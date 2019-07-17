حسين الجسمي يرد على شائعة وفاته: الله خير الحافظين

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

حسين الجسمي

أُشيع خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة النجم الإماراتي حسين الجسمي، في أحد المستشفيات، وحرص المكتب الفني لمجموعة MBC السعودية على إيضاح الحقيقة، من خلال شذى قطان، المذيعة بمحطة راديو بانوراما FM، التابع لمجموعة mbc، عبر "تويتر"، أن تكذب خبر الوفاة، قائلة: "بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبرًا كاذبًا ادعى وفاة الفنان حسين الجسمي، ينفي المكتب الفني في مجموعة إم بي سي هذا الخبر، وقد أجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات، زياد حمزة اتصالًا هاتفيًا بالنجم الكبير الذي استنكر بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة".

ومن جانبه، حرص الفنان حسين الجسمي هو الآخر على أن يرد على تلك الشائعة التي طالما يتعرض لها فنانون آخرون من حين لآخر، حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" جاء فيها عبارة موجزة: "الله خير الحافظين"، قبل أن ينشر فيديو من آخر حفلاته بالمغرب والذى حضره 140 ألفا لأكثر من ساعتين. وطرح حسين الجسمي