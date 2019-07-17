تركيا تستقبل الطائرة الروسية الـ13 بمعدات «إس-400»

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

منظومة "إس-400"

وصلت معدات منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية، إلى تركيا، لليوم السادس على التوالي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن عملية شحن معدات منظومة "إس400" ما زالت مستمرة، وأنه في هذا الإطار هبطت الطائرة الـ13 في قاعدة "مرتد" الجوية بالعاصمة أنقرة. والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة. وتعد منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي. ومنذ أن أعلنت تركيا عن عزمها شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية صواريخ إس 400، ودخلت في مشكلات كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية. وألغت الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة