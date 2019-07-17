محاكمة تأديبية لـ3 موظفين ببورسعيد بسبب فيديو «أطفال التهريب»

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

أحد أطفال التهريب

قرر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة ثلاثة من العاملين بمحافظة بورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية نشر مقطع فيديو حِواري مع عدد من الأطفال المقبوض عليهم بتهمة التهريب الجمركي على الصفحة الرسمية للمحافظة، ينطوي على الإساءة لأولئك الأطفال وانتهاك حقوق الطفل. وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية هم كل من إخصائية إعلام، ومدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، ومحلل نظم ومدخل بيانات بالبوابة الإلكترونية بمحافظة بورسعيد.

وأشار إلى أن النيابة الإدارية تلقت بلاغا من المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدد من الأطفال المقبوض عليهم في واقعة تهريب، وذلك بتصويرهم وإجراء حوار معهم بخصوص الواقعة المقبوض عليهم بشأنها بمعرفة المتهمة الأولى، وأن الأمر ينطوي على الإساءة لكرامة