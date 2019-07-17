حازم إمام للمحمدي: أي لاعب يقف أمام الجمهور ليس ذكيا

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

أحمد المحمدي

يرى حازم إمام، عضو اتحاد الكرة السابق، أن أحمد المحمدي، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، ونادي أستون فيلا الإنجليزي، تعامل بشكل خاطئ مع جماهير الفراعنة خلال كأس أمم إفريقيا 2019. وقال حازم إمام: "أنت كلاعب بالطبع تشعر بالضيق من انتقادات الجمهور في الملعب وأعرف أن كل لاعب له طاقة تحمل معينة وأن هناك بعض اللاعبين لا يتحملون ذلك الضغط، وأحيانا كنا نفوز ونجد الجمهور ينتقدنا وكنا نشعر بالاستغراب، لكن المحمدي يعرف جيدا أنه أخطأ، أي لاعب يقف أمام الجمهور ليس ذكيا، الجمهور بمثابة مقياسك فهو من يجعلك تلعب أو لا".

وأضاف قائد الزمالك السابق، في تصريحات تليفزيونية: "جمهور الزمالك قال لي كفاية وكانوا ما يقرب من 500 شخص فقط شكرتهم وذهبت لم أقل لهم من أنتم؟، وأنا أحب الجمهور لأن هو من صنع اسم حازم إمام وهو من علاه وهو من انتقده ورفعه للأعلى مجددا، حازم إمام لم يصنعه سوى الجمهور فالجمهور هو من يكبر اسمك". كما تطرق

وأضاف قائد الزمالك السابق، في تصريحات تليفزيونية: "جمهور الزمالك قال لي كفاية وكانوا ما يقرب من 500 شخص فقط شكرتهم وذهبت لم أقل لهم من أنتم؟، وأنا أحب الجمهور لأن هو من صنع اسم حازم إمام وهو من علاه وهو من انتقده ورفعه للأعلى مجددا، حازم إمام لم يصنعه سوى الجمهور فالجمهور هو من يكبر اسمك".



كما تطرق حازم إمام أيضا للحديث عن أزمة عمرو وردة واصطدام أحمد المحمدي بالجماهير، مؤكدا: "وافقت على قرار استبعاد وردة، وتحدثت مع وكيله ممدوح عيد وأبلغته بضرورة عقاب اللاعب، ولكنني لست مشرفا على المنتخب، فاستبعاد وردة ثم إعادته مجددا قرار تم بعيدا عن أعضاء اتحاد الكرة، وأؤكد كنت ضد قرار عودته".

