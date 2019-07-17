أزمات محمود العسيلي مستمرة.. متهم بالعنصرية والغرور

ردود فعل محمود العسيلي على العديد من المواقف التى يتعرض لها لم تكن مناسبة وعرضته لهجوم قاسٍ من الجمهور، إذ لم يختَر كلماته بعناية فى أكثر من موقف

تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

محمود العسيلي

مقطع فيديو تم تداوله بكثرة خلال الساعات الماضية للفنان محمود العسيلي من إحدى حفلاته، يظهر خلاله وهو يحرج شابا من الحضور بعدما طلب منه التقاط صورة تذكارية معه، فجاء رد العسيلي صادما، إذ قال: "حضرتك معاك واسطة أو جامد جدا مثلا، يعني إنت اللي بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت مع حضرتك لازم أتصور مع كل الناس دي"، وهو ما أثار غضب الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبوا للفاعل صفتي التكبر والغرور، خاصة أن نجاح الفنان يأتي من جمهوره ومحبيه وينبغي أن يعاملهم بطريقة أفضل.

المذيعة لميس سلامة شاركت الجمهور انتقاد العسيلي، وكتبت عبر "إنستجرام": "خسارة يا عسيلي، طريقتك في التعامل مع الناس في الحفلات والأفراح هتخسرك كتير، ولولا الناس والشخص ده تحديدًا اللي أنت أحرجته وكسرت بخاطره ماكنتش هتوصل للي وصلتله، وأنا واحدة من الناس اللي بتعشق أغاني عسيلي، بس شوفته بنفسي في كذا مناسبة