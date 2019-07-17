لحظة مؤثرة.. دموع إثيوبية في لحظات الحسم بالسودان

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

المجلس العسكري

وصف الوسيط الإثيوبي محمود درير مغالبة، اتفاق المجلس العسكري في السودان وتحالف المعارضة بـ"التاريخي" بعد تغلبه على دموعه خلال كلمته عقب التوقيع بالأحرف الأولى، بحسب "سكاي نيوز عربية". ويظهر في المقطع المصور تأثر درير وهو يتحدث عن الاتفاق السياسي، قائلا إنه "مرحلة حاسمة من تاريخ السودان، ولهذا الشعب العريق الأصيل". وكان المجلس العسكري في السودان وتحالف لجماعات معارضة وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة، يهدف لانتقال البلد الإفريقي إلى الديمقراطية.

وأضاف درير: "يجب أن يخرج الشعب السوداني من بوتقة الفقر والحصار المفروض عليه، ومن سجل الدول الداعمة للإرهاب".وجرى التوقيع في الخرطوم في حضور وسيطين إفريقيين، بعد ليلة من محادثات ماراثونية، للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.ولا يزال الجانبان يعملان على إعلان دستوري