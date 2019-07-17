جريمة

«عايزة أشرب يابابا».. تفاصيل جديدة في مذبحة الفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
محل الواقعة
محل الواقعة
قال "خالد. م. ف. ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة في الفيوم، إنه عاد من السفر ليلة الواقعة، وذهب لشراء ساطور، وسَنّه كي لا يعذب أسرته في أثناء قتلهم ليموتوا بضربة واحدة، ثم عاد لمنزله وجلس وسط أسرته يلاطفهم ويداعبهم حتى ناموا جميعا عدا هو ظل مستيقظا حتى صلى الفجر، ثم استيقظت إحدى بناته وطلبت مياهًا فأحضرها لها ونامت مرة أخرى. وأضاف أمام النيابة العامة أنه استغرق 7 دقائق فقط لتنفيذ جريمته، إذ دقت الساعة الثامنة فاستل الساطور ودخل غرفة بناته وبدأ بقتل زوجته، ثم الطفلة وهي في حضن أمها، ثم قتل الطفلتين الأخريين، وبعدها ذهب إلى غرفة نجله وقتله.
وكشف "خالد" أنه بعدما انتهى من قتل أسرته جميعًا، عاد لغرفة زوجته وترك الساطور بجوارها، ثم ذهب إلى الحمام وغسل يديه، ثم عاد وأخذ الساطور وألقى عليهم نظرة الوداع، وبعدها ذهب إلى الشرطة ليخبرهم بما فعل في أسرته، وسلّم سلاح الجريمة، مؤكدا أنه ارتكب الواقعة وهو في كامل قواه العقلية حتى تتم محاكمته وإعدامه
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برلمان-الكويت. (1)

حبس وإبعاد مصري اخترق موقع مجلس الأمة الكويتي

أيدت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، برئاسة المستشار عادل الهويدي، أمس الثلاثاء، حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مصري يعمل في مجلس الأمة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لقيامه باختراق الشبكة المعلوماتية لمجلس الأمة وإيقاف حسابات "الأدمن" أثناء إلقاء سمو الأمير كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.
سلع-غذائية

لانشون وجبنة رومي.. ضبط 70 طن سلع فاسدة في الشرقية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، نتائج الحملات التي شنتها المديرية على مدار الأسبوعين الماضيين، على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومباحث التموين ومديريتي الشئون الصحية والطب البيطري، بالإضافة إلى إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار، ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجاري.
قضية-اطفال-التهريب

محاكمة تأديبية لـ3 موظفين ببورسعيد بسبب فيديو «أطفال التهريب»

قرر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة ثلاثة من العاملين بمحافظة بورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية نشر مقطع فيديو حِواري مع عدد من الأطفال المقبوض عليهم بتهمة التهريب الجمركي على الصفحة الرسمية للمحافظة، ينطوي على الإساءة لأولئك الأطفال وانتهاك حقوق الطفل. وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية هم كل من إخصائية إعلام، ومدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، ومحلل نظم ومدخل بيانات بالبوابة الإلكترونية بمحافظة بورسعيد.
سائق شبرا القتيل

دماء وزغاريد.. قصة ذبح «الشيخ علي» بساحل شبرا (صور)

شوارع ارتوت بالدم، وقلوب لا تعرف الرحمة، وبشر ساروا خلف خطوات الشيطان ومهد لهم الطريق، جمعهم الشر، وحجز الغل مكانا في قلوبهم القاسية، وكان الانتقام غايتهم المنشودة، يجيدون العنف، بينما«الشيخ علي» يسبق الخير خطواته، سلاحه هو نقاء قلبه، ولكن حظه العثر أوقعه في ثمة أشرار لم يتركوه وقدره، قتلوه ورقصوا على جثته، ودقت الطبول فرحا بموته، ومازالت دماؤه شاهدة على جريمتهم على حافة رصيف الموت تاركا خلفه خمسة أولاد، وحزن بين كل من يعرفه على طريقة قتله البشعة التي خلت من الرحمة.
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جريمة-الفيوم‎ (4)

النيابة تصرح بدفن جثامين ضحايا «مذبحة الفيوم»

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، في الساعات فجر اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثامين الخمس ضحايا حادث "مذبحة الفيوم" بعد الانتهاء من تشريح الجثامين وبيان أسباب وتوقيت الوفاة. واستلمت أسرتي الزوجة القتيلة والزوج جثامين ذويهم فجر اليوم، وتم دفنهم في مقابر الأسرة بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، وأخذوا واجب العزاء على المقابر وانصرفوا دون الحديث مع أحد سوى تكرارهم بأنّ نجلهم برئ من تهمة قتل أسرته التي كان يحبها كثيرًا.
جريمة-الفيوم‎ (1)

حبس قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم 4 أيام

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، مساء الإثنين حبس "خالد م ف ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني. كما قررت النيابة تحريز الساطور المستخدم في الحادث، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي، لمطابقة الدماء التي لطخته بدماء الضحايا الخمسة، وللتأكد من أنّه هو المستخدم في الحادث من عدمه، بالإضافة إلى رفع البصمات عليه والتأكد من أنها للقاتل وأنّه لا توجد عليه بصمات أخرى، وفي حالة وجود بصمات أخرى يتم تحديد صاحبها.
العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (5)

متفوق وخلوق.. من هو قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم؟

هزّت جريمة قتل قام بها مدرس لغة إنجليزية ضد زوجته وأبنائه الأربعة، محافظة الفيوم، خصوصا بعدما علموا أنّ القاتل أزهري ويُعرف بالتدين وحسن الأخلاق. "التحرير" تواصلت مع أحد أقارب القاتل الذي رفض ذكر اسمه، والذي قال إنّ "خالد م ف ع" (القاتل) ولد في قرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، ويبلغ من العمر (36 عامًا)، من أسرة بسيطة ويعمل والده "حلاقًا" ورغم ذلك كان متفوقًا بالدراسة وكان ملتحق بالأزهر وأصبح مُدرسًا للغة الإنجليزية، ويشتهرون بحُسن الخُلق والسمعة الطيبة بين الجيران، وشديدي التدين والأخلاق، وكان حريصًا على تحفيظ أبنائه القرآن منذ طفولتهم.
العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (3)

الطب الشرعي يعاين جثث ضحايا «مذبحة الفيوم»

انتقل فريق من الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بمحافظة الفيوم، منذ قليل، إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، لمعاينة جثامين 5 أشخاص لأم وأبنائها الأربعة بعدما أقدم زوجها على قتلها هي وأبنائها بساطور خلال نومهما، وذلك لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة وتوقيت قتلهم. كما طلب المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، من مباحث قسم أول الفيوم سرعة إنهاء التحريات حول الواقعة والتوصل لمُهددي الزوج، وبيان صحة أقوال الزوج القاتل من عدمها، مع اصطحابه لتمثيل جريمته، كما أمر بتحريز السلاح المستخدم في الواقعة ورفع بصمات القاتل من عليه.
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