وزير الاتصالات يكرم أوائل «مبادرة مبرمجي المستقبل»

أشاد الدكتور عمرو طلعت بتفوق الطلاب الخريجين الذين يمثلون نموذجا للعقول الشابة المضيئة الواعدة التي تتميز بها مصر؛ لما لديهم من إرادة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطلاب الأوائل خريجي البرنامج التدريبي "مبرمجي المستقبل"، وهو أحد برامج المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" التي ينفذها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستهدف طلبة الصف الأول الثانوي المتميزين، حيث يقدم البرنامج منحة تدريب مجانية في "أساسيات البرمجة Learn to Code" ويمنح شهادة معتمدة من المنصة العالمية "يوداسيتي" للتعلم الإلكتروني.

وأكد حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير مثل هذه البرامج التدريبية المتقدمة وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى بناء القدرات ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى النشء والشباب. وقد دار حوار بين الوزير وأوائل الطلاب البالغ عددهم 20 طالبا وطالبة حول مقترحاتهم وآرائهم لتعظيم الاستفادة

وأكد حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير مثل هذه البرامج التدريبية المتقدمة وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى بناء القدرات ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى النشء والشباب.



وقد دار حوار بين الوزير وأوائل الطلاب البالغ عددهم 20 طالبا وطالبة حول مقترحاتهم وآرائهم لتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية، وأعرب الطلاب عن اهتمامهم بمجال البرمجة والالتحاق بمنحة برنامج مبرمجي المستقبل فور الإعلان عنها؛ لكونها فرصة لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لمسارات تكنولوجية أكثر تقدما في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، وتصميم التطبيقات على المحمول وغيرها من البرامج، الأمر الذي يفتح لهم مجالات العمل الحر في سن مبكرة كما يخطط بعضهم.



واقترح الطلاب إتاحة التدريب لهم في مجال ريادة الأعمال، حيث وجه الدكتور عمرو طلعت نحو تنظيم دورة متخصصة لهم في الإجازة الصيفية في هذا الشأن من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك".

كما اقترح الطلاب توفير المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وعقد لقاءات دورية للمجموعات أصحاب التخصصات المشتركة مع خبراء لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم. وفي هذا الصدد أكد الدكتور عمرو طلعت أن مراكز الإبداع التكنولوجي المقرر إنشاؤها من خلال 7 فروع على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي، ستمثل منصة لتطوير أفكار المبدعين وستعمل على توفير البيئة الحاضنة لريادة الأعمال كما ستوفر العديد من البرامج التدريبية المتخصصة، مشيرا إلى الأكاديمية الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة البرامج التدريبية المتخصصة في العديد من مجالات التكنولوجيا.



ودعا الدكتور عمرو طلعت، إبريما سيلاه وزير المعلومات والبنية التحتية للاتصالات بجامبيا، لحضور جانب من لقاء الطلاب خلال زيارته للقرية الذكية، وذلك في إطار زيارة الوزير الجامبي إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى لبحث التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



واستمع الوزيران إلى مقترحات الطلاب التي تتعلق بتعزيز التواصل بين الطلاب على مستوى القارة الإفريقية، وإنشاء منصة رقمية تجمع بيانات أصحاب المهارات وتخصصاتهم من خريجي البرامج التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات، بحيث تكون فرصة للشركات من مختلف أنحاء القارة الإفريقية للتواصل معهم وفقا لاحتياجاتها.



وقد أشاد الوزير الجامبي بالتجربة المصرية في إتاحة البرامج التدريبية في مجال البرمجة لطلاب المدارس، مبديا إعجابه بمقترحات الطلاب وتميزها، خاصة في ما يتعلق بإيجاد الوسائل الرقمية التي تتيح تسليط الضوء على المهارات الرقمية، مؤكدا أهمية الاستعانة بأفكار النشء لتطوير السياسات، ومشيرا إلى أن الدول الإفريقية تمتلك تحديات متشابهة، يمكن للتكنولوجيا أن توفر حلولا لها وهو ما يعد مجالا واسعا للشباب من أجل الإبداع التكنولوجي، فضلا عن ما تتيحه التكنولوجيا من فرص للتواصل بين الشباب على مستوى القارة لمشاركة الأفكار وتطويرها. وفي نهاية اللقاء، قام الوزيران بتكريم مجموعة من الطلاب الأوائل من خريجي البرنامج التدريبي.



حضر اللقاء المهندسة هالة الجوهري، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والدكتور حسام عثمان مستشار الوزير للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





جدير بالذكر أن المسار التدريبي لبرنامج "مبرمجي المستقبل" يتضمن تعلّم لغات تصميم المواقع الإلكترونية، ومنها HTML، وCSS، وكذلك تعلم لغة البرمجة Python، بالإضافة إلى تعلم منهجية Object Oriented Programming من خلال لغة Python، وكذلك التعرف على مجالات البرمجة المختلفة من خلال محتوى تدريبي مكون من فيديوهات ومشاريع تتم مراجعتها من قبل مراجعي منصة يوداسيتي، وتتيح المنحة منتدى للطلاب على مستوى العالم للاستفادة من الخبرات المختلفة وإمكانية إجراء اجتماع بين المتدرب ومراجع منصة يوداسيتي في بداية فترة المسار التدريبي.

وتعتمد طريقة تقديم المحتوى التعليمي للمبادرة على نظام مبتكر يدمج الألعاب (Gamification) في التعلم، ما يحقق ارتباطا تفاعليا مع المحتوى التعليمي بشكل فعال، والذي تتم متابعته من خلال مقابلات أسبوعية إلكترونية مع مرشدين فنيين تابعين لمنصة يوداسيتي ومراجعين للمشروعات.



يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي "مبرمجي المستقبل" كانت قد بدأت في 21 يونيو الماضي بهدف تدريب 1200 طالب في الصف الأول الثانوي من إجمالي 5000 طالب تستهدفهم المبادرة من المدارس الحكومية خلال السنة الدراسية 2018- 2019، إذ يحصل الطالب على المنحة لمدة 3 أشهر متاحة على منصة يوداسيتي للتعلم الإلكتروني.

وأشادت إدارة منصة "يوداسيتي" العالمية للتعلم الإلكتروني بمستوى الطلاب المصريين ونسبة النجاح وسرعة إتمامهم المحتوى التدريبي بنجاح واحترافية وفي وقت قياسي، كما أشاد المراجعون بمنصة يوداسيتي بابتكارات الطلاب في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمسار التدريبي.





