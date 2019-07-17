رسميًا.. ستيف بروس مدربًا لنيوكاسل يونايتد

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

ستيف بروس

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تعيين ستيف بروس مدرب شيفيلد وينزداي السابق بعقد مبدئي لمدة 3 سنوات اليوم الأربعاء. وسيتولى بروس مدرب سندرلاند وهال سيتي وأستون فيلا السابق البالغ عمره 58 عاما، المسؤولية خلفا للإسباني رافاييل بينيتيز، الذي رحل بعد نهاية عقده الشهر الماضي، عقب الإخفاق في التوصل إلى اتفاق جديد مع مايك آشلي مالك النادي. واحتل شيفيلد وينزداي المركز 12 في ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" الموسم الماضي، برصيد 64 نقطة، في حين أنهى نيوكاسل منافساته في البريميرليج محتلا المركز 13 برصيد 45 نقطة.

ورفض سام ألاردايس، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا، عرضا لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد، وأضاف ألاردايس، الذي كان مدربا لنيوكاسل من 2007 إلى 2008، أنه رفض فرصة الحلول بديلا لرافائيل بينيتيز، الذي ترك تدريب الفريق الشهر الماضي، بعد نهاية عقده. وقال رفائيل بينيتيز، مدرب داليان يفانج الصيني، في وقت سابق، إنه

ورفض سام ألاردايس، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا، عرضا لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد، وأضاف ألاردايس، الذي كان مدربا لنيوكاسل من 2007 إلى 2008، أنه رفض فرصة الحلول بديلا لرافائيل بينيتيز، الذي ترك تدريب الفريق الشهر الماضي، بعد نهاية عقده.



وقال رفائيل بينيتيز، مدرب داليان يفانج الصيني، في وقت سابق، إنه عقد لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين في النادي خلال أول أسبوع له مع ناديه الجديد أكثر من إجمالي عدد المرات التي التقى فيها مع مايك آشلي مالك نيوكاسل يونايتد طيلة 3 سنوات كان يتولى فيها تدريب النادي الانجليزي.



وكتب بينيتيز على مدونته لأول مرة منذ انضمامه إلى داليان، مشددًا على الاستقبال الحار الذي تلقاه في النادي على النقيض من العلاقة الصعبة مع آشلي ومجموعته التي تدير نيوكاسل.

