، فالخل غني بالكربوهيدرات والسكريات، والبوتاسيوم والصوديوم، إضافة إلى حمض الخليك، وبالنسبة للفوائد فهذا الشراب ذات المذاق الرائع يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، وما يلي بعض منها: 1-مصدر جيد لمضادات الأكسدة يحتوي الخل على أهم مضادات الأكسدة مثل حمض الخليك وحمض الغاليك،