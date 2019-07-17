فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

بهاء الدين محمد يهاجم أصالة: النفوس والفلوس وحشة

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
بهاء الدين محمد
بهاء الدين محمد
هاجم الشاعر بهاء الدين محمد، المطربة السورية أصالة، بعدما قامت صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، بحظر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي، لأغنية "اتهمتك" التي كتب لها كلماتها قبل سنوات وطرحتها ضمن ألبوم "يا مجنون" عام 1999. وكتب عبر "فيسبوك": "صفحة أصالة قفلت صوتها وده قمة قلة الوعي والاحترام والطمع، دي أغاني بيكسبوا منها بقالهم سنين عايزين إيه تاني؟ بالرغم إنهم لا يملكوا حقوق كتير زي فيسبوك ويوتيوب لأن ماكانش وقتها الحقوق دي موجودة، ولكن مطربة بتمنع صوتها إنه يوصل للناس، وبأمانة شرف لناس كتير إني بشير أعمالي معاهم هنا ليكم".
وأضاف بهاء الدين محمد: "أصالة بتقفل صوتها وبتعمل بلوك لأغنية بصوتها وبتعمل بلوك لفيديو على صفحة مين! هو ده الفن؟ هل محمد عبد الوهاب ولا بليغ حمدي أو غيرهم من المحترمين لما كانوا حتى بيغنوا أغنية من ألحانهم كان ممكن يمنعهم حد؟ أغرب حاجة باشوفها إن في بعض الأوقات المطرب أو المطربة بيقفل صوته بنفسه وعجبي!". تابع:
اقرأ المزيد
عمرو-دياب

صيف الهضبة.. عمرو دياب يطرح بوستر ألبوم «أنا غير»

بدأ الميجا ستار عمرو دياب، الترويج والدعاية لألبومه الغنائي الجديد "أنا غير"، والمقرر طرحه في الصيف الجاري لعام 2019، برعاية شركة "فودافون". ونشر الهضبة، اليوم الأربعاء، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، البوستر الأول للألبوم الجديد، من إنتاج شركته "ناي"، وظهر خلاله مرتديا جاكيت باللون الأزرق، وقميص بُني اللون، ونظارة شمس سوداء، وبشعر قصير، مصحوبًا بتعليق: "الصيف مابيبدأش من غير عمرو دياب.. تابعونا علشان تسمعوا ألبوم الهضبة الجديد (أنا غير) قبل أي حد، من إنتاج Nay، صيف الهضبة".
محمود-العسيلى

العسيلي يرد على انتقادات إحراجه لطالب بسبب صورة

واجه المطرب محمود العسيلي حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إحراجه لأحد المعجبين عندما طلب منه التقاط صورة في حفله الأخير، حيث وبّخه بطريقة لاذعة أمام الجمهور، قائلا: "حضرتك جامد جدًا! معاك واسطة أو حاجة كده! ولا بتحبني وكل الناس دي بتكرهني! لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها". وبعد تصاعد الانتقادات ضده، رد العسيلي عبر حسابه على موقع "تويتر"، كاشفًا كواليس ما حدث، معتبرًا أن ما يتم تداوله حول رده ليس بالطريقة المنصفة لما حدث.
حسين-الجسمى

حسين الجسمي يرد على شائعة وفاته: الله خير الحافظين

أُشيع خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة النجم الإماراتي حسين الجسمي، في أحد المستشفيات، وحرص المكتب الفني لمجموعة MBC السعودية على إيضاح الحقيقة، من خلال شذى قطان، المذيعة بمحطة راديو بانوراما FM، التابع لمجموعة mbc، عبر "تويتر"، أن تكذب خبر الوفاة، قائلة: "بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبرًا كاذبًا ادعى وفاة الفنان حسين الجسمي، ينفي المكتب الفني في مجموعة إم بي سي هذا الخبر، وقد أجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات، زياد حمزة اتصالًا هاتفيًا بالنجم الكبير الذي استنكر بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة".
اقرأ المزيد من الأخبار
اصالة

أصالة ترد على شائعة وفاتها: أنا موجودة وبخير

ردت الفنانة أصالة نصري، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن وفاتها في العاصمة السورية دمشق، وأعربت عن استيائها بعد ترديد هذه الأنباء في الساعات الماضية، وطلبت الدعاء لمن روج الشائعة بأن يدخل قلبه النور، ونشرت أصالة صورة لها بالأحمر عبر حسابها بموقع "إنستجرام" معلقة عليها: "أنا موجودة بينكم، وما فيني إلا الخير، شكرا لكل من اهتم فيني وقلق، وبالنسبة للناس اللي طلعت الإشاعة البشعة، الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية".
وائل-كفورى

وائل كفوري يستعد لحفله الأول في السعودية

يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء حفله الأول في المملكة العربية السعودية، الشهر الجاري، ضمن فعاليات "موسم جدة" بدعم من الهيئة العامة للترفيه. وأعلن الحساب الرسمي للمهرجان عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن النجم اللبناني سيشارك في المهرجان من خلال حفل بتاريخ 14 يوليو على مسرح الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ومن جانبه روج "كفوري" لحفل "ملك الرومانسية" بالسعودية، ونشر عبر حسابه بـ"إنستجرام"، بوستر الليلة المنتظرة، ودشّن هاشتاج "#وائل_كفوري_في جدة".
نشوى-مصطفى

شاهد.. نشوى مصطفى تهدد زوجة ابنها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغنية قدمتها الفنانة نشوى مصطفى في حفل زفاف ابنها عبدالرحمن وعروسه، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي. الأغنية التي اتسمت بالطابع الكوميدي، كانت عبارة عن "تهديدات" وجهتها الحماة، نشوى مصطفى، إلى زوجة ابنها، منة، فتقول: "خدي مني نصيحة صريحة، اسمعي كلامي أنا هبقى ماما التانية.. منة منة ريحي باله.. منة منة ربي عياله"، وسط تفاعل الحضور الكبير مع الأغنية، كما أنها اقتربت من حاجز المليون مشاهدة، على إحدى قنوات موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وذلك في أقل من يوم منذ نشرها.
اصالة

النجوم و«غطاء الزجاجة».. أصالة تخوض أول تحدٍّ

من وقت لآخر يظهر تحدٍّ جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ينتشر بسرعة الصاروخ فور إقدام المشاهير والنجوم العالميين على خوضه، ومع تداول تلك الفيديوهات والصور يبدأ النجوم العرب فى تقليد الفكرة، فبعد تحدي «رقصة الكيكي» التي شارك فيها الغالبية العظمى من الفنانين والأشخاص العاديين، ظهر تحدّ جديد، هو "bottle cap challenge" ويعنى «تحدي غطاء الزجاجة» حيث يقوم المشارك فى التحدى بنشر فيديو لنفسه تم تصويره بأسلوب التصوير البطيء "slow motion" وهو يقوم بركلة خلفية لإزالة غطاء غير مغلق بإحكام عن زجاجة، وذلك دون تحريك الزجاجة ذاتها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org