مدبولي لـ«الوزراء»: «نحن نسير على الطريق السليم»

تحرير:أ.ش.أ ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة نجحت في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تبنتها في برنامجها الذي اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج، مؤكداً في سياق حديثه أنه سيُحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ عدة سنوات مضت، ومشددًا في الوقت نفسه على أن هذه النتائج الإيجابية جاءت كثمرة للجهد الكبير الذي بذله الزملاء أعضاء الحكومة، من خلال العمل بروح منظومة الفريق الواحد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعيّ لمجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي تم خلاله استعراض المؤشرات الإيجابية للأداء المالي، والتي نجحت الحكومة في تحقيقها، خلال العام المالي 2018/2019.وأضاف مدبولي، أن المجموعة الاقتصادية شرفت بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،