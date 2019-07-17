محاكمة تأديبية لـ3 موظفين ببورسعيد بسبب فيديو «أطفال التهريب»

قرر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة ثلاثة من العاملين بمحافظة بورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية نشر مقطع فيديو حِواري مع عدد من الأطفال المقبوض عليهم بتهمة التهريب الجمركي على الصفحة الرسمية للمحافظة، ينطوي على الإساءة لأولئك الأطفال وانتهاك حقوق الطفل.
وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية هم كل من إخصائية إعلام، ومدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، ومحلل نظم ومدخل بيانات بالبوابة الإلكترونية بمحافظة بورسعيد.
وأشار إلى أن النيابة الإدارية تلقت بلاغا من المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدد من الأطفال المقبوض عليهم في واقعة تهريب، وذلك بتصويرهم وإجراء حوار معهم بخصوص الواقعة المقبوض عليهم بشأنها بمعرفة المتهمة الأولى، وأن الأمر ينطوي على الإساءة لكرامة
وأشار إلى أن النيابة الإدارية تلقت بلاغا من المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدد من الأطفال المقبوض عليهم في واقعة تهريب، وذلك بتصويرهم وإجراء حوار معهم بخصوص الواقعة المقبوض عليهم بشأنها بمعرفة المتهمة الأولى، وأن الأمر ينطوي على الإساءة لكرامة وحقوق الطفل ويشكّل مخالفة لالتزامات مصر الدولية باتفاقية حقوق الطفل، وبالمخالفة أيضا لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وكشفت التحقيقات عن أنه تم ضبط عدد من الأطفال من قبل شرطة أمن الموانئ ببورسعيد والتحفظ عليهم بتهمة التسلل من المنطقة الجمركية وتم التحفظ على البضائع المهربة وتحرير محاضر الضبط الجمركية لهم، وتم نقل الأطفال المقبوض عليهم إلى مقر محافظة بورسعيد قبل العرض على النيابة العامة المختصة دون الحصول على إذن منها بذلك، وتم تمكين المختصين بالمحافظة من تصوير مقطع فيديو لهم وهم مكبّلو الأيدي بالقيود الحديدية، وإجراء حوار معهم والتهكم عليهم حال كونهم أطفالا ودون السن القانونية وبالمخالفة لقانون الطفل.
وتبين من التحقيقات قيام المتهمة الأولى بالتعامل بأسلوب غير لائق مع الأطفال المقبوض عليهم في واقعة تهريب جمركي، وذلك بإجراء حوار مصور معهم ينطوي على السخرية والتهكم عليهم وهم مكبلو الأيدي بالقيود الحديدية حال كون الأطفال المذكورين دون سن 18 عاما، كما قام المتهم الثاني بتكليف المتهم الثالث بنشر الفيديو المحتوي على الحوار الذي أجرته المتهمة الأولى مع الأطفال المذكورين وهم مكبلون بالقيود الحديدية وقيام المتهم الثالث بنشر ذلك الفيديو عبر الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما يعد إهانة لكرامتهم وتشهيرا بهم وحال كون الأطفال المذكورين دون السن القانونية، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الطفل.
وبمواجهة النيابة للمتهمين بما نسب إليهم، كل في حدود اختصاصه، انتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة بإرسال صورة من مذكرة القضية إلى اللواء مساعد وزير الداخلية للرقابة والتفتيش لإعمال شؤونه حيال قيام المختصين بإدارة شرطة أمن الموانئ ببورسعيد بنقل الأطفال المنوه عنهم لديوان عام المحافظة والسماح باستجوابهم وإجراء حوار إعلامي معهم وتصويره بالفيديو حال كونهم مقبوضا عليهم ومكبلي الأيدي بالقيود الحديدية، وذلك قبل العرض على النيابة العامة المختصة ودون الحصول على إذن منها بذلك.