لانشون وجبنة رومي.. ضبط 70 طن سلع فاسدة في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

سلع - أرشيفية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، نتائج الحملات التي شنتها المديرية على مدار الأسبوعين الماضيين، على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومباحث التموين ومديريتي الشئون الصحية والطب البيطري، بالإضافة إلى إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار، ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن تحرير ألف و351 محضرا تموينيا متنوعا، منها ألف و3 محاضر للمخابز تنوعت ما بين نقص وزن الخبز وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية اللازمة، فيما تنوعت المحاضر الباقية للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. الحملات تمكنت من ضبط 70 طنًا سلع غذائية