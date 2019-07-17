دماء وزغاريد.. قصة ذبح «الشيخ علي» بساحل شبرا (صور)

خلاف بين والد المتهمين والمجني عليه أثناء ثورة يناير انتهى بمقتل والدهم وأولاده اعتقدوا أنه من قتل والدهم وبعد سنوات ذبحوه في الشارع..وشاهد:"دبحوه ودبحوا عجول وعملوا عزا"
شوارع ارتوت بالدم، وقلوب لا تعرف الرحمة، وبشر ساروا خلف خطوات الشيطان ومهد لهم الطريق، جمعهم الشر، وحجز الغل مكانا في قلوبهم القاسية، وكان الانتقام غايتهم المنشودة، يجيدون العنف، بينما«الشيخ علي» يسبق الخير خطواته، سلاحه هو نقاء قلبه، ولكن حظه العثر أوقعه في ثمة أشرار لم يتركوه وقدره، قتلوه ورقصوا على جثته، ودقت الطبول فرحا بموته، ومازالت دماؤه شاهدة على جريمتهم على حافة رصيف الموت تاركا خلفه خمسة أولاد، وحزن بين كل من يعرفه على طريقة قتله البشعة التي خلت من الرحمة.
قبل سنوات حط "علي فرغلي" رحاله بمنطقة الساحل بشبرا قادما من عمق الصعيد من بلدته أبو تيج بمحافظة أسيوط، صحبة زوجاته وأولاده، وامتلك عدة أفران عيش في المنطقة في المقابل كان "الشيخ علي حسن" القادم أيضا من الصعيد من بلدته في مركز أخميم بسوهاج يمتلك محل زيوت سيارات في نفس المنطقة فضلا عن عمله سائقا على سيارات
قبل سنوات حط "علي فرغلي" رحاله بمنطقة الساحل بشبرا قادما من عمق الصعيد من بلدته أبو تيج بمحافظة أسيوط، صحبة زوجاته وأولاده، وامتلك عدة أفران عيش في المنطقة في المقابل كان "الشيخ علي حسن" القادم أيضا من الصعيد من بلدته في مركز أخميم بسوهاج يمتلك محل زيوت سيارات في نفس المنطقة فضلا عن عمله سائقا على سيارات النقل، ومرت الأيام حتي جاءت ثورة يناير وفي أثناء الانفلات الأمني استنجد أهالي الشارع بالشيخ علي لمنع عمال في الفرن التي يمتلكها علي فرغلي من تحميل الدقيق المدعم لفرن سياحي آخر ومن هنا بدأت الأحداث الساخنة.
وصل المعلم فرغلي للشارع وأطلق الرصاص من سلاحه وانتهت المعركة بإصابة أحد الأهالي والشيخ علي حسن وأيضا على فرغلي، ونقلوا الثلاثة للمستشفى ولكن صاحب الفرن توفي طيلة تلك المدة كان أولاد على فرغلي يشكون أن الشيخ على حسن هو من قتل والدهم ومرت السنين إلا أن يوم الجمعة الماضي كان الشيخ علي على مفاجأة من العيار الثقيل.
هجم أولاد على فرغلي على "الشيخ علي"وبدأوا في توجيه عدة طعنات له في الشارع أمام المارة ثم أخذوه في سيارة وذهبوا به حيا ينزف إلي الشارع الذي يسكنون به وهناك استكملوا وصلة من الطعنات انتهت بذبحه والتمثيل بجثته وسط زغاريد انطلقت من بيت على فرغلي فرحا بالثأر.
"التحرير" كانت في الشارع الذي شهد بداية الواقعة لكشف كواليس الجريمة البشعة على لسان الشهود والأهالي حيث تخيم الصدمة على الجميع.
في البداية قال أحمد حسين، ابن عم المجني عليه: الشيخ علي عنده 42 سنة وبيشتغل سواق وفاتح محل زيوت وكان فيه خلاف قديم بينه وبين ولاد علي فرغلي كان معتقدين إن الشيخ علي قتل والدهم في ثورة يناير لما منع هو وأهالي الشارع عمال في الفرن إنهم ياخدوا الدقيق المدعم من الفرن البلدي لفرن سياحي ملك على فرغلي في نفس المنطقة هنا".
وتابع «وصل علي فرغلي ونزل من على "فيسبا" ومعاه ابن عمه وكان معاه سلاح ضرب طلقة أصابت واحد من سكان الشارع وطلقتين أصابوا الشيخ على حسن والناس اشتبكت معاهم وأثناء الاشتباكات أصيب علي فرغلي ومات بعدها ولاده بلغوا إن أبوهم مات في الثورة وإن فيه ناس اتهجموا عليه وقتلوه وهو بيبيع عيش للناس وخدوا تعويض وبعدها مشيوا من هنا وسكنوا في شارع تاني وكان عندهم شك طول الوقت إن الشيخ علي هو اللي قتل أبوهم".
وعن يوم الواقعة الأخيرة قال الشاهد «يوم الجمعة ساب ولاده عندي وقالي رايح مشوار والساعة عشرة إلا تلت بالليل وهو راجع كانوا المتهمين متربصين له دخلوا الشارع بعربيتين كان عددهم 7 أشخاص وفي حتة ضلمة هجموا عليه 3 من ورا ضهره وأنهالوا عليه بالطعنات وركبوه العربية بالإكراه وخدوه على الشارع اللي فيه بيتهم والفرن بتاعهم وهناك قتلوه في الشارع وفيه جرح ذبحي في رقبته مكنتش قادر أشوفه المنظر كان بشع وغرقان في دمه..كانوا بيقولوا إحنا خدنا حقنا".
واستطرد "الستات كانت بتزغرد في الشارع وعرفنا إنهم اتصلوا بأهلهم في الصعيد وجابوا طبل ودبحوا 3 عجول وعملوا عزا هناك..الشيخ علي كان طيب وفي حاله وبتاع ربنا والناس كلها هنا في المنطقة بتحبه قتلوه غدر ويتموا عياله الخمسة".
ياسر هريدي محامي المجني عليه أكد أن أهلية علي فرغلي قالوا إنهم متأكدين من أن الشيخ علي حسن هو من قتل والدهم أثناء ثورة يناير على الرغم من وجود ناس كانت تقف من بعيد وتحمل أسلحة ولأن الشيخ علي كان متأكدا من براءته من قتل علي فرغلي حاول تسليم نفسه لمديرية الأمن وبسبب حالة الفوضى في ذلك الوقت تم رفض طلبه".
وأضاف "أثق في أجهزة الأمن في سرعة ضبط الجناة لأن عدم القبض عليهم سيكون سببا في الثأر".