حازم إمام: محمد صلاح ليس لاعبا مستهترا

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

حازم إمام - محمد صلاح

أبدى حازم إمام، عضو اتحاد الكرة السابق، اندهاشه من الانتقادات الموجهة لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد الخروج من دور الـ16 بكأس الأمم 2019. وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: "أستغرب تلك الانتقادات بشدة أشعر ببعض الشماتة خاصة مع سحب لقب فخر العرب منه ومعايرته بأن رياض محرز وساديو ماني سيلعبان نهائي كأس أمم إفريقيا وهو لا، وأستطيع القول إن صلاح خاض نهائي البطولة في 2017 ومحرز وماني جلسا في منازلهما، الكرة أحيانا تكون فيها جيدا وأحيانا أخرى لا فلا يجب أن تهين لاعبا كي يظهر بشكل جيد".

وشدد عضو اتحاد الكرة السابق: "صلاح ليس لاعبا مستهترا سجل هدفين وصنع أكثر من فرصة أمام جنوب إفريقيا لكن نعم هو لم يكن صلاح الذي نراه في ليفربول ولكن هو لا يلعب حوله في المنتخب نفس لاعبي ليفربول". وأضاف حازم إمام: "هناك مقياس نقيس عليه الكرة وحينها نقيم صلاح، صلاح سبب مباشر في تأهلنا لكأس العالم وبلوغنا

وشدد عضو اتحاد الكرة السابق: "صلاح ليس لاعبا مستهترا سجل هدفين وصنع أكثر من فرصة أمام جنوب إفريقيا لكن نعم هو لم يكن صلاح الذي نراه في ليفربول ولكن هو لا يلعب حوله في المنتخب نفس لاعبي ليفربول".



وأضاف حازم إمام: "هناك مقياس نقيس عليه الكرة وحينها نقيم صلاح، صلاح سبب مباشر في تأهلنا لكأس العالم وبلوغنا نهائي أمم إفريقيا 2017 والمشكلة هنا في مصر إننا نحب بشدة أو نكره بشدة".



وخرج المنتخب الوطني من دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر حتى الـ19 من يوليو الجاري، على يد جنوب إفريقيا، عقب الهزيمة بهدف نظيف، وعقب الهزيمة أعلن اتحاد الكرة إقالة خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة وجهازه المعاون، كما قدم جميع أعضاء الجبلاية الاستقالة.

