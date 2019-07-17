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أزمات محمود العسيلي مستمرة.. متهم بالعنصرية والغرور

ردود فعل محمود العسيلي على العديد من المواقف التى يتعرض لها لم تكن مناسبة وعرضته لهجوم قاسٍ من الجمهور، إذ لم يختَر كلماته بعناية فى أكثر من موقف
تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
مقطع فيديو تم تداوله بكثرة خلال الساعات الماضية للفنان محمود العسيلي من إحدى حفلاته، يظهر خلاله وهو يحرج شابا من الحضور بعدما طلب منه التقاط صورة تذكارية معه، فجاء رد العسيلي صادما، إذ قال: "حضرتك معاك واسطة أو جامد جدا مثلا، يعني إنت اللي بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت مع حضرتك لازم أتصور مع كل الناس دي"، وهو ما أثار غضب الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبوا للفاعل صفتي التكبر والغرور، خاصة أن نجاح الفنان يأتي من جمهوره ومحبيه وينبغي أن يعاملهم بطريقة أفضل.
المذيعة لميس سلامة شاركت الجمهور انتقاد العسيلي، وكتبت عبر "إنستجرام": "خسارة يا عسيلي، طريقتك في التعامل مع الناس في الحفلات والأفراح هتخسرك كتير، ولولا الناس والشخص ده تحديدًا اللي أنت أحرجته وكسرت بخاطره ماكنتش هتوصل للي وصلتله، وأنا واحدة من الناس اللي بتعشق أغاني عسيلي، بس شوفته بنفسي في كذا مناسبة
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مشوار عمرو دياب في 36 عاما| من «يا طريق» لـ«أنا غير»

في منتصف الثمانينيات، ظهر على الساحة الغنائية مطرب شاب، بورسعيدي، اتُهم بأنه أحد أهم الأسماء التي تُساهم في تدمير ذوق المستمع العربي، إلا أنه لم يعبأ بهذه الاتهامات، أكمل مشواره وطريقه حتى بات أهم مطربي الوطن العربي، وأحد أهم المجددين في الأغنية والموسيقى العربية طوال مشوار امتد لـ36 عامًا، هذا النجم هو عمرو دياب، الذي أصبح الرمز الأول للاستمرارية، والمحافظة على النجاح، رغم مرور السنوات، وتقدُمه في العمر، وكثرة الأقاويل حوله دائمًا، ونجح في أن يكون مطربًا لكل الأجيال ولجميع الأذواق.
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