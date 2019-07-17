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تركيا تستقبل الطائرة الروسية الـ13 بمعدات «إس-400»

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
منظومة "إس-400"
منظومة "إس-400"
وصلت معدات منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية، إلى تركيا، لليوم السادس على التوالي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن عملية شحن معدات منظومة "إس400" ما زالت مستمرة، وأنه في هذا الإطار هبطت الطائرة الـ13 في قاعدة "مرتد" الجوية بالعاصمة أنقرة. والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة. وتعد منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.
ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي. ومنذ أن أعلنت تركيا عن عزمها شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية صواريخ إس 400، ودخلت في مشكلات كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية. وألغت الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة
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القوات-التركية-فى-العراق

مقتل نائب القنصل التركي ومرافقيه في إطلاق نار بالعراق

ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق، أن نائب القنصل العام التركي ومرافقيه قتلوا في إطلاق نار في أربيل بالعراق. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن شبكة "رووداو" الكردية "مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار"، مشيرة إلى أن نائب عام القنصل التركي بينهم.
كارينباور 1

كارينباور وزيرة للدفاع.. اختبار جديد لخليفة ميركل

تولت أنجريت كرامب كارينباور، رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منصب وزيرة الدفاع، وسط تحديات كبيرة بانتظارها. أمس الثلاثاء، تمت الموافقة رسميا على تعيين أورسولا فون دير لاين وزيرة الدفاع الألمانية السابقة في منصب رئيسة للمفوضية الأوروبية. وبعد مغادرة فون دير لاين منصبها كوزيرة للدفاع، كان على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تختار وزيرا جديدا للدفاع، ليقع اختيارها على أنجريت كرامب كارينباور، خليفتها المحتملة، ورئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.
ميركل

في عيد ميلادها الـ65.. التكهنات تحيط بصحة ميركل

في نهاية 2017، تمكنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الفوز في الانتخابات العامة، لتشغل منصب المستشارة للمرة الرابعة على التوالي. إلا أنها منذ ذلك الحين، مرت بالعديد من الأزمات، على رأسها الصعوبات التي واجهتها في تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى أزمة المهاجرين. والآن مع احتفالها بعيد ميلادها الخامس والستين، انتشرت العديد من التكهنات حول حالتها الصحية، بعد أن ظهرت في عدة مناسبات رسمية وهي ترتعش. ويبدو أن ما وصلت إليه ميركل الآن من نجاحات سياسية كان له علامات منذ البداية، إذ عُرف عن ميركل منذ نعومة أظافرها حبها للشؤون السياسية.
أنجريت كرامب-كارينباور

تعيين الخليفة المحتملة لميركل وزيرة للدفاع بألمانيا

أفاد بيان رسمي بأن أنجريت كرامب-كارينباور، رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستتولى وزارة الدفاع في ألمانيا، بعد انتخاب أورسولا فون دير لايين التي كانت تشغل هذا المنصب رئيسة للمفوضية الأوروبية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فمن المقرر تعيين كرامب-كارينباور، المعروفة في ألمانيا باسم «آي كاي كاي» و«ميني ميركل»، خلال حفل تسلم وتسليم في برلين، الأربعاء، وفقا لما أكده نائب رئيس مجلس الولايات الألمانية «البوندسرات» في بيان.
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صحف-سعودية

صحف سعودية: بوادر أزمة صامتة تعصف بعلاقات تركيا وقطر

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الشروط البريطانية للإفراج عن السفينة الإيرانية، كما أطلعتنا على مطالبة المملكة لقطر بتسهيل قدوم الحجاج، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "مرونة بريطانية مشروطة حيال السفينة الإيرانية"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن بريطانيا أبدت أمس، مرونة حيال ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، وعرضت تسهيل الإفراج عنها ولكن مقابل شروط.
منظومة إس 400 -مقاتلة إف 35

شحنة ثانية من صواريخ إس 400 تصل تركيا

أعلنت تقارير إعلامية أمريكية، صادرة اليوم السبت، عن أن شحنة ثانية من أجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع إس 400 وصلت، صباح اليوم السبت، إلى قاعدة مورتد الجوية التركية. ووصلت الشحنة الأولى من منظومة صواريخ إس 400 الروسية إلى تركيا، أمس الجمعة، وبعدها بساعات أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة تسلمت الأجزاء الأولى من صفقة إس 400 رسميا. وشهدت العلاقات التركية الأمريكية، توترا على خلفية إصرار الجانب التركي على شراء المنظومة الروسية الاعتراضية.
صواريخ-إس-400

تركيا تتسلم أول شحنة من صواريخ إس 400 الروسية

ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن الشحنة الثانية من منظومة صواريخ إس 400 الروسية وصلت إلى تركيا. وأكدت روسيا، أنباء بدء تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 إلى تركيا، اليوم، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ ساعات، أن أنقرة تسلمت اليوم، الأجزاء الأولى من صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرت حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.
صواريخ-إس-400

سوريا المقصودة.. تركيا تتسلم أولى بطاريات «إس 400»

يبدو أن الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا في طريقها للتصاعد، بعد أن أعلنت أنقرة تسلّمها الشحنات الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400". وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400" تم تسليمها إلى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلنطي، صباح اليوم، وهو الأمر الذي قد يدفع واشنطن إلى تنفيذ تهديداتها وفرض عقوبات على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب خرق حظر شراء الأسلحة الروسية الذي فرضته واشنطن على موسكو.
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