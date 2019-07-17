رياضة

حازم إمام: الجبلاية المسؤول الأول عن إخفاق الفراعنة

١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يرى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، أن الجبلاية تتحمل المسؤولية الأكبر في إخفاق الفراعنة وخروجهم من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية. وسرد حازم أخطاء اتحاد الكرة، قائلا إنه المسؤول الأول عن خروج المنتخب من كأس الأمم، يليه الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري ثم اللاعبون الذين لم يكن بعضهم على قدر المسؤولية. وواصل: "الهجوم الزائد على أي شخص أو جهة يدفعها للارتباك (التلويش)، وعند إدارة الأزمة أوقات تتصرف بشكل خاطئ تحت ضغط سواء من جانب اللاعب أو رئيس النادي أو أي مسؤول، لكننا نتعرض لكم شائعات غير عادية بعد الخروج من كأس الأمم".
وأشار حازم إمام: "العمل العام في مصر أصبح صعبا جدا خاصة بعد 2011، فالأندية والاتحادات تتعرض لهجوم دائم سواء في حالة الفوز أو الخسارة، وبعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم في روسيا، أبلغت هاني أبوريدة رئيس الاتحاد نيتي في الاستقالة، لقد كنت مكتئبا ومحبطا بعد العروض السيئة للمنتخب، لذا بقيت في روسيا
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