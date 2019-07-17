جريمة

«صلى الفجر و7 دقائق».. اعترافات قاتل أسرته بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
محل الواقعة
محل الواقعة
قال "خالد. م. ف. ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة في الفيوم، إنه عاد من السفر ليلة الواقعة، وذهب لشراء ساطور، وسَنّه كي لا يعذب أسرته في أثناء قتلهم ليموتوا بضربة واحدة، ثم عاد لمنزله وجلس وسط أسرته يلاطفهم ويداعبهم حتى ناموا جميعا عدا هو ظل مستيقظا حتى صلى الفجر، ثم استيقظت إحدى بناته وطلبت مياهًا فأحضرها لها ونامت مرة أخرى. وأضاف أمام النيابة العامة أنه استغرق 7 دقائق فقط لتنفيذ جريمته، إذ دقت الساعة الثامنة فاستل الساطور ودخل غرفة بناته وبدأ بقتل زوجته، ثم الطفلة وهي في حضن أمها، ثم قتل الطفلتين الأخريين، وبعدها ذهب إلى غرفة نجله وقتله.
وكشف "خالد" أنه بعدما انتهى من قتل أسرته جميعًا، عاد لغرفة زوجته وترك الساطور بجوارها، ثم ذهب إلى الحمام وغسل يديه، ثم عاد وأخذ الساطور وألقى عليهم نظرة الوداع، وبعدها ذهب إلى الشرطة ليخبرهم بما فعل في أسرته، وسلّم سلاح الجريمة، مؤكدا أنه ارتكب الواقعة وهو في كامل قواه العقلية حتى تتم محاكمته وإعدامه
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محاكمة لجين

إحالة أوراق «الدكش» للمفتي بقضية قتل ضابط و3 مخبرين

قضت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق محمد حافظ أمين وشهرته «الدكش» وزوج شقيقته «علي سيد رزق» وشهرته «علي السمري»، وعلاء محمود، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي مع استمرار حبس المتهمين وتحديد جلسة 13 من أغسطس المقبل للنطق بالحكم في القضية، التي حازت اهتمام الرأي العام، نظرا لخطورة المتهم والتشكيل العصابي واعتياده جرائم القتل ومقاومة السلطات والاتجار في المواد المخدرة والسلاح، ووجهت إليه المحكمة تهم القتل العمد لضابط وأفراد الشرطة خلال قيامهم بدورية أمنية.
هيروين

ضبط تاجر مخدرات بـ«خرطوش وهيروين» في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية اليوم الأربعاء، من ضبط تاجر مخدرات فى نطاق مركز شرطة القناطر الخيرية قبل ترويج سمومه على عملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث القناطر يفيد ضبط المدعو "محمد ح س - 32 عاما - عاطل" ومقيم المنيرة دائرة المركز، سابق اتهامه في 9 قضايا مخدرات وبحوزته سلاح ناري "خرطوش محلى الصنع" وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن نحو ربع كيلو جرام ومبلغ 170 جنيها وهاتف محمول.
جثة (5)

حبس رجلين وسيدة ذبحوا سائق تاكسي لسرقته بالبحيرة

قررت نيابة مركز دمنهور بالبحيرة، حبس ربة منزل وزوجها وشقيقه؛ لاتهامهم بذبح سائق تاكسي لسرقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ استدرجت ربة المنزل سائق التاكسي بزعم توصيلها إلى محل إقامتها وفى الطريق استوقفه عاطل ومسجل خطر أحدهما زوج ربة المنزل، وفي أثناء سير السائق وبوصوله لمكان مهجور بالطريق الدولي، حاول المتهمون الاستيلاء على السيارة وعند مقاومة السائق قام أحدهم بشل حركة السائق بإيشارب وطعنه الثاني بسلاح أبيض عدة طعنات أودت بحياته، واستولوا على التاكسى ومتعلقاته وألقوا بجثته على أرض زراعية على جانب الطريق.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

تكدس مروري على الدائرى بطريق السويس بسبب تصادم

شهد الطريق الدائري فى الاتجاه القادم من نفق السلام إلى طريق السويس قبل المطار، وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى الطريق، مما تسبب فى إصابة شخصين، وتعطل حركة المرور على الطريق، فيما حضرت سيارة إسعاف لنقل المصابين، وجار الاستعانة بالأوناش والخدمات المرورية، لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة على الطريق، فيما تواصل إدارة مرور القاهرة حملاتها لرصد المخالفات المرورية، ورفع السيارات المتروكة بالشوارع تجنبًا لاستخدامها فى جرائم إرهابية، وسط خطة لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
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جريمة-الفيوم‎ (4)

النيابة تصرح بدفن جثامين ضحايا «مذبحة الفيوم»

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، في الساعات فجر اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثامين الخمس ضحايا حادث "مذبحة الفيوم" بعد الانتهاء من تشريح الجثامين وبيان أسباب وتوقيت الوفاة. واستلمت أسرتي الزوجة القتيلة والزوج جثامين ذويهم فجر اليوم، وتم دفنهم في مقابر الأسرة بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، وأخذوا واجب العزاء على المقابر وانصرفوا دون الحديث مع أحد سوى تكرارهم بأنّ نجلهم برئ من تهمة قتل أسرته التي كان يحبها كثيرًا.
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حبس قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم 4 أيام

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، مساء الإثنين حبس "خالد م ف ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني. كما قررت النيابة تحريز الساطور المستخدم في الحادث، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي، لمطابقة الدماء التي لطخته بدماء الضحايا الخمسة، وللتأكد من أنّه هو المستخدم في الحادث من عدمه، بالإضافة إلى رفع البصمات عليه والتأكد من أنها للقاتل وأنّه لا توجد عليه بصمات أخرى، وفي حالة وجود بصمات أخرى يتم تحديد صاحبها.
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متفوق وخلوق.. من هو قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم؟

هزّت جريمة قتل قام بها مدرس لغة إنجليزية ضد زوجته وأبنائه الأربعة، محافظة الفيوم، خصوصا بعدما علموا أنّ القاتل أزهري ويُعرف بالتدين وحسن الأخلاق. "التحرير" تواصلت مع أحد أقارب القاتل الذي رفض ذكر اسمه، والذي قال إنّ "خالد م ف ع" (القاتل) ولد في قرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، ويبلغ من العمر (36 عامًا)، من أسرة بسيطة ويعمل والده "حلاقًا" ورغم ذلك كان متفوقًا بالدراسة وكان ملتحق بالأزهر وأصبح مُدرسًا للغة الإنجليزية، ويشتهرون بحُسن الخُلق والسمعة الطيبة بين الجيران، وشديدي التدين والأخلاق، وكان حريصًا على تحفيظ أبنائه القرآن منذ طفولتهم.
العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (3)

الطب الشرعي يعاين جثث ضحايا «مذبحة الفيوم»

انتقل فريق من الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بمحافظة الفيوم، منذ قليل، إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، لمعاينة جثامين 5 أشخاص لأم وأبنائها الأربعة بعدما أقدم زوجها على قتلها هي وأبنائها بساطور خلال نومهما، وذلك لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة وتوقيت قتلهم. كما طلب المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، من مباحث قسم أول الفيوم سرعة إنهاء التحريات حول الواقعة والتوصل لمُهددي الزوج، وبيان صحة أقوال الزوج القاتل من عدمها، مع اصطحابه لتمثيل جريمته، كما أمر بتحريز السلاح المستخدم في الواقعة ورفع بصمات القاتل من عليه.
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