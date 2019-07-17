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«هنطقطق زي الفشار».. ناشطون يواجهون الحر بالسخرية

بدأت مصر خلال السنوات الأخيرة تعاني من الاحتباس الحراري وظهر ذلك جليا فى ارتفاع درجات الحرارة هذا العام حتى وصلت اليوم إلى 42 درجة في القاهرة و46 درجة في الصعيد
تحرير:هالة صقر ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
كعادة المصريين لا يمرون بضائقة أو مشكلة إلا وحولوها لمادة هائلة للسخرية وإطلاق النكات سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعى أو في أثناء التجمعات العائلية والأصدقاء، فخلال السنوات الماضية مرّ المجتمع المصرى بالعديد من الأزمات منها الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وغيرها، ورغم أن هذه الأزمات ألحقت الضرر بهم فإنها لم تخلُ من السخرية، وإطلاق العبارات التى دعت للضحك بدلا من الحزن، وآخر هذه الأزمات ظاهرة الاحتباس الحرارى التى تسببت فى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، والتى واجهها المصريون بالسخرية على صفحات السوشيال ميديا.
حالة الطقس اليوم توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم أن يسود طقس حار على السواحل الشرقية، ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، ويبدأ الانخفاض في درجات الحرارة غربا ويكون معتدل ليلا على جميع الأنحاء. وتصل درجة الحرارة فى القاهرة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية، فى حين
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المستشار-محمد-شيرين-فهمى (2)

إنشاء إدارة جنائية لقضايا الإرهاب بإشراف شيرين فهمي

قرر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء إدارة جنائية مستقلة تسند اليها جميع الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب، بمقر مجمع محاكم طرة بالقاهرة، يُعهد إليها جميع قضايا الإرهاب وكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة. تضمن القرار إسناد الإشراف على المأمورية إلى المستشار محمد شرين فهمي الرئيس بالمحكمة، عضو المكتب الفني، إشرافًا كاملا بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة مع إعطائه جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة.
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رئيس الأركان يبحث مع نظيره السوداني تأمين الحدود ومواجهة الإرهاب

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيس الأركان المشتركة السودانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة "المصرية - السودانية" والذى تستضيفه القاهرة. تناول اللقاء سُبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، واستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة جميع أعمال التسلل والتهريب. كما ترأس رئيسى الأركان الجلسة الختامية للإجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة "المصرية - السودانية"، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية.
مكرم-جاد-الكريم

مكرم جاد الكريم.. عاش ملكا للصورة ومات تائها مع الزهايمر

حالة أشبه بالنفير العام في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر، يوم 6 أكتوبر عام 1981، الجميع يتحرك في خطوط مرسومة ومحددة، الجنود لهم الساحة الواسعة، حرس الرئاسة يؤمن المنصة، بينما الصحفيون والمصورون ينتشرون في الأماكن المخصصة لهم، وفي المشهد يظهر رجل يحمل 4 كاميرات، يتحرك نحو قاعدة خشبية ترتفع عن الأرض مترا ونصف المتر في الجهة المقابلة للمنصة، لم يخطر ببال أي مصور التحرك نحو هذه النقطة، إلا أن مكرم جاد الكريم كان مختلفا بعين ثاقبة وحدس لا يجاريه فيه أحد، يعرف من أين يصنع الحدث وتولد اللقطة.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

من عمر 9 سنوات.. فتح باب التقديم بجامعة الطفل

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي، فتح باب التقدم للانضمام للدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل 2019، اعتبارا من الأحد المقبل. وأوضح صقر، في بيان، الأربعاء، أن برنامج جامعة الطفل، أطلقته الأكاديمية عام 2015، على أن يكون التقدم من خلال الرابط التالي http://childuni.asrt.sci.eg/، ويستقبل هذا العام عدد 3690 طالبًا تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 10 سنوات ونصف من مختلف محافظات الجمهورية في 39 جامعة مصرية حكومية وخاصة ومركز بحثي.
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ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

الأرصاد: غدا انخفاض في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، لسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
ارتفاع-الحرارة-في-انحاء-اوروبا (4)

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا.. والقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (3)

الأرصاد: غدًا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الحر يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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