العسيلي يرد على انتقادات إحراجه لطالب بسبب صورة

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

العسيلي

واجه المطرب محمود العسيلي حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إحراجه لأحد المعجبين عندما طلب منه التقاط صورة في حفله الأخير، حيث وبّخه بطريقة لاذعة أمام الجمهور، قائلا: "حضرتك جامد جدًا! معاك واسطة أو حاجة كده! ولا بتحبني وكل الناس دي بتكرهني! لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها". وبعد تصاعد الانتقادات ضده، رد العسيلي عبر حسابه على موقع "تويتر"، كاشفًا كواليس ما حدث، معتبرًا أن ما يتم تداوله حول رده ليس بالطريقة المنصفة لما حدث.

وكتب العسيلي عبر "تويتر" ردًا على أحد منتقديه: "حضرتك فاهم الموضوع غلط خالص.. دي كانت حفلة كبيرة جدا فيها مئات الطلبة وواحد منهم مصمم يتصور ولو اتصورت معاه مش هاغني لأني لازم أتصور مع كل الناس اللي في الحفلة.. باقوله اشمعنا هاتصور مع حضرتك أنت بس.. من فضلكم ماتحكموش على حاجة أنتوا مش فيها.. هل حضرتك