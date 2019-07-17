جريمة

إحالة أوراق «الدكش» للمفتي بقضية قتل ضابط و3 مخبرين

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
محكمة
محكمة
قضت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق محمد حافظ أمين وشهرته «الدكش» وزوج شقيقته «علي سيد رزق» وشهرته «علي السمري»، وعلاء محمود، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي مع استمرار حبس المتهمين وتحديد جلسة 13 من أغسطس المقبل للنطق بالحكم في القضية، التي حازت اهتمام الرأي العام، نظرا لخطورة المتهم والتشكيل العصابي واعتياده جرائم القتل ومقاومة السلطات والاتجار في المواد المخدرة والسلاح، ووجهت إليه المحكمة تهم القتل العمد لضابط وأفراد الشرطة خلال قيامهم بدورية أمنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل على ماهر هلال وزين العابدين عبد المنصف بدوي وخالد على إبراهيم على وإسلام أحمد هاشم، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات. يشار إلى أن أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين لقيامهم بإطلاق النار على دورية أمنية تابعة
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جريمة-الفيوم‎ (4)

«صلى الفجر و7 دقائق».. اعترافات قاتل أسرته بالفيوم

قال "خالد. م. ف. ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة في الفيوم، إنه عاد من السفر ليلة الواقعة، وذهب لشراء ساطور، وسَنّه كي لا يعذب أسرته في أثناء قتلهم ليموتوا بضربة واحدة، ثم عاد لمنزله وجلس وسط أسرته يلاطفهم ويداعبهم حتى ناموا جميعا عدا هو ظل مستيقظا حتى صلى الفجر، ثم استيقظت إحدى بناته وطلبت مياهًا فأحضرها لها ونامت مرة أخرى. وأضاف أمام النيابة العامة أنه استغرق 7 دقائق فقط لتنفيذ جريمته، إذ دقت الساعة الثامنة فاستل الساطور ودخل غرفة بناته وبدأ بقتل زوجته، ثم الطفلة وهي في حضن أمها، ثم قتل الطفلتين الأخريين، وبعدها ذهب إلى غرفة نجله وقتله.
هيروين

ضبط تاجر مخدرات بـ«خرطوش وهيروين» في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية اليوم الأربعاء، من ضبط تاجر مخدرات فى نطاق مركز شرطة القناطر الخيرية قبل ترويج سمومه على عملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث القناطر يفيد ضبط المدعو "محمد ح س - 32 عاما - عاطل" ومقيم المنيرة دائرة المركز، سابق اتهامه في 9 قضايا مخدرات وبحوزته سلاح ناري "خرطوش محلى الصنع" وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن نحو ربع كيلو جرام ومبلغ 170 جنيها وهاتف محمول.
جثة (5)

حبس رجلين وسيدة ذبحوا سائق تاكسي لسرقته بالبحيرة

قررت نيابة مركز دمنهور بالبحيرة، حبس ربة منزل وزوجها وشقيقه؛ لاتهامهم بذبح سائق تاكسي لسرقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ استدرجت ربة المنزل سائق التاكسي بزعم توصيلها إلى محل إقامتها وفى الطريق استوقفه عاطل ومسجل خطر أحدهما زوج ربة المنزل، وفي أثناء سير السائق وبوصوله لمكان مهجور بالطريق الدولي، حاول المتهمون الاستيلاء على السيارة وعند مقاومة السائق قام أحدهم بشل حركة السائق بإيشارب وطعنه الثاني بسلاح أبيض عدة طعنات أودت بحياته، واستولوا على التاكسى ومتعلقاته وألقوا بجثته على أرض زراعية على جانب الطريق.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

تكدس مروري على الدائرى بطريق السويس بسبب تصادم

شهد الطريق الدائري فى الاتجاه القادم من نفق السلام إلى طريق السويس قبل المطار، وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى الطريق، مما تسبب فى إصابة شخصين، وتعطل حركة المرور على الطريق، فيما حضرت سيارة إسعاف لنقل المصابين، وجار الاستعانة بالأوناش والخدمات المرورية، لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة على الطريق، فيما تواصل إدارة مرور القاهرة حملاتها لرصد المخالفات المرورية، ورفع السيارات المتروكة بالشوارع تجنبًا لاستخدامها فى جرائم إرهابية، وسط خطة لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
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جثة-مدفونة-فى-حفرة

«جثة في البير».. جريمة «نسمة والعشيق» في الخيام

أوقف سيارته على حافة الرصيف، أخفض زجاجها ناحيته قليلا، مد يده على التابلوه وأخرج سيجارة كتب عليها أن تحترق، نظر من النافذة يستنشق هواء آخر الليل، نظرة خاطفة تأمل فيها شكل الغيوم التي تنذر بالمطر، ثمة تفكير في حياته لم يدم طويلا، سنين عمره تتسرسب، سفر ومشاوير وعمل ليل نهار، لا جديد يضيف للحياة البهجة ويكسر ملل روتينها، أخذ نفسا عميقا، دخان كثيف يخرج على شكل دوائر اقتحمت الظلام من حوله، مال برأسه على كرسيه، تذكر فتاة رآها في قريته قد وقع في غرامها من نظرة عين، لا يعرف حتى اسمها، ولكن ملامحها باتت محفورة في عقله كالطريق الذي يحفظ دروبه عن ظهر قلب.
القبض على سارقة السيدات بالإسكندرية

تحرش واحتكاك.. أحدث أساليب «عصابات النساء» في السرقة

اختلف أسلوب السرقات وتطورت الجريمة لدى الجنس الناعم وكان الحل الأمثل للعصابات النسائية هو عدم استخدام العنف والعمل بمفردهن دون الاحتياج لرجال فى عملياتهن، ومن هنا تم استغلال قيم ومبادئ المجتمع المصري فى تسهيل جرائمهن، فهناك عصابات اختارت شعار "التحرش هو الحل" وهو الأسلوب الأسهل ويعتمد على مفاجأة الضحية بالصياح عند الاقتراب منه ومن هنا يتعرض لصدمة ولا يفهم ماذا يحدث وخوفا من معاقبة المواطنين بالشارع الرافضين للتحرش بالسيدات ينفذ الضحية ما تطلبه العصابة النسائية.. هكذا سرد لنا مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أحدث أساليب السرقات.
توافد-الجماهير-على الاستاد‎ (4)

ريموت وهاتف.. خطة «الداخلية» لتأمين مباراة مصر وزيمبابوي

أعلنت وزارة الداخلية قائمة ببعض الإرشادات للمواطنين بمناسبة إقامة فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تبدأ اليوم الجمعة، بمباراة كرة القدم بين منتخبي "مصر - زيمبابوى" باستاد القاهرة الدولى، وتم وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والانضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاد. وشملت قائمة الإرشادات، عدم السماح بدخول الاستاد إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع. وتقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 1 مساءً اليوم، على أن تغلق الأبواب فى تمام الساعة 6,30 مساءً
اعدام

إحالة أوراق قاتل «حاملة القرآن» في كفر الشيخ للمفتي

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار محمد زكريا مطحنة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، وخالد محمد صقر، وحاتم حمزة، إحالة أوراق "شعبان م. ج. ع"، 37 سنة، نجار مسلح يقيم بمركز كفر الشيخ، إلى فضيلة المفتي، لإبداء رأيه الشرعي في عقوبة إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل "صابرين مبارك مصطفى"، حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية، والملقبة بـ"حاملة القرآن"، وذلك في أحداث القضية رقم 29595 لسنة 2018 والمقيدة برقم كلي 3353 لسنة 2018 كفر الشيخ.
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