مضاد للميكروبات.. الخل علاج منزلي يقي من الأمراض

يساعد الخل في التقليل من الشهية، ويزيد من معدلات الشبع، وبالتالي يعزز بشكل كبير من فقدان الوزن، كما أنه يعمل على الحماية من متلازمة الأيض من خلال تقليل خطورة السمنة.
تناول طبق من السلطة بجانب الوجبات الأساسية هو أفضل ما يمكن أن تقدمه لجسمك، فالخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادان الهامة ستحافظ على صحتك بشكل كبير، بجانب ذلك يمكنك وضع قطرات قليلة من الخل على السلطة لكي تكتمل الفوائد الغذائية الرائعة مع المذاق اللاذع الذي يشجعك على تناول الطعام، ويتميز الخل بعدة فوائد تتمثل في التحكم في مرض السكري، وضبط معدلات ضغط الدم، إضافة إلى التحسين من صحة القلب والوقاية من أمراض الكليتين، كما أنه يتيمز بخصائص مضادة للميكروبات، نقلًا عن "organicfacts".
عند الحديث عن القيمة الغذائية، فالخل غني بالكربوهيدرات والسكريات، والبوتاسيوم والصوديوم، إضافة إلى حمض الخليك، وبالنسبة للفوائد فهذا الشراب ذات المذاق الرائع يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، وما يلي بعض منها:
1-مصدر جيد لمضادات الأكسدة
يحتوي الخل على أهم مضادات الأكسدة مثل حمض الخليك وحمض الغاليك،
عند الحديث عن القيمة الغذائية، فالخل غني بالكربوهيدرات والسكريات، والبوتاسيوم والصوديوم، إضافة إلى حمض الخليك، وبالنسبة للفوائد فهذا الشراب ذات المذاق الرائع يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، وما يلي بعض منها:
1-مصدر جيد لمضادات الأكسدة
يحتوي الخل على أهم مضادات الأكسدة مثل حمض الخليك وحمض الغاليك، والكاتيكين والبوليفينول، حيث تساعد في التقليل من الإجهاد التأكسدي بشكل عام في الجسم، كما إنها تكافح الجذور الحرة، ويمنع تكون خلايا سرطانية، ويقيك أيضًا من الشيخوخة المبكرة، وعلامات تقدم العمر.
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2-ينظم معدلات السكر في الدم
يعتبر مفيدا بشكل كبير لمرضى السكري، فمن خلال بعض الفحوصات التي تمت على مرضى السكري من النوع الثاني، كشفت الأبحاث أنه له تأثير محفز على الأنسولين لمرضى السكري، وفي حالة الأشخاص الذين تقاوم أجسامهم الأنسولين، فهو يساعد أيضًا في رفع حساسية الأنسولين، كل ما عليك فعله هو تناول ملعقتين من الخل قبل الذهاب للنوم، وذلك سيقوم بدوره في تحسن حالة مرض السكري2.
3-فقدان الوزن
يساعد الخل في التقليل من الشهية، ويزيد من معدلات الشبع، وبالتالي يعزز بشكل كبير من فقدان الوزن، كما أنه يعمل على الحماية من متلازمة الأيض من خلال تقليل خطورة الإصابة بالسمنة.
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4-تقليل الكوليسترول
وجود مكون مثل حمض الكلوروجينيك، يعمل على الوقاية من الكوليسترول الضار على صحة الجسم.
5-الوقاية من السرطان
أُجريت دراسة من قبل فريق باحثين عن آثار الخل على الخلايا السرطانية الموجودة في جسم الإنسان، ووضحت النتائج أن تناول الخل يتحكم في نمو الخلايا السرطانية، إذ الخل يعتبر مضادا قويا لأنواع محددة من السرطان، عليك بدمجه في الأطعمة التي تتناولها بانتظام.
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6-تحسين صحة القلب
يساعد في التقليل من ضغط الدم المرتفع، فكشفت دراسة أجريت على تأثير الخل على ضغط الدم، وكانت النتيجة أنه يعمل بفاعلية كبيرة على التحكم في معدلاته؛ وذلك لأنه يحتوي على حمض الخليك، وبالتالي يحافظ على صحة القلب ويقلل من خطورة الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
7-يقلل من حساسية الطعام
يمكن أن يستخدم الخل في كثير من الأطعمة التي تسبب حساسية للعديد من الأفراد، فقام الباحثون بإجراء بعض الاختبارات على أشخاص يتناولون الخل بجانب أنهم يعانون من حساسية من بعض الأطعمة، فوضحت النتائج انخفاضا كبيرا في تفاعلات الحساسية، مقارنة بالأطعمة الخالية من الخل.
8-مضاد للميكروبات
يستخدم الخل منذ مئات السنين، وبسبب خصائصه المضادة للميكروبات، يعتبر فعالا؛ لأنه يحافظ على الطعام من خلال التحكم في الجراثيم التي تهاجم الغذاء بشكل عام وتتسبب في التحلل.
9-مضاد للشيخوخة المبكرة
في كثير من الثقافات، يستخدم الخل لتحسين الجهاز المناعي، كما أنه مرتبط بتأخير ظهور علامات تقدم العمر.
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