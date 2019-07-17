«هنطقطق زي الفشار».. ناشطون يواجهون الحر بالسخرية

بدأت مصر خلال السنوات الأخيرة تعاني من الاحتباس الحراري وظهر ذلك جليا فى ارتفاع درجات الحرارة هذا العام حتى وصلت اليوم إلى 42 درجة في القاهرة و46 درجة في الصعيد
كعادة المصريين لا يمرون بضائقة أو مشكلة إلا وحولوها لمادة هائلة للسخرية وإطلاق النكات سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعى أو في أثناء التجمعات العائلية والأصدقاء، فخلال السنوات الماضية مرّ المجتمع المصرى بالعديد من الأزمات منها الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وغيرها، ورغم أن هذه الأزمات ألحقت الضرر بهم فإنها لم تخلُ من السخرية، وإطلاق العبارات التى دعت للضحك بدلا من الحزن، وآخر هذه الأزمات ظاهرة الاحتباس الحرارى التى تسببت فى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، والتى واجهها المصريون بالسخرية على صفحات السوشيال ميديا.
حالة الطقس اليوم
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم أن يسود طقس حار على السواحل الشرقية، ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، ويبدأ الانخفاض في درجات الحرارة غربا ويكون معتدل ليلا على جميع الأنحاء.
وتصل درجة الحرارة فى القاهرة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية، فى حين
حالة الطقس اليوم
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم أن يسود طقس حار على السواحل الشرقية، ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، ويبدأ الانخفاض في درجات الحرارة غربا ويكون معتدل ليلا على جميع الأنحاء.
وتصل درجة الحرارة فى القاهرة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية، فى حين تصل العظمى فى بعض مدن الصعيد 46 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية.
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ظاهرة الاحتباس الحراري
وحسب ما أكده العلماء فإن ارتفاع درجة الحرارة ناتج عن ظاهرة الاحتباس الحرارى، التي يعرفها العلماء بأنها ارتفاع فى درجة حرارة الطبقة السفلى من الغلاف الجوى تدريجيّا، خلال الأعوام الماضية التى تتراوح ما بين مائة ومائتى عام، وهو ما يشكل خطورة على العالم، بسبب انبعاث الغازات الدفيئة التى تسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدى إلى ذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه فى البحار والمحيطات.
وتشكل ظاهرة الاحتباس الحرارى خطورة كبيرة على كوكب الأرض وجميع الكائنات الحية، إذ تؤدى انبعاثات الغازات الدفيئة إلى ارتفاع درجة الحرارة، التى قد تؤدى إلى كوارث، منها ذوبان الجليد فى القطبين وبالتالى ارتفاع منسوب البحار العالمى، وينتج عن ذلك غرق عدد من المدن الساحلية العملاقة.
الدراسات التي أجراها العلماء في الهيئة العالمية للتغير المناخى، أكدت أنه من المحتمل أيضا أن يحدث خلل فى فصول السنة، ما بين ارتفاع شديد فى درجات الحرارة أو هطول أمطار، ما يؤدى إلى فيضانات مُدمرة ستنتج عنها كوارث تُهدد الزراعة والثروة السمكية، وانقراض بعض الحيوانات بسبب الخلل فى الأنظمة البيئية.
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ردود فعل ساخرة
وأمام هذه الموجة الحارة، انتشرت التعليقات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ففى تعليق لأحد الناشطين عبر السوشيال ميديا على ذهاب البعض للعمل فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، قال "صباح الخير من لزم داره فهو آمن ومن لزم تكييفه فهو آمن ومن لزم الظل فهو آمن ومن خرج من منزله وتوجه إلى عمله فلا يلومن إلا مديره".
وكان هناك تعليقا موحدا للعشرات من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نصه ""درجتين حرارة كمان وهنطقطق زى الفشار" وهو ما أثار الضحك لدى العديد من متابعى هذه التعليقات، كما علقت إحدى الفتيات قائلة "، "وشى بينزل سمنة من الحر يا ماما".
وأعلن عدد من المواطنين عن أمنيتهم بعودة الشتاء مرة أخرى وذلك من خلال منشور نصه "اللهم بلغنا ديسمبر وبرد ديسمبر"، "الشتاء سافر مش راجع تانى ولا إيه".
كما وجّه البعض تعليقات ساخرة إلى محبى الصيف إذ كتب أحد الناشطين منشورا نصّه "للناس اللى بتكره الشتا وبتموت فى جو الصيف ضميركم مرتاح دلوقتى اتحمصوا بقا".
وبعد الاطلاع على درجات الحرارة المرتفعة فى دول الخليج كتب أحد الأشخاص تعليقا نصه "اللى يشوف حر غيره يهون عليه حره".
كما قام البعض بتصوير معدل درجات الحرارة فى سياراتهم لنشرها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وكتب أحدهم "الحر دا مالوش كبير"، "إحنا بنسيح".
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