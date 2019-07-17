«المحافظين»: قانون التأمينات الجديد صادم للعمال

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص

شعبان خليفة

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، تمت دون عمل حوار مجتمعي حول القانون. وأضاف «خليفة»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لم تأخذ أراء الخبراء والمتخصصين في مجال التأمينات والمعاشات، فضًلا عن تجاهل ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، الأمر الذي يثير الريبة والقانون، متابعًا :«نحن كحزب سياسي ليس لدينا سوى احترام أراء الأغلبية في البرلمان وننتظر اللائحة التنفيذية للقانون».

وأوضح رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، أن قانون التأمينات والمعاشات تصطدم بعض مواده مع قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، فضلًا عن وجود بعض المواد غير الدستورية التي يتضمنها القانون، مضيفًا: «الموافقة على القانون صادمة للعمال وأصحاب المعاشات». ووافق مجلس النواب نهائيا،