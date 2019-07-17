فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

حسين الجسمي يرد على شائعة وفاته: الله خير الحافظين

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
حسين الجسمي
حسين الجسمي
أُشيع خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة النجم الإماراتي حسين الجسمي، في أحد المستشفيات، وحرص المكتب الفني لمجموعة MBC السعودية على إيضاح الحقيقة، من خلال شذى قطان، المذيعة بمحطة راديو بانوراما FM، التابع لمجموعة mbc، عبر "تويتر"، أن تكذب خبر الوفاة، قائلة: "بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبرًا كاذبًا ادعى وفاة الفنان حسين الجسمي، ينفي المكتب الفني في مجموعة إم بي سي هذا الخبر، وقد أجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات، زياد حمزة اتصالًا هاتفيًا بالنجم الكبير الذي استنكر بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة".
ومن جانبه، حرص الفنان حسين الجسمي هو الآخر على أن يرد على تلك الشائعة التي طالما يتعرض لها فنانون آخرون من حين لآخر، حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" جاء فيها عبارة موجزة: "الله خير الحافظين"، قبل أن ينشر فيديو من آخر حفلاته بالمغرب والذى حضره 140 ألفا لأكثر من ساعتين. وطرح حسين الجسمي
اقرأ المزيد
محمود-العسيلى

العسيلي يرد على انتقادات إحراجه لطالب بسبب صورة

واجه المطرب محمود العسيلي حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إحراجه لأحد المعجبين عندما طلب منه التقاط صورة في حفله الأخير، حيث وبّخه بطريقة لاذعة أمام الجمهور، قائلا: "حضرتك جامد جدًا! معاك واسطة أو حاجة كده! ولا بتحبني وكل الناس دي بتكرهني! لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها". وبعد تصاعد الانتقادات ضده، رد العسيلي عبر حسابه على موقع "تويتر"، كاشفًا كواليس ما حدث، معتبرًا أن ما يتم تداوله حول رده ليس بالطريقة المنصفة لما حدث.
عمرو دياب

مشوار مدحت العدل مع عمرو دياب.. عودة بعد 20 عاما

"عمرو دياب أكثر شخص يبذل مجهودا على نفسه كجسم ولوك واستايل وكل شيء، فهو أذكى فنان ويمكنني أن أقول إنه عبدالحليم حافظ هذا العصر، تعامله مع الإعلام عبقرية منه، فإذا ظهر في التليفزيون لمدة 10 دقائق يشاهده الملايين في وقت واحد، ولديه كاريزما لا يملكها غيره".. هكذا جاءت إجابة السيناريست مدحت العدل حينما سُئل عن رأيه في أسباب نجاح الهضبة عمرو دياب واستمراره كل هذه السنوات، خاصة أن مشوارا كبيرا من الأغاني يجمعهما، فـ"العدل" واحد ممن قدموا أغاني الهضبة الناجحة، التي ساهمت في صنع أسطورته، ومازالت تعيش في أذهاننا إلى الآن.
مصطفى-كامل-وهانى-شاكر (2)

انتخابات الموسيقيين تشتعل.. هل الكرسى يستحق الصراع؟

أسبوعان تقريبًا؛ هما المدة التى تفصلنا عن انعقاد انتخابات نقابة المهن الموسيقية، التى تجرى يوم 30 يوليو الجارى، على أن تكون الإعادة فى السادس من شهر أغسطس المقبل، يتنافس على كرسى نقيب الموسيقيين، كل من الفنان هانى شاكر الذى قرر الترشح للمرة الثانية، والفنان مصطفى كامل الذى سبق وشغل منصب القائم بأعمال نقيب المهن الموسيقية، ثم نقيبا للمهن الموسيقية لفترة زمنية ليست قصيرة. كما قام أعضاء المجلس القديم بالكامل بترشيح أنفسهم للدورة الجديدة، إلى جانب تقديم عدد آخر من أعضاء الجمعية العمومية، حيث بلغ عدد المتنافسين على عضوية مجلس النقابة 46 موسيقيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
داليا-مصطفى

وفاة والدة الفنانة داليا مصطفى بعد صراع مع المرض

أعلن الحساب الرسمي للفنانة داليا مصطفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وفاة والدتها، صباح اليوم الجمعة، حيث شيع جثمانها من مسجد الحصرى فى أكتوبر. وجاء في الحساب: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الفنانة داليا مصطفى اليوم، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء بعد، نسألكم الدعاء للمغفور لها بإذن الله". وقبل 4 أيام، كشفت "داليا" عبر حسابها على "إنستجرام"، عن حالة والدتها التي تعرضت لوعكة صحية صعبة، وطلبت من جمهورها أن يدعو لها بالشفاء.
احمد-عزت-مطرب (1)

«عايم في بحر الغدر».. ضربة حظ بعد خوف من الفشل

تخطى مهرجان "عايم فى بحر الغدر" حاجز الـ29 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو من غناء أحمد عزت، وعلى سمارة، كلمات تيفا العالمي، وتوزيع خليل وشندي، كما تصدرت الأغنية مؤشر البحث "جوجل" فى مصر، على الرغم من طرحها منذ أكثر من شهرين، وعبر أحمد عزت عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المهرجان، وقال إنه لم يكن يتوقع هذا الانتشار الكبير للأغنية فى البداية وكان متخوفا للغاية، مؤكدا أن انتشار المهرجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان بسبب أن كلماته تلمس الجمهور.
عزت-ابو-عوف (2)

عزت أبو عوف «الفنان الشامل».. رحلة عمرها 50 عامًا

إطلالته الأنيقة لم تكن سوى خير تعبير عن فنان شامل أثرى الفن المصرى والعربى منذ ظهوره على الساحة نهاية الستينيات، كان أنيقا فى موسيقاه التى قدم لونها لأول مرة فى الوطن العربى متحديا السائد آنذاك، أنيقا أيضا فى أعماله السينمائية والدرامية بعدما حول مساره من الغناء للتمثيل. عزت أبو عوف الأنيق فنا وأسلوبا وتعليما، ذلك الشاب ابن أحد الضباط الأحرار الذى سطر مشوارا حافلا فى الموسيقى والغناء والتمثيل، قدم أول فرقة موسيقية عائلية تضم شقيقاته، ثم احترف التمثيل وتفوق على نفسه ليصبح واحدا من أعمدة السينما حتى رحيله الذى صدم الجميع عن عمر يناهز 71 عامًا.
عزت-ابو-عوف (3)

محمد فؤاد باكيًا: عزت أبو عوف شقيقي.. عمره ما زعل حد

لم يستطع المطرب محمد فؤاد، أن يتمالك نفسه خلال حديثه عن ذكرياته مع الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف، حيث أجهش في البكاء قائلا: "رحل أخويا الكبير". فؤاد قدم تعازيه إلى الشعب المصري جميعًا، الذي فقد الفنان الذي وصفه بـ"أنيق السينما المصرية"، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام، المذاع عبر فضائية TEN، مساء الإثنين. وتابع: "لم يكن مجرد رجل موسيقي بالنسبة لي، بل كان أخًا كبيرًا أحبته كل عائلتي.. ها أنا فقدت أحد أشقائي أول العام وفقدت أبو عوف الآن".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org