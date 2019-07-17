حاملا رسالة من السيسي.. رئيس المخابرات العامة يزور جنوب السودان

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة

توجه اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، صباح اليوم الأربعاء، إلى جوبا، في زيارة سريعة، التقى خلالها سيلفا كير رئيس جنوب السودان، إذ نقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتناول الملفات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما التقى رئيس جهاز المخابرات العامة، أيضا، بنظيره في جنوب السودان، لإجراء مباحثات ثنائية لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين. وكان الرئيس السيسي، قد استقبل في يونيو الماضي، توت جلواك مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، بحضور اللواء عباس كامل.

وأكد السيسي حرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جمهورية جنوب السودان ودعم عملية السلام بها، فضلا عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية.وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن