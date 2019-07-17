بهاء الدين محمد يهاجم أصالة: النفوس والفلوس وحشة

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

بهاء الدين محمد

هاجم الشاعر بهاء الدين محمد، المطربة السورية أصالة، بعدما قامت صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، بحظر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي، لأغنية "اتهمتك" التي كتب لها كلماتها قبل سنوات وطرحتها ضمن ألبوم "يا مجنون" عام 1999. وكتب عبر "فيسبوك": "صفحة أصالة قفلت صوتها وده قمة قلة الوعي والاحترام والطمع، دي أغاني بيكسبوا منها بقالهم سنين عايزين إيه تاني؟ بالرغم إنهم لا يملكوا حقوق كتير زي فيسبوك ويوتيوب لأن ماكانش وقتها الحقوق دي موجودة، ولكن مطربة بتمنع صوتها إنه يوصل للناس، وبأمانة شرف لناس كتير إني بشير أعمالي معاهم هنا ليكم".

وأضاف بهاء الدين محمد: "أصالة بتقفل صوتها وبتعمل بلوك لأغنية بصوتها وبتعمل بلوك لفيديو على صفحة مين! هو ده الفن؟ هل محمد عبد الوهاب ولا بليغ حمدي أو غيرهم من المحترمين لما كانوا حتى بيغنوا أغنية من ألحانهم كان ممكن يمنعهم حد؟ أغرب حاجة باشوفها إن في بعض الأوقات المطرب أو المطربة بيقفل صوته بنفسه وعجبي!". تابع: