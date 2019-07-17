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لحظة مؤثرة.. دموع إثيوبية في لحظات الحسم بالسودان

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
المجلس العسكري
المجلس العسكري
وصف الوسيط الإثيوبي محمود درير مغالبة، اتفاق المجلس العسكري في السودان وتحالف المعارضة بـ"التاريخي" بعد تغلبه على دموعه خلال كلمته عقب التوقيع بالأحرف الأولى، بحسب "سكاي نيوز عربية". ويظهر في المقطع المصور تأثر درير وهو يتحدث عن الاتفاق السياسي، قائلا إنه "مرحلة حاسمة من تاريخ السودان، ولهذا الشعب العريق الأصيل". وكان المجلس العسكري في السودان وتحالف لجماعات معارضة وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة، يهدف لانتقال البلد الإفريقي إلى الديمقراطية.
وأضاف درير: "يجب أن يخرج الشعب السوداني من بوتقة الفقر والحصار المفروض عليه، ومن سجل الدول الداعمة للإرهاب".وجرى التوقيع في الخرطوم في حضور وسيطين إفريقيين، بعد ليلة من محادثات ماراثونية، للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.ولا يزال الجانبان يعملان على إعلان دستوري
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المجلس العسكري السوداني

مجلسان وخلاف.. بنود اتفاق العسكري والمعارضة بالسودان

وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. ويشمل "الإعلان السياسي" الذي وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة ليلا لإنجاز التفاصيل، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية" و"المجلس التشريعي"، و"لجنة التحقيق"، و"مهام المرحلة الانتقالية"، و"المساندة الإقليمية والدولية".
صحف سعودية

صحف سعودية: اختفاء ناقلة وفتح متاجر المملكة 24 ساعة

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدّر اختفاء ناقلة في الخليج عناوين الصحف، كما تناولت إقرار المملكة بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة. وتحت عنوان "اختفاء ناقلة في الخليج.. والاشتباه بإيران"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن اختفاء ناقلة نفط صغيرة خلال عبورها مضيق هرمز، وسط تهديدات إيرانية لبريطانيا على خلفية احتجازها ناقلة نفط كانت في طريقها إلى سوريا عبر جبل طارق.
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«العسكري» والمعارضة يوقعان الاتفاق السياسي بالسودان

وقع المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، اليوم الأربعاء، على الاتفاق السياسي في السودان. وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، أن توقيع الاتفاق لحظة تاريخية في مسار السودان، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكشفت قوى الحرية والتغيير، أنه تم التوقيع على الوثيقة الأولى من الاتفاق السياسي على أن توقع الثانية المتعلقة بالشق الدستوري الجمعة المقبلة وكانت المعارضة السودانية قد أعلنت، رفضها منح الحكام العسكريين حصانة قضائية «مُطلقة» من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكري، بحسب «رويترز».
صحف-امراتية

صحف الإمارات: مخطط قطري يستهدف نشر الفوضى في اليمن

لا تزال تطورات الأوضاع بين طهران وواشنطن تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما طالعتنا على الأحداث في اليمن وتطورات اتفاق الحديدة بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" كشفت عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تحقيق تقدم كبير مع إيران، مؤكداً أنه يريد مساعدة إيران والعمل معها، فيما هدد المرشد الإيراني علي خامنئي، بالرد على اختطاف بريطانيا لناقلة النفط، بينما صرح مصدر مسؤول بأن ناقلة النفط "إم تي رياح" التي تحمل علم بنما ويُزعم أنها اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز، غير مملوكة للإمارات.
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العسكري السوداني

بعد خلافات «التغيير».. هل يتحول السودان لحلبة صراع؟

رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بعد مخاض عسير حول الفترة الانتقالية منذ أكثر من أسبوع، فإنه لم يتم التوقيع عليه حتى هذه اللحظة، إذ تأجل اجتماع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مع الوساطة الإفريقية الإثيوبية، والذي كان من المنتظر التوقيع خلاله على الاتفاق بينهما أمس. وأعلن الوسيط الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، الذي كان يقود المفاوضات بين طرفي النزاع، السبت، تأجيل الاجتماع بين الطرفين بهدف مراجعة الوثيقة المطروحة قبل التوقيع عليها.
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هل ينجح السودان فى مهمة تدشين مجلس سيادي؟

فى خطوة وصفها البعض بوضع الخرطوم على طريق الاستقرار، اتفق طرفا المفاوضات بالخرطوم بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير، الأسبوع الماضي، على تشكيل مجلس سيادي مشترك يحكم نحو 3 سنوات إلى حين تنظيم انتخابات في البلاد. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد تعهد في كلمة بثها التليفزيون، قائلا: "نتعهد في المجلس العسكري ونعدكم بأن نحمي ما تم الاتفاق عليه ونحرص على تنفيذه، وسنعمل مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير والقوى الأخرى بتعاون وثيق وتعامل مشترك هدفه بناء هذا الوطن".
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أمر قضائي بإعادة خدمة الإنترنت في السودان

أصدرت محكمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، أمرا قضائيا بإعادة خدمة الإنترنت في السودان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أول من أمس الأحد، لقناة "العربية"، إن هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف السودانية، وهناك جهات سياسية تتربص بالثورة، مضيفا أنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة.
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البرهان: جهات سياسية تتربص بثورة السودان

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن "هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف" السودانية، مشيرا إلى "جهات سياسية تتربص بالثورة". وأضاف البرهان في تصريح لـ"العربية"، أنه سيتم "حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة"، مضيفا أنه "لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي". وتابع، هناك عملية تشاور مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير بشان الأسماء التي سيتم ترشيحها للمجلس السيادي".
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