إحالة أوراق «الدكش» للمفتي بقضية قتل ضابط و3 مخبرين

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

محكمة

قضت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق محمد حافظ أمين وشهرته «الدكش» وزوج شقيقته «علي سيد رزق» وشهرته «علي السمري»، وعلاء محمود، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي مع استمرار حبس المتهمين وتحديد جلسة 13 من أغسطس المقبل للنطق بالحكم في القضية، التي حازت اهتمام الرأي العام، نظرا لخطورة المتهم والتشكيل العصابي واعتياده جرائم القتل ومقاومة السلطات والاتجار في المواد المخدرة والسلاح، ووجهت إليه المحكمة تهم القتل العمد لضابط وأفراد الشرطة خلال قيامهم بدورية أمنية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل على ماهر هلال وزين العابدين عبد المنصف بدوي وخالد على إبراهيم على وإسلام أحمد هاشم، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات. يشار إلى أن أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين لقيامهم بإطلاق النار على دورية أمنية تابعة

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل على ماهر هلال وزين العابدين عبد المنصف بدوي وخالد على إبراهيم على وإسلام أحمد هاشم، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.



يشار إلى أن أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين لقيامهم بإطلاق النار على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة بناحية سرياقوس، ما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب جورجي، معاون مباحث المركز، و3 من المخبرين، وإصابة النقيب محمد عزمي معاون المباحث، و2 من المخبرين، فضلا عن تزعم المتهم الأول تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم البلطجة وفرض النفوذ والإتاوات وجرائم القتل والترويع وحيازة السلاح.



