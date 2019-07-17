التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة باتجاه جازان

تحرير:التحرير ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

طائرة مسيرة

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار "مسيّرة"، أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من صنعاء، صباح الأربعاء، باتجاه مدينة جازان جنوبي السعودية. وأوضح العقيد المالكي، أنه "في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين". وأضاف، أن "هذه المحاولات تكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيات وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية".

وأشار المالكي إلى أن الطائرة التي أطلقها إرهابيو الحوثي كانت تستهدف الأعيان المدنية في مدينة جازان، جنوبي السعودية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).ويأتي إسقاط الطائرة الجديدة فيما صرح المالكي أن قوات التحالف تمكنت مساء أمس الثلاثاء، من "اعتراض وإسقاط 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية