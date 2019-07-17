جريمة

دماء وزغاريد.. قصة ذبح «الشيخ علي» بساحل شبرا (صور)

خلاف بين والد المتهمين والمجني عليه أثناء ثورة يناير انتهى بمقتل والدهم وأولاده اعتقدوا أنه من قتل والدهم وبعد سنوات ذبحوه في الشارع..وشاهد:"دبحوه ودبحوا عجول وعملوا عزا"
تحرير:محمد أبو زيد ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
المجني عليه
المجني عليه
شوارع ارتوت بالدم، وقلوب لا تعرف الرحمة، وبشر ساروا خلف خطوات الشيطان ومهد لهم الطريق، جمعهم الشر، وحجز الغل مكانا في قلوبهم القاسية، وكان الانتقام غايتهم المنشودة، يجيدون العنف، بينما«الشيخ علي» يسبق الخير خطواته، سلاحه هو نقاء قلبه، ولكن حظه العثر أوقعه في ثمة أشرار لم يتركوه وقدره، قتلوه ورقصوا على جثته، ودقت الطبول فرحا بموته، ومازالت دماؤه شاهدة على جريمتهم على حافة رصيف الموت تاركا خلفه خمسة أولاد، وحزن بين كل من يعرفه على طريقة قتله البشعة التي خلت من الرحمة.
قبل سنوات حط "علي فرغلي" رحاله بمنطقة الساحل بشبرا قادما من عمق الصعيد من بلدته أبو تيج بمحافظة أسيوط، صحبة زوجاته وأولاده، وامتلك عدة أفران عيش في المنطقة في المقابل كان "الشيخ علي حسن" القادم أيضا من الصعيد من بلدته في مركز أخميم بسوهاج يمتلك محل زيوت سيارات في نفس المنطقة فضلا عن عمله سائقا على سيارات
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برلمان-الكويت. (1)

حبس وإبعاد مصري اخترق موقع مجلس الأمة الكويتي

أيدت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، برئاسة المستشار عادل الهويدي، أمس الثلاثاء، حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مصري يعمل في مجلس الأمة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لقيامه باختراق الشبكة المعلوماتية لمجلس الأمة وإيقاف حسابات "الأدمن" أثناء إلقاء سمو الأمير كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.
سلع-غذائية

لانشون وجبنة رومي.. ضبط 70 طن سلع فاسدة في الشرقية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، نتائج الحملات التي شنتها المديرية على مدار الأسبوعين الماضيين، على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومباحث التموين ومديريتي الشئون الصحية والطب البيطري، بالإضافة إلى إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار، ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجاري.
قضية-اطفال-التهريب

محاكمة تأديبية لـ3 موظفين ببورسعيد بسبب فيديو «أطفال التهريب»

قرر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة ثلاثة من العاملين بمحافظة بورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية نشر مقطع فيديو حِواري مع عدد من الأطفال المقبوض عليهم بتهمة التهريب الجمركي على الصفحة الرسمية للمحافظة، ينطوي على الإساءة لأولئك الأطفال وانتهاك حقوق الطفل. وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية هم كل من إخصائية إعلام، ومدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، ومحلل نظم ومدخل بيانات بالبوابة الإلكترونية بمحافظة بورسعيد.
جريمة-الفيوم‎ (4)

«عايزة أشرب يابابا».. تفاصيل جديدة في مذبحة الفيوم

قال "خالد. م. ف. ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة في الفيوم، إنه عاد من السفر ليلة الواقعة، وذهب لشراء ساطور، وسَنّه كي لا يعذب أسرته في أثناء قتلهم ليموتوا بضربة واحدة، ثم عاد لمنزله وجلس وسط أسرته يلاطفهم ويداعبهم حتى ناموا جميعا عدا هو ظل مستيقظا حتى صلى الفجر، ثم استيقظت إحدى بناته وطلبت مياهًا فأحضرها لها ونامت مرة أخرى. وأضاف أمام النيابة العامة أنه استغرق 7 دقائق فقط لتنفيذ جريمته، إذ دقت الساعة الثامنة فاستل الساطور ودخل غرفة بناته وبدأ بقتل زوجته، ثم الطفلة وهي في حضن أمها، ثم قتل الطفلتين الأخريين، وبعدها ذهب إلى غرفة نجله وقتله.
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زجاجات-مولوتوف

«ابني بيموت»| مأساة طالب شوهته فتاة بسبب شهامته -صور

كعادته كل صباح ينتظر "علي" أصدقاءه أسفل منزله قبل الذهاب لأداء الامتحانات، لكن صباح الثلاثاء الماضي لم يكن كسابقيه، بعدما شاهد الشاب مشاجرة بين جامعي القمامة أمام مقهى "شرف" بمنطقة شبرا الخيمة، وحاول أحدهم وشقيقته حرق طفل بالنار، فتدخل الشاب وطالبهم بالتوقف عما هما بصدد ارتكابه، فتطورت الأحداث سريعًا ووقعت مشاجرة بينهم، سحبت على أثرها الفتاة زجاجة مولوتوف حارقة، وألقتها على "علي" ليتجمع قاطنو المنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة على صرخاته من شدة ألم الحروق التي أصابت جسده.
القبض-على-متهم

سرقة وحرق جثة.. بلطجي وصديقته وراء قتل عجوز السويس

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، اليوم الإثنين، من كشف لغز العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 67 عامًا، تعرضت للقنل وإشعال النيران في جسدها، داخل شقتها بمدينة المني السكنية بحي فيصل بالسويس، وتم اكتشاف جثتها بعد السيطرة على الحريق، إذ تلقى اللواء محمد جاد، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن السويس، إخطارًا من مأمور قسم شرطة فيصل، بتعرض وحدة سكنية لحريق، وعثر على متوفية داخل الوحدة السكنية بعد إخماد الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
خطف- (2)

"خلافات وفدية وعقم".. جرائم خطف ضحيتها "أحباب الله"

فدية وخلافات وآثار، وعدم القدرة على الإنجاب، جرائم ترتكب ضحيتها "أحباب الله" جرائم خطف الأطفال طلت بوجهها القبيح في الآونة الأخيرة وشهد العام الحالي العديد من الجرائم كان أشهرها والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد تداول فيديو ضبط مجموعة من الأعراب لشاب من منطقة الواحات قبل ذبحه لطفل صغير لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية الحقيقية الواقعة، سبقتها واقعة خطف طفل وذبح بعدما طلب الخاطفون مقايضة الطفل بتمثالين أثريين من والده، وآخر تلك الجرائم كانت في مستشفى قصر العيني بعدما خطفت سيدة رضيعا لعدم قدرتها على الإنجاب.
حبس-كلابشات

يا سهرة ماتمت..فضيحة مهندس سقط في كمين «فتاة فيسبوك»

تتكرر حوادث استدراج أشخاص بدعوى ممارسة الحب الحرام والراغبين فى المتعة الحرام، ولم تختلف تفاصيلها فى كل مرة، وتعاد المشاهد بنفس أركان الجريمة ولكن باختلاف الشخصيات فقط. وتزايدت تلك الوقائع خلال الفترة الأخيرة وذلك نتيجة اليقظة الأمنية واستمرار رجال الشرطة فى مطاردة الخارجين عن القانون ومتابعة عتاة الإجرام عقب خروجهم من السجون، ومن هنا تلجأ تلك العصابات لسرقة وابتزاز المواطنين وهى الوسيلة الأفضل على الإطلاق، وتعد مضمونة عقب استدراج الضحية عن طريق سيدة، ولم يفق المجني عليه إلا وهو فى الكمين وتصويره عارياً والحصول على أمواله.
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