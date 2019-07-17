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مضاد للميكروبات.. الخل علاج منزلي يقي من الأمراض

يساعد الخل في التقليل من الشهية، ويزيد من معدلات الشبع، وبالتالي يعزز بشكل كبير من فقدان الوزن، كما أنه يعمل على الحماية من متلازمة الأيض من خلال تقليل خطورة السمنة.
تحرير:إسراء سليمان ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
فوائد الخل
فوائد الخل
تناول طبق من السلطة بجانب الوجبات الأساسية هو أفضل ما يمكن أن تقدمه لجسمك، فالخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادان الهامة ستحافظ على صحتك بشكل كبير، بجانب ذلك يمكنك وضع قطرات قليلة من الخل على السلطة لكي تكتمل الفوائد الغذائية الرائعة مع المذاق اللاذع الذي يشجعك على تناول الطعام، ويتميز الخل بعدة فوائد تتمثل في التحكم في مرض السكري، وضبط معدلات ضغط الدم، إضافة إلى التحسين من صحة القلب والوقاية من أمراض الكليتين، كما أنه يتيمز بخصائص مضادة للميكروبات، نقلًا عن "organicfacts".
عند الحديث عن القيمة الغذائية، فالخل غني بالكربوهيدرات والسكريات، والبوتاسيوم والصوديوم، إضافة إلى حمض الخليك، وبالنسبة للفوائد فهذا الشراب ذات المذاق الرائع يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، وما يلي بعض منها: 1-مصدر جيد لمضادات الأكسدة يحتوي الخل على أهم مضادات الأكسدة مثل حمض الخليك وحمض الغاليك،
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فوائد-الموز

ليس الموز فقط.. 9 أطعمة غنية بعنصر البوتاسيوم

البوتاسيوم عنصر غذائي مهم للعديد من عمليات الجسم، ويعد الموز مصدرا مشهورا للبوتاسيوم، لكن العديد من الأطعمة الأخرى تحتوي على ما لا يقل عن هذه المغذيات، إن لم يكن أكثر منها. يساعد البوتاسيوم على تنظيم مستويات السوائل في الجسم، كما تعد العديد من الفواكه والخضراوات مصادر ممتازة للبوتاسيوم، واللحوم والحليب واللبن والمكسرات هي أيضا مصادر جيدة. وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن لنظام غذائي غني بالبوتاسيوم ومنخفض الصوديوم أن يخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
الشاي-الأخضر-والحمل

تناول الشاي قبل النوم.. يخفف التوتر والأرق

في نهاية اليوم تحتاج إلى الذهاب إلى السرير والنوم العميق بعيدا عن التفكير والأحلام المزعجة، ولكن ستكون هناك مشكلة في حالة مواجهتك للأرق أو اضطرابات النوم. وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص يختارون أدوية النوم دون وصفة طبية فإنها قد تحمل مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية والخطيرة. وشرب الشاي الأخضر قبل النوم حل طبيعي لمشاكل نومك، والثيانين -حمض أميني موجود في الشاي الأخضر- قادر على اختراق حاجز الدم في الدماغ للتأثير على الناقلات العصبية، وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
فوائد-بذور-الشيا

تقوية عظام الجنين.. أهمية بذور الشيا للحامل

نهتم كثيرًا بالمرأة الحامل خوفًا عليها من حدوث أي مضاعفات في أثناء فترة الحمل، وليس هي فقط بل جنينها أيضًا، فصحة الطفل من صحة الأم، لذا يجب تناول كل ما هو غني بالفيتامينات والمعادن الهامة التي تساعد في البناء الجيد للطفل، ومن أهم ما يحافظ على صحة المرأة الحامل بذور الشيا، فهي من الحبوب الكاملة التي يستطيع الجسم امتصاصها بسهولة، وفي نفس الوقت تمنحه قيمة غذائية عالية لأنها تحتوي على البروتين والكالسيوم ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3، نقلًا عن "healthline".
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فوائد-شاي-القرفة

شاي القرفة.. ينظم السكر ويساعد على فقدان الوزن

نسمع عن الشاي الأخضر دائمًا وفوائده العظيمة المتمثلة في فقدان الوزن وحرق الدهون، إضافة إلى حماية القلب من الأمراض، ومن المؤكد أنك تعلم الكثير عن شاي الأعشاب الذي يقوم بتهدئة الأعصاب ومقاومة الأورام السرطانية، ومعالجة مشكلات الجهاز الهضمي، وحماية الجسم من الضعف والأنيميا، وتأخر ظهور علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، ومن بين أنواع الشاي الأشهر في العالم، يوجد شاي القرفة الذي يتميز بعدة فوائد رائعة، منها المساعدة في فقدان الوزن والحفاظ على صحة القلب، نقلًا عن "healthline".
أنسولين-للأنف

دراسة: بخاخة أنسولين للأنف تحسن وظائف المخ والذاكرة

عندما تسمع أن مرض السكري قد بلغ حدّته، أي تزايدت نسبته بشكل كبير، ستجد أن الأطباء يوصون بأخذ حقن من الأنسولين للحفاظ على توازن معدلات السكر في الجسم، وبطريقة أخرى فإن الأنسولين دائما مرتبط بمرضى السكري، إلا أنه توجد دراسة جديدة وضحت بعض الاستخدامات الجديدة للأنسولين، فكشفت الأبحاث عن أن بخاخة للأنف معبأة بالأنسولين تساعد فى التعزيز من الذاكرة بالنسبة للبالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة، وذلك من خلال تحسين الاتصال بين مناطق المخ، نقلا عن "daily mail".
لماذا-نشعر-بالعطش بعد -شرب-المياه

إذا شعرت بالعطش بعد تناول المياه.. قد يكون «السكري»

هل جربت في مرة الشعور بالجفاف أو قلة الترطيب بعد شرب المياه مباشرة؟ من المؤكد أن الجميع مر بهذه الحالة، فالشعور بالعطش بشكل عام هو عبارة عن إشارات إلى أنك بحاجة إلى تناول المياه ليقوم الجسم بوظائفه بشكل سليم وصحيح، فمن الطبيعي أن تشعر بالعطش بعد ممارسة التمرينات الرياضية، أو بعد يوم مرتفع في درجة الحرارة، أو ربما بعد تناول طعام مليء بالتوابل؛ لذا يجب عليك ألا تتناول المياه عند الشعور بالعطش فقط، ولكن احرص على شرب ما يقرب من 3 ألتار من المياه يوميا، نقلا عن "times of india".
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