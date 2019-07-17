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قريبا تتم زراعة شرائح إلكترونية في مخ البشر بالروبوت

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
روبوت
روبوت
أطلقت شركة Neuralink المتخصصة في تقنيات الأعصاب، والتابعة لشركة Elon Musk أول إعلان عام رئيسي لها، حيث كشفت عن "خيوط مرنة" مصممة لربط الدماغ البشري مباشرة بجهاز الكمبيوتر، بهدف مساعدة المصابين بالشلل النصفي على التحكم في أجهزة الكمبيوتر من خلال أجهزة قابلة للزرع في الدماغ، ويمكن أن تحسن يومًا ما طريقة تفكير البشر وتواصلهم. وقال إيلون ماسك، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة، أمس، في سان فرانسيسكو، إن الشريحة ستساعد "في الحفاظ على عقل الإنسان وتعزيزه وفي النهاية تحقق نوعا من التعايش مع الذكاء الاصطناعي".
وتتمثل مهمة الروبوت في قدرته على الوصول إلى الدماغ، وزرع شريحة إلكترونية حجمها من 4 لـ6 ميكرومتر، في أحد الأجزاء التي يمكنها قراءة الإشارات الكهربائية الخاصة بالمخ، ومن خلالها يمكن للشريحة معرفة ما يفكر فيه صاحبها وما يخطط لفعله، ومن ثم تقوم بتوجيهه لمستشعرات حركة حوله لا سلكيا. وتمت تجربة الشريحة
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لتسهيل الوصول إلى المحادثات.. تويتر تطلق موقعا جديدا

تبدأ تويتر في إطلاق موقعها بشكل جديد بعد تحديثه وتجديده ليصبح أسرع وأسهل في التصفح وأكثر تخصيصاً، ويتميز الموقع بمظهر وشكل محدث يتماشى مع تطبيق "تويتر" على الأجهزة الأخرى، مما يسهل الوصول إلى بعض ميزاتك المفضلة، مع مزيد من الخيارات لتتمكن من تخصيصه بما يناسبك، وقالت تويتر: "لقد عملنا لفترة على اختبار جوانب التصميم الجديد حتى نتمكن من التأكد من أن الموقع الجديد يعكس كيفية استخدامك لـ«تويتر»، وبفضل مئات الآلاف من الردود التي تلقيناها خلال تلك الاختبارات، ستسهم ميزات Twitter.com في تسهيل الوصول إلى المحادثات ومتابعتها، وجعلها أكثر متعة".
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مقارنة بالفيديو.. Realme 3 Pro يتفوق على أقوى 3 هواتف في فئته

السوق المصرية كبيرة جدا وتستهلك سنويًا قرابة 18 مليون هاتف محمول، ولكن تبقى الفئة المتوسطة الأكثر استهلاكًا للهواتف الذكية، وهي الفئة التي تأتي متطلباتها في الشريحة السعرية بين 3500 جنيه وحتى 6 آلاف جنيه، لذلك تسعى كافة الشركات المصنعة للهواتف الذكية في السوق المصرية لطرح أجهزة تتناسب مع تلك الشريحة السعرية، وفي ظل تنوع الشركات وكثرتها يظل المستهلك في حيرة الاختيار بين متطلباته اليومية، لذا في هذا التقرير نرصد تجارب عملية لأبرز 4 هواتف في الفئة السعرية المتوسطة، وهي شاومي Redmi note 7 وهواوي Y9 Prime وسامسونج A50 وريل مي 3Pro.
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Realme تكشف عن أول صورة بدقة 64 ميجابكسل في العالم

كشفت شركة Realme الناشئة في سوق الهواتف الذكية عن أول صورة في العالم يتم التقاطها بكاميرا بدقة 64 بكسل بهاتف محمول، وأعلنت رسميا عن خطتها لإطلاق هاتف ذكي بكاميرا رباعية 64 MP، خلال النصف الثاني من هذا العام، ومنذ انطلاقها تلتزم ريلمي بإتاحة تجربة "Dare-to-Leap" أو القفزة الجريئة عن طريق طرح هواتف بإمكانيات رائدة ومظهر جذاب وأسعار مناسبة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وتعتمد realme فى الكاميرا المطورة على مستشعر Isocell Bright GW1 الذي كشفت عنه Samsung مؤخرا، والذى يسمح بالتقاط صور أكبر وأكثر دقة.
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