«هنطقطق زي الفشار».. ناشطون يواجهون الحر بالسخرية

بدأت مصر خلال السنوات الأخيرة تعاني من الاحتباس الحراري وظهر ذلك جليا فى ارتفاع درجات الحرارة هذا العام حتى وصلت اليوم إلى 42 درجة في القاهرة و46 درجة في الصعيد

تحرير:هالة صقر ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

ارتفاع درجات الحرارة

كعادة المصريين لا يمرون بضائقة أو مشكلة إلا وحولوها لمادة هائلة للسخرية وإطلاق النكات سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعى أو في أثناء التجمعات العائلية والأصدقاء، فخلال السنوات الماضية مرّ المجتمع المصرى بالعديد من الأزمات منها الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وغيرها، ورغم أن هذه الأزمات ألحقت الضرر بهم فإنها لم تخلُ من السخرية، وإطلاق العبارات التى دعت للضحك بدلا من الحزن، وآخر هذه الأزمات ظاهرة الاحتباس الحرارى التى تسببت فى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، والتى واجهها المصريون بالسخرية على صفحات السوشيال ميديا.

حالة الطقس اليوم توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم أن يسود طقس حار على السواحل الشرقية، ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، ويبدأ الانخفاض في درجات الحرارة غربا ويكون معتدل ليلا على جميع الأنحاء. وتصل درجة الحرارة فى القاهرة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية، فى حين