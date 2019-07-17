قريبا تتم زراعة شرائح إلكترونية في مخ البشر بالروبوت

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

روبوت

أطلقت شركة Neuralink المتخصصة في تقنيات الأعصاب، والتابعة لشركة Elon Musk أول إعلان عام رئيسي لها، حيث كشفت عن "خيوط مرنة" مصممة لربط الدماغ البشري مباشرة بجهاز الكمبيوتر، بهدف مساعدة المصابين بالشلل النصفي على التحكم في أجهزة الكمبيوتر من خلال أجهزة قابلة للزرع في الدماغ، ويمكن أن تحسن يومًا ما طريقة تفكير البشر وتواصلهم. وقال إيلون ماسك، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة، أمس، في سان فرانسيسكو، إن الشريحة ستساعد "في الحفاظ على عقل الإنسان وتعزيزه وفي النهاية تحقق نوعا من التعايش مع الذكاء الاصطناعي".

وتتمثل مهمة الروبوت في قدرته على الوصول إلى الدماغ، وزرع شريحة إلكترونية حجمها من 4 لـ6 ميكرومتر، في أحد الأجزاء التي يمكنها قراءة الإشارات الكهربائية الخاصة بالمخ، ومن خلالها يمكن للشريحة معرفة ما يفكر فيه صاحبها وما يخطط لفعله، ومن ثم تقوم بتوجيهه لمستشعرات حركة حوله لا سلكيا. وتمت تجربة الشريحة