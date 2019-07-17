أزمات محمود العسيلي مستمرة.. متهم بالعنصرية والغرور

ردود فعل محمود العسيلي على العديد من المواقف التى يتعرض لها لم تكن مناسبة وعرضته لهجوم قاسٍ من الجمهور، إذ لم يختَر كلماته بعناية فى أكثر من موقف
مقطع فيديو تم تداوله بكثرة خلال الساعات الماضية للفنان محمود العسيلي من إحدى حفلاته، يظهر خلاله وهو يحرج شابا من الحضور بعدما طلب منه التقاط صورة تذكارية معه، فجاء رد العسيلي صادما، إذ قال: "حضرتك معاك واسطة أو جامد جدا مثلا، يعني إنت اللي بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت مع حضرتك لازم أتصور مع كل الناس دي"، وهو ما أثار غضب الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبوا للفاعل صفتي التكبر والغرور، خاصة أن نجاح الفنان يأتي من جمهوره ومحبيه وينبغي أن يعاملهم بطريقة أفضل.
المذيعة لميس سلامة شاركت الجمهور انتقاد العسيلي، وكتبت عبر "إنستجرام": "خسارة يا عسيلي، طريقتك في التعامل مع الناس في الحفلات والأفراح هتخسرك كتير، ولولا الناس والشخص ده تحديدًا اللي أنت أحرجته وكسرت بخاطره ماكنتش هتوصل للي وصلتله، وأنا واحدة من الناس اللي بتعشق أغاني عسيلي، بس شوفته بنفسي في كذا مناسبة
المذيعة لميس سلامة شاركت الجمهور انتقاد العسيلي، وكتبت عبر "إنستجرام": "خسارة يا عسيلي، طريقتك في التعامل مع الناس في الحفلات والأفراح هتخسرك كتير، ولولا الناس والشخص ده تحديدًا اللي أنت أحرجته وكسرت بخاطره ماكنتش هتوصل للي وصلتله، وأنا واحدة من الناس اللي بتعشق أغاني عسيلي، بس شوفته بنفسي في كذا مناسبة إزاي بيحرج الناس وزعلت جدا، راجع نفسك يا نجم وأجبر بخاطر اللي بيحبوك وبيساندوك وفرحهم".
العسيلى خرج عن صمته بعد موجة الانتقادات التي وجهت له، ورد عبر حسابه بـ"تويتر" على تساؤل أحد الجمهور عن سبب ما فعله، وأوضح: "حضرتك فاهم الموضوع غلط خالص.. دى كانت حفلة كبيرة جدا فيها مئات الطلبة وواحد منهم مصمم يتصور ولو اتصورت معاه مش هغنى لأنى لازم أتصور مع كل الناس اللى فى الحفلة.. بأقوله إشمعنا هتصور مع حضرتك إنت بس.. من فضلكم متحكموش على حاجة إنتم مش فيها.. وشكرا".
وهذه ليست المرة الأولى التى يتعامل فيها العسيلي بأسلوب يعرضه للانتقاد، ومن المواقف التي أوضعت الفنان في أزمات:
وصف ميريام فارس بـ«الكارتة»
رفض العسيلي تصريحات الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعدم إحيائها حفلات فى مصر لأنها ثقيلة على البلد، ولكن رده لم يكن مناسبا، فقد وصفها بـ«الكارتة»، حيث كتب على حسابه بموقع «تويتر»: «كارتة وخانفة.. عشان كدا إنتِ تقيلة على مصر».
ورغم انتقادات الجمهور لميريام آنذاك، فإن تعليق العسيلي ضدها عرضه لانتقادات، وطُلب منه الاعتذار بشكل واضح، لأن ما ذكره لا يصح أن يأتي على لسان فنان مشهور، واستجاب وكتب: «إلى كل البني آدمين اللي شعرهم كيرلي أو أكرت، أحب أقولكم إن أمي شعرها أكرت، وأنا كنت أكرت قبل ما أبقى أقرع، بأعتذر لو سببت أي حساسية.. الموضوع مالوش أي دعوة بشعركم التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كده».
وتابع: «أنا بأحب الشعر الكيرلي، وأول حب في حياتي كان شعرها كيرلي، وممكن أعمل أغنية عن الشعر الكيرلي.. الحمد لله العنصرية عمرها ما كانت من صفاتي.. كلنا بني آدمين سواسية، ربنا خلقنا كلنا زي بعض فينا من جماله وخلقه واختلافنا قي الشكل وفي الفكر وفي الدين وفي الثقافة بيحلينا أكتر مش بيوحشنا».
رد قاسٍ على معجبة
فى الفترة الأخيرة نشر محمود العسيلي أكثر من صورة له مع "ميكب أرتيست" شهيرة، وعلقت إحدى متابعات الفنان على إحدى صوره معها قائلة: "ما هو يا تعلن علاقتك بيها زي البني آدمين، أو تبطل تنزل صور زي دي"، وجاء رد العسيلي قاسيًا وكتب: "أستاذة فرعونة، حضرتك مش ملاحظة إنك حشرية زيادة عن اللزوم وبتحشري نفسك في حاجات وخصوصيات بجد إنتِ ملكيش أي دعوة بيها، وأول مرة أعرف إن الفراعنة بيحطوا مناخيرهم في اللي ملهمش فيه"، وبعدما تعرض للانتقادات على تعليقه، قام بحذفه.
هجوم على الشعراء الشباب
هاجم العسيلي الشعراء والملحنين الشباب الذين يحاولون التواصل معه من أجل مساعدتهم وعرض كلماتهم وألحانهم عليه، والبحث عن فرصة، وسخر منهم وكتب عبر "تويتر": "الإخوة اللي عايزين يبقوا ملحنين أو شعراء اللي بيبعتوا على الواتسآب الخاص ويكلمك فجأة على أنه متربي معاك وإنكم كنتم مع بعض في المدرسة ويبعتلك إسهال من الأغاني، وسبحان الله كلهم الجو بتاعك ولايقين عليك وباعتهملك مخصوص.. بلوك مع جزيل الشكر".
تعليق العسيلي عرّضه لهجوم كبير، وغضب منه الجمهور واتهمه بالتكبر والغرور، وطُلب منه أن يعيد حساباته وأن يتذكر كيف كانت بدايته قبل أن يحقق شهرة كبيرة الآن.
ولم يتقبل «العسيلي» الاتهامات الموجهة إليه، ورد على منتقديه: «واضح من رد الفعل على التويتة الأخيرة أن الناس مابتفهمش يعني إيه خصوصية بني آدم، ومش فاهمين برضو الفئة اللي أنا بتكلم عليها من الناس اللي بتطاردك على تليفونك والواتسآب بتاعك بشكل جنوني، وطلعت أنا جالد المواهب الشابة ومغرور وتنك وشايف نفسي ومدّعي».