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«الوزراء» يوافق على مشروع قانون لتسوية المنازعات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر
تحرير:أ.ش.أ ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة، ومنها الموافقة على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذي يأتي في 34 مادة عبر أربعة فصول، تمت صياغتها لتنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة لتسوية المنازعات في المواد المدنية والتجارية.
ونص مشروع القانون على أن يُعمل بأحكام هذا القانون، عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، وكذا المنازعات التي تختص بها المحاكم
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بمناسبة العيد.. 750 جنيهًا مكافأة للعاملين بالتأمين الصحي

قررت رئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتورة سهير عبد الحميد، اليوم الأربعاء، صرف مكافأة لجميع العاملين بالهيئة وفروعها ووحداتها بواقع شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 750 جنيها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبحسب قرار المكافأة، فإنه من المقرر أن تصرف لجميع العاملين المعينيين والمتعاقدين كل الوقت، والمنتدبين والمعارين للعمل بالهيئة الموجودين بالخدمة حتى اليوم. كما يستثنى من هذه المكافأة؛ المحالون إلى المحكمة الجنائية، الموقوفون عن العمل، المعارون والمنتدبون للعمل خارج الهيئة، المتعاقدون بنظام الفترات أو الاستدعاءات.
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الوزراء: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لطلاب شمال سيناء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2018 - 2019 بمحافظة شمال سيناء. وأوضح المجلس أن القرار يأتي مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وتحقيقًا للعدالة التعليمية.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: انخفاض نسب البطالة إلى 8.9% في أواخر 2018

أعلنت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مضيفاً أننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو فى موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%، موضحا أن هيكل النمو تحسن وأصبح أكثر استدامة وتنوعا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%. جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعيّ، نتائج الأداء المالى لعام 2018/2019 ومستهدفات موازنة 2019/2020.
طقس-حار (2)

الرطوبة مكملة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 5 درجات غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (1)

قرطام: ما أسباب إغلاق فرع النادي الإسماعيلي الجديد؟

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود سيد عبد الحميد شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول أسباب إغلاق الفرع الاجتماعي والرياضي للنادي الإسماعيلي أمام الأعضاء. وطالب «قرطام»، بتوضيح أسباب قيام مجلس إدارة النادي بإغلاق الفرع الجديد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأرض النخيل على مساحة 30 فدانا.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

دون شروط.. توفير وحدات سكنية لأطباء المناطق النائية

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع للحكومة، اليوم الجمعة، عن موافقته مبدئيا على توفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للأطباء في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، مع إعفائهم من شروط الحصول على هذه الوحدات، بهدف توطينهم في هذه المناطق، وتقديم الخدمة الطبية لأهاليها، مطالبا بتقديم تصور محدد بالمحفزات المطلوبة لعرضها على مجلس الوزراء، وسرعة البدء بالتطبيق. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أن الاجتماع شهد استعراض موقف تشغيل 49 مستشفى نموذجيا.
فلوس-الجمعية

البداية 2000 جنيه.. الحكومة تقر الحد الأدنى للأجور

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم "79 لسنة 2019 " الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحدد مشروع القرار، قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل في أجهزة الدولة المختلفة، بحسب الدرجات الوظيفية.
مصطفى-مدبولى

بإجمالي 1021.. الحكومة تقنن أوضاع 127 كنيسة جديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، وممثلي عدد من الجهات المعنية. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 7-4-2019 في ما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناءً عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، اليوم، على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا.
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