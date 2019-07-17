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حاملا رسالة من السيسي.. رئيس المخابرات العامة يزور جنوب السودان

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة
اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة
توجه اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، صباح اليوم الأربعاء، إلى جوبا، في زيارة سريعة، التقى خلالها سيلفا كير رئيس جنوب السودان، إذ نقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتناول الملفات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما التقى رئيس جهاز المخابرات العامة، أيضا، بنظيره في جنوب السودان، لإجراء مباحثات ثنائية لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين. وكان الرئيس السيسي، قد استقبل في يونيو الماضي، توت جلواك مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، بحضور اللواء عباس كامل.
وأكد السيسي حرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جمهورية جنوب السودان ودعم عملية السلام بها، فضلا عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية.وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن
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التأمين-الصحي-ببورسعيد (11)

بمناسبة العيد.. 750 جنيهًا مكافأة للعاملين بالتأمين الصحي

قررت رئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتورة سهير عبد الحميد، اليوم الأربعاء، صرف مكافأة لجميع العاملين بالهيئة وفروعها ووحداتها بواقع شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 750 جنيها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبحسب قرار المكافأة، فإنه من المقرر أن تصرف لجميع العاملين المعينيين والمتعاقدين كل الوقت، والمنتدبين والمعارين للعمل بالهيئة الموجودين بالخدمة حتى اليوم. كما يستثنى من هذه المكافأة؛ المحالون إلى المحكمة الجنائية، الموقوفون عن العمل، المعارون والمنتدبون للعمل خارج الهيئة، المتعاقدون بنظام الفترات أو الاستدعاءات.
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الوزراء: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لطلاب شمال سيناء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2018 - 2019 بمحافظة شمال سيناء. وأوضح المجلس أن القرار يأتي مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وتحقيقًا للعدالة التعليمية.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: انخفاض نسب البطالة إلى 8.9% في أواخر 2018

أعلنت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مضيفاً أننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو فى موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%، موضحا أن هيكل النمو تحسن وأصبح أكثر استدامة وتنوعا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%. جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعيّ، نتائج الأداء المالى لعام 2018/2019 ومستهدفات موازنة 2019/2020.
رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء» يوافق على مشروع قانون لتسوية المنازعات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة، ومنها الموافقة على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذي يأتي في 34 مادة عبر أربعة فصول، تمت صياغتها لتنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة لتسوية المنازعات في المواد المدنية والتجارية.
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مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي: السيسي يحرص أن تكون مصر قاعدة صناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، عقب توقيع الجانب المصري اتفاقية تعاون مع شركة بوش الألمانية للأجهزة المنزلية بمدينة شتوتجارت الألمانية، لإقامة أول مجمع صناعي للشركة في العاشر من رمضان، وذلك على هامش زيارته لألمانيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وخلال المؤتمر أكد رئيس الوزراء، على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون مصر قاعدة انطلاق صناعية دولية ليس للشرق الأوسط أو القارة الإفريقية فحسب، بل للعالم أجمع.
عبد الفتاح السيسى (5)

السيسي يستقبل المبعوث الشخصي لرئيس غينيا بيساو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المبعوث الشخصي لرئيس جمهورية غينيا بيساو والمستشار الخاص له، وذلك حسبما ذكر التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، دون مزيد من التفاصيل. يذكر أنه أمس الأحد، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حول التنقيب عن البترول والغاز وخطط توصيل الغاز الطبيعي للمساكن.
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10 لجان تستقبل طلبات تعويض أبناء النوبة المهجرين

تستقبل 10 لجان تابعة للتضامن الاجتماعي بدائرة مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة وبمدينة أسوان، وجامعة أسوان بدائرة محافظة أسوان، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، أبناء النوبة المهجرين ممن لم يسبق لهم التعويضات التي قررتها الدولة، عند إنشاء خزان أسوان ومشروع السد العالي، لإبداء رغباتهم في التعويضات السكنية، أوالزراعية، أو المالية، لتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، وفاءً من الدولة لتضحيات أبناء النوبة المهجرين خلال القرن الماضي، وكشف محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، أنه سيتم تلقى طلبات التعويضات لمدة 3 أسابيع.
اجتماع السيسى مع وزيرى الاثار والسياحة

السياحة والآثار على مائدة الرئيس: المتحف المصري الكبير والترويج السياحي أهم الملفات

في الاتحادية وعلى مائدة الرئاسة اجتمعت ملفات السياحة والآثار أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عُقد اليوم اجتماع حضره الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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